Keila elanike seas on palju meelepaha tekitanud linnajuhtide väga halvasti planeeritud ja läbiviidud jäätmeveo hange.

Hankel osales kaks pakkujat ning neist kuulutati võitjaks Eesti Keskkonnateenuste AS, kellega sõlmiti leping. Pakkumus pidi vastama hankedokumentidele ja tingimusliku pakkumuse esitamine ei ole seaduse kohaselt lubatud. Hankelepingu sõlmimisel pidi Keila linnavalitsus kontrollima kõigi tingimuste sobivust ja vastavust, kuid selgus, et seda ei tehtud ja hanke võitja ei asu jäätmevedu teostama enne

1. märtsi 2025 (kui siiski).

Tahtlikult või rumalusest tekitati olukord, kus hädas Keila linn lubas teisel jäätmevedajal Ragn-Sells AS-il teostada seni vabaturu hindadega jäätmevedu, kuni hanke pakkumise võitja asub jäätmeid vedama. Keila elanikele tõi selline suhtumine kaasa tohutu 3,5- kuni 10-kordse hinnatõusu (olenevalt korteriühistu suurusest, konteinerite arvust jm komponentidest).

KOMMENTAAR

Harju Elu toimetus palus jäätmeveo hinna kallinemise kohta selgitust ka Keila linnavalitsuselt.

Vastab abilinnapea Inge Angerjas.

Suvel teatas Ragn-Sells soovist lõpetada jäätmeveo leping. See oli halb üllatus, kuid arvutasime läbi, et jõuame läbi viia nõuetekohase hanke uue koostööpartneri leidmiseks.

Valisime kontsessioonilepingu riigihanke protsessi just selle pärast, et kõige läbipaistvamal viisil parim pakkumus saada. Hankele esitati kaks pakkumist – soodsaima hinnaga pakkumuse tegi Eesti Keskkonnateenused, kes küsis hinda segaolmejäätmete eest 14,97 eurot/m3 ehk 240-liitrise konteineri eest 3,59 eurot.

Kahjuks tabas meid 4. novembril teine väga halb üllatus, kui saime teada, et hanke võitja ei ole valmis hankes nimetatud kuupäeval, 1. detsembril alustama jäätmeveoga. Eriti kuna riigihankele ei esitanud pakkujad hanke tähtaja kohta ühtki küsimust. Meie praktikas on see esmakordne juhtum, et meie hankeaega ei arvestata. Juriidiliselt on neil võimalus hiljem alustada. Teiste omavalitsuste kogemus näitas, et fikseeritud tähtajaga pakkumuse oleks saanud vaidlustada.

Praegu kehtib Keilas ajutine vabaturul põhinev prügiveo korraldus, mis kestab kolm kuud, kuni Eesti Keskkonnateenused alustab jäätmeveoga (mitte hiljemalt kui

1. märtsist). Sellega seoses nõustame aktiivselt Keila inimesi ja peame nõu juristidega, et parimal viisil meie inimeste huve kaitsta. Muuhulgas arutab linnavalitsus, kas ja kuidas saab Keila inimestele suurenenud jäätmekulude kandmisel abiks olla. Kavatseme uuesti pöörduda abi saamiseks konkurentsiametisse. Oleme pidevalt muutuvas olukorras püüdnud leida mõistlikke lahendusi. Lisaks on Keilas võimalik taotleda toimetulekutoetust – selle

arvutamise korda on muudetud nii, et arvesse on võetud ka suurenenud jäätmeveo hinda.

Keila jäätmeveo hinnad langevad märtsist. Lepingu järgi hakkab alates 1. märtsist teenust osutama AS Eesti Keskkonnateenused, kes võitis Keila linna korraldatud riigihanke madalaima hinnaga kolmeks aastaks.