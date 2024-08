Kooliaasta algus on oodatud. FOTO: Angelina Litvin

Kooliaasta algus on oodatud. FOTO: Angelina Litvin

Pikk suvevaheaeg saab läbi ja algamas on uus õppeaasta. Uurime, kas lapsed võtavad selle vastu rõõmsameelselt või tunneb keegi ka kurvastust, et tagasi kooli ja lasteaeda minema peab.

Küsimustele vastavad Kris Robin (KR, kuueaastane), Arabella (A, kaheksa-aastane), Keitlyn (K, 11-aastane), Kevin (K, 12-aastane) ja Miina-Bianka (M-B, 19-aastane).

Kuidas sinu suvi möödus?

KR (6 a): Hästi, mulle meeldis kõige rohkem see, et lasteaiasõber külas käis.

A (8 a): Suvi möödus hästi, täitsa parajalt pikk, kuigi tundus lühike.

K (11 a): Suvi möödus hästi, aga väga kiiresti.

K (12 a): Suvi möödus toredalt, käisin jalgpallilaagris.

M-B (19 a): Möödus hästi ja põnevalt, veetsin suve täpselt nii nagu plaaninud olin. Läks isegi paremini kui ootasin.

Kas ootad juba uut õppeaastat?

KR (6 a): Ei oota, ma tahaksin hoopis kodus palju mängida, aga lasteaeda ootan, sest seal ma saan ka legodega mängida.

A (8 a): Jaa, ootan küll!

K (11 a): Jaa, ootan küll, siis saan endale uue õpetaja ja tahaks teda juba tundma õppida!

K (12 a) Ei oota, siis peab iga päev õppima.

M-B (19 a): Ootan, sest lähen uude kooli ning õpin eriala, mis mulle huvi pakub.

Mis sulle lasteaia või kooli juures kõige rohkem meeldib, mis kõige vähem?

KR (6 a): Sõbraga õues mängida.

A (8 a): Kõige rohkem meeldib õuevahetund, kõige vähem matemaatika.

K (11 a): Mulle meeldib mu kool, õpetajad on toredad ja mu kool on mulle hästi lähedal. Võiks olla rohkem värvilisem ja rõõmsam.

K (12 a): Sõbrad ja trennides käimine on kooliaasta jooksul kõige paremad.

M-B (19 a): Kõige rohkem meeldib koolisöök ning muidugi ka sõbrad. Ei meeldi, kui on õpetajatega jamad ning kui nad õpilase eraellu liiga palju oma nina topivad.

Mida arvad lasteaia- või koolitoidust, mis võiks olla teisiti?

KR (6 a): Ma arvan, et kalasupp on väga hea, vedelikku ma ära ei joo. Rohkem võiks olla kartulitoitusid.

A (8 a): Minu arust on väga hea. Eriti maitseb mulle kartul valge kastmega. Rohkem võiks olla lihatoitusid.

K (11 a): Koolitoit on hea, mulle meeldib see ja ma ei muudaks midagi. Kõik on väga maitsev!

K (12 a): Osasid asju ma ikka söön, aga liha tahaks rohkem.

M-B: Mulle väga meeldib koolitoit ja ma tõesti ei tea, miks paljud selle üle virisevad. Minu arust on meil imeline koolitoit!

Mis võiks koolis teisiti olla?

KR (6 a): Hommikul võiks pudru asemel rohkem muna süüa saada. Muna on palju tervislikum.

A (8 a): Matemaatikas võiks hoopis raamatuid lugeda.

K (11 a): Võiks rohkem aktiivseid tegevusi olla.

K (12 a): Õpetajad võiksid rahulikumad olla.

M-B (19 a): Võiksid olla huvitavamad tunnid, sest mõned õpetajad loevad lihtsalt Powerpoindist maha ja vahel ei oska isegi õpilaste küsimustele vastata.

Mis on su lemmikõppeaine ja miks?

KR (6 a):Raamatute lugemine meeldib kõige rohkem, sest see on põnev.

A (8 a): Kunstiõpetus, mulle meeldib joonistada.

K (11 a): Mul ei ole lemmikut, kõik on ühtemoodi toredad.

K (12 a): Inglise keel, et saaksin teistel maadel ka rääkida.

M-B (19 a): Inglise keel, sest see annab mulle rohkem võimalusi suhelda ja maailmas ringi rännata.

„Matemaatikas võiks hoopis raamatuid lugeda.“

Arabella (8 a)

Kas ootad pigem kooliaasta algust või lõppu ja miks?

KR (6 a): Ootan, et lõppeks, sest siis tuleb suvi.

A (8 a): Ootan algust, sest peale suve on tore sõpru näha.

K (11 a): Pigem algust, mul on uus õpetaja, uued tunnid ja äkki ka mõni uus klassikaaslane.

K (12 a): Kool võiks juba läbi olla. Tahaksin jalgpalliprofiks saada ja rohkem trenni teha.

M-B (19 a): Lõppu, sest siis on ju suvi ja kes siis suve ei ootaks? Palju vabadust ja võimalusi uusi asju kogeda. →