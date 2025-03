Vaimuliku taustaga maalikunstnik oli oma eluajal Genova ja Veneetsia nõutumaid kunstnikke, kes maalis ühtviisi virtuoosselt nii religioosseid pühapilte, portreid, žanristseene kui ka natüürmorte ning valdas erinevaid maali- ja joonistustehnikaid. Strozzi paistab kunstiajaloos silma kui avatud ja väga tähelepanelik kunstnikunatuur, kes suutis oskuslikult sünteesida uued kunstiimpulsid ja -muljed oma isikupäraseks stiiliks, mille iseloomulikeks märksõnadeks on loomutruudus ja hoogne maalimislaad. Tegemist on kunstniku esmakordse mahuka isikunäitusega väljaspool Itaaliat.

Muuseumi kogusse kuuluva Bernardo Strozzi (1582–1644) teose „Kontsert“ uurimine viis olulise Itaalia varabaroki meistri uurimusliku ülevaatenäituseni, kuhu on teoseid laenanud 30 kollektsiooni kuuest riigist. Suurem osa näituse teoseid jõuavad Eesti publiku ette kunstniku kodulinna Genova kogudest ja laiemalt Põhja-Itaaliast, üksikud teosed tulevad Suurbritannia, Saksamaa, Poola ja Prantsuse kogudest, kuid eriliselt oodatud ja suurte jõupingutuste tulemusena Eestisse saabuvaks külaliseks on kunstniku Veneetsia perioodi maal „Peetrus tervendab vigase kerjuse“ Ukrainast.

Juubeliaasta avab märtsi lõpus rahvusvaheline suurnäitus „ Bernardo Strozzi . Meister Caravaggio varjus“ (29.03–06.07.2025), mis on 25aastaseks saanud muuseumi kingitus kõikidele kunstisõpradele. Eesti publik saab imetleda tuntud suurmeistri tähtteoseid, samuti tema seni avalikult eksponeerimata loomingut.

uigi Kadrioru kunstimuuseumi (Weizenbergi 37) asutamiskuupäev on 22. juuli, algab suurejooneline juubeliaasta programm juba varakevadel ning kestab kuni aasta lõpuni, pakkudes rõõmu ja elamusi igas vanuses külastajale. „Kadrioru kunstimuuseum on paigaks, kus kohalik publik saab luua esmase kontakti vanade meistrite kunstiga ning omandada teadmisi, oskusi nende teoste vaatamiseks ja mõistmiseks,“ ütles muuseumi direktor Aleksandra Murre .

Kadrioru kunstimuuseumi eesmärk on uurida ja tutvustada Euroopa ja Vene kunsti kogusid Eestis. FOTO: Kadrioru kunstimuuseum

