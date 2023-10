Jaan Kaplinski Selts kuulutab välja stipendiumikonkursi Jaan Kaplinski nimelisele uurijastipendiumile.

1. jaanuarini 2024 on võimalik kandideerida stipendiumile, mille eesmärgiks on kirjaniku ja filosoofi Jaan Kaplinski pärandi uurimine ja elavana hoidmine. Stipendiumile võivad kandideerida erinevate uurimisvaldkondade esindajad, kes tegelevad Jaan Kaplinski loomingu või tema loomingust ja mõttemaailmast lähtuvate teemadega. Kandideerimise eelduseks on vähemalt bakalaureusekraad. Stipendiumifondi suurus on 2000 eurot.

Jaan Kaplinski Seltsi asutasid kirjaniku pärijad ja loomingu austajad 2022. aasta kevadel ja selts koondab enam kui 100 kultuuri- ja kirjandushuvilist. Seltsi peamisteks eesmärkideks on Jaan Kaplinski pärandi edasine uurimine ja elavana hoidmine. Peamise tegevusena korraldab selts jaanuaris Jaan Kaplinski sünniaastapäeval ettekandepäeva ning annab välja Jaan Kaplinski nimelist stipendiumi.

Esimese Jaan Kaplinski nimelise stipendiumi summas 2000 eurot pälvis 2023. aastal Tartu Ülikooli nooremteadur Kristel Algvere uurimisteemaga „Eestlaste ebakindlus oma emakeeles“. Uurimistulemuste kokkuvõtte esitab Kristel Algvere 19. jaanuaril 2024 toimuval ettekandepäeval, mil kuulutatakse ka välja 2024. aasta stipendiaat või stipendiaadid.

Stipendiumi statuudi ja kandideerimise tingimused leiab Jaan Kaplinski Seltsi kodulehel https://jaankaplinski.eu. Jaan Kaplinski nimelist stipendiumi rahastavad Jaan Kaplinski pärijad ja Mart Erik.