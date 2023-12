Jõululaatasid toimub detsembris igal pool ja igale maitsele, lisaks tavapärastele on ka erilisemaid, mis pakuvad peale ostlemise ka meelelahutuslikku elamust või võimalust toetada Eesti kultuuri.

Näiteks toimus 2. detsembril Tallinnas T1 keskuse keskaatriumis traditsiooniline jõululaat, kus olid kohal üle poolesaja kaupleja, külaliste meeli rõõmustasid Ivo Linna ja Supernova ning noor lauljanna L’era Valeria, samuti ka tantsuklubide LifeDance Stuudio ja Tantsugeen etteasted.

„T1-s on Eesti kõrgeim siseruumis asuv jõulukuusk ning alati väga menukaks osutunud fotonurk, kuhu saab tulla koos perega pühadepilte tegema,“ ütles T1-e PR-konsultant Janno Toots Harju Elule.

Õpilasfirmad pakuvad nutikaid tooteid

Nädal varem täitus kõrvalasuv Ülemiste keskus õpilasfirmadega (ÕF) – kohal oli üle saja õpilasfirma Eesti eri paigust. Noori vanuses 13–19 oli laadal kokku ligi 400. Sealjuures oli tüdrukuid rohkem kui poisse. Teiste seas müüsid noored ettevõtjad söödavaid joogitopse, süsinikkiust sõrmuseid ja kokkupandavaid kaameratega lindude pesakaste.

Õpilasfirmade jõululaada MEKA korraldaja Gerli Veeleidi sõnul oli enamik ÕF-e pärit Harjumaalt, aga esindatud olid ka kaugemad kandid nagu Hiiumaa ja Tartu. „Väga meeldiv on näha, et paljude toodete puhul on kasutatud uuenduslikke ja keskkonnasõbralikke materjale ning toidu- ja joogipoolise valmistamisel on samuti silmas peetud tervislikku lähenemist,“ ütles Veeleid.

See on hea võimalus leida oma lähedastele erilisi ja väärtuslikke kingitusi.

Peamiselt pakuti laadal vabaaja-, sisustus- ja tarbeesemeid, kuid leidus ka mitmeid hariduslikke tooteid eelkooliealistele ja koolilastele ning hooajalist jõulukaupa. Näiteks sai õpilasfirmade laadalt – ja muidugi saab ka praegu otse õpilasfirmadelt – soetada Stay Safe’i enesekaitse-võtmehoidjaid, Zipi nelja kandmisvõimalusega dressipluuse või Safety- Bandsi joogi puhtust kontrollivaid käepaelu (GHB test).

Muusemide jõululaadalt võib soetada näiteks keraamilise kohvitassi, mille kujunduses on kasutatud kunagise menukohviku, Neitsitorni interjööri algset visiooni arhitekt Tiina Talvikult (Linna) 1971. aastast.

„Kõige populaarsematest toodetest tooksin välja ÕF Kliir taaskasutatavad meigieemalduslapid. Juba kahe tunniga müüsid nad kõik oma tooted maha ja osad neist sõitsid Viimsisse koju, et minna tooteid juurde tooma, ja siis müüsid nad laua uuesti tühjaks,“ kõneles Veeleid. ÕF Kliir võitis ühtlasi ka Ülemiste keskuse auhinna.

MEKA-ga paralleelselt toimusid noortele ka töötoad, kus omandati teadmisi sotsiaalmeedia guruks olemisest ja selle kohta, kuidas olla rohelisem ettevõtluses. Kokku toimub sel aastal veel kümme õpilasfirmade laata üle terve Eesti, mille kohta saab infot õpilasfirmade esindusorganisatsiooni Junior Achievement (JA Eesti) kodulehelt ja.ee. Paraku on aga noorte ettevõtlikkuse arendamiseks mõeldud rahalised toetused Harjumaal antud viisil lõppenud ja uusi pole ka tulemas, seega pole ÕF jõululaatade tulevik kindel.

Tulekul on midagi erilist

Eeloleval laupäeval, 9. detsembril toimub aga Kultuurikatla Stalkeri saalis kell 11–17 Eesti muuseumipoodide ühine pühade-eelne turg. Tallinna linnamuuseumi eestvedamisel korraldatud jõuluturul osaleb 17 muuseumi üle kogu Eesti.

„Jõuluajal on tõepoolest turgusid-laatasid kõikjal, ent muuseumid on otsustanud üle Eesti kokku tulla selleks, et mäluasutustena kutsuda inimesi kesk kirjut sagimist valima jõuluvana kingikotti vähem kommertskraami ja rohkem sedasorti asju, millel on lugu ja mis kõnelevad ka aja loost. See on hea võimalus leida oma lähedastele erilisi ja väärtuslikke kingitusi nagu muuseumimeened või -pääsmed,“ ütles Tallinna linnamuuseumi turundusspetsialist Kristjan Arunurm.

Ülal vasakul: ÕF Bitewells noored turustavad datlitest energiabatoone.

Ülal paremal: ÕF Ajast Aega pakub müügiks Eesti-kujulisi puidust kellasid.

All vasakul: õpilasfirmade jõululaada MEKA korraldaja Gerli Veeleidi sõnul oli enamik ÕF-e pärit Harjumaalt, aga esindatud olid ka kaugemad kandid nagu Hiiumaa ja Tartu.

All paremal: õpilasfirmade laadad toimuvad tänavu veel mitmes paigas üle Eesti. Korraldusmeeskond Riinu Tiidrus, Lili Marleen Vader, Ege Kirik, Gerli Veeleid.

Fotod erakogu

Tema sõnul toetab muuseumipoest ostmine laiemalt Eesti väärtusliku kultuuripärandi säilimist tulevastele põlvedele ning oluline on ka see, et muuseumide jõuluturu eesmärk ei ole tulu teenimine. „Muuseumipoed on juba mõnda aega olnud Eesti meenemajanduse värskendamise eestvedajad, nii et ka disainisõbrad on hakanud huviga muuseumide poole vaatama. Muuseumikogude ehitamata jätmise ajal võiks meie meelest olla kõnekas Eesti kultuuripärandi säilimise ja kättesaadavuse toetamine,“ lisas Arunurm.

Samal ajal toimub Kultuurikatlas ka Kirjastuste Liidu pikaajaliste traditsioonidega raamatulaat. Kogu päeva saab nautida ürituse saalis osalevate muuseumide programmi. Jõuluturule on lisaks Tallinna Linnamuuseumi seitsmele filiaalile, mille hulgas on näiteks Kalamaja Muuseum ja Fotomuuseum tulemas ka Eesti Vabaõhumuuseum, Kunstimuuseum, Ajaloomuuseum, Tervisemuuseum, Arvutimuuseum, Harjumaa Muuseum, Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum, Mootorispordi Muuseum, Kalevipoja Muuseum, Haapsalu linnus, Eesti Meremuuseum, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Jääaja Keskus, Rannarahva Muuseum ja Muuseumikaart.

Eelmisel aastal toetasid muuseumid Pagulasabi kaudu Ukraina sõjapõgenikke. Käesoleval aastal annetatakse turul toimuva õnneloosi tulu Minu Unistuste Päeva heategevusfondile, mis aitab ellu viia raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi ning toetab lapse ja tema lähedaste vaimset tervist.

Valik jõululaatasid Harjumaal ja Tallinnas

• Tallinna raamatumess ja raamatute jõulumüük Kultuurikatlas 8.–10. detsembril kell 12–19.

• Mustika Keskuse jõululaat 8.–10.detsembril. Jõuluvana on kohal kell 11–17.

• Klooga Majas 8. detsembril kell 17–19 Lodijärve koolipere ja Lääne-Harju Kultuurikeskuse laat.

• Õpilasfirmade jõululaat 9. detsembril Laagri ja Tähesaju Horteses kell 11–15.

• Eesti muuseumipoodide jõululaat 9. detsembril Kultuurikatla Stalkeri saalis kell 11–17.

• Kadrioru pargi kontsertväljakul 9. detsembril kell 12–17.

• ARS-i kunstilinnaku uue keskuse 1. korruse ruumides 9. detsembril kell 11–17 (Pärnu mnt 154).

• Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses eriline kingiturg 9. detsembril kell 10–14: erivajadusega inimeste poolt valmistatud tooted.

• Nõmmel TegevusTe arendus- ja teraapiakeskuses 9. detsembril kell 11–16. Mänguasjad, riided, kosmeetika, käsitöö, küpsetised, fotonurk, teraapia- ja arendusteenused, heategevus.

• Kultuurikeskuse Kaja jõululaat 9. detsembril kell 10–15. Toimuvad Kaja huviringide etteasted.

• Mustamäe Keskuses 9.–10. detsembril (Tammsaare tee 104a).

• Kiisa jõululaat 9. detsembril vabaajakeskuse õuel. Kell 17 esineb saalis ukuleleansambel Sakuleeled. Jõuluvana.

• Oru külakeskuses Kosel 10. detsembril kell 11–15. Toimuvad Oru piirkonna laste ja noorte etteasted.

• Pirita-Kose pargis 10. detsembril suur kultuuriprogramm, etendused, kontserdid ja avatud töötoad.

• Aegviidu Tervisedepoos ja selle ümbruses 9. detsembril kell 11–15.

• Mustamäe jõululaat Männi pargis 16. detsembril kell 12–17. Peaesinejad on Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar.

• Saue Keskuse pargis 16. detsembril kell 14–20. Jõuluvana, saab sõita ponidega ning teha tiiru jõulurongiga.

• Kristiine jõululaat 17. detsembril kell 12– 15 Löwenruh’ pargis. Käsitöö, talu- ja mahekaup, kavas ka kultuuriprogramm.

• Pirita kloostri varemetes 17. detsembril kultuuriprogramm ja avatud töötoad.

• Tallinna jõululaat T1 keskuses 19. ja 20. detsembril kell 10–18. Jõuluvana, Uudo Sepp, JJ Street, Masha ja karu jt.