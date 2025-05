Eesti e-kaubandus on viimastel aastatel olnud kiires arengus ning e-ostlemise osa-tähtsus moodustab jaekaubandusest ligi veerandi. 12. mail on tulemas E-smaspäev ehk suurte soodus-pakkumiste aeg.

Eesti e-kaubandus saavutas mullu 5,2 miljardi euro suuruse käibe, mis on 18% rohkem kui 2023. aastal. Ühes kuus teeb see 430 miljonit eurot käivet.

Mullu telliti pakiautomaatidesse kokku üle 17 miljoni paki, mis tähendab 1,4 miljonit pakki kuus ja ligi 47 000 pakki päevas. Pakkide arv kasvas 2023. aastaga võrreldes 14% ehk kahe miljoni võrra.

Umbes kaks kolmandikku pakkidest tellitakse Eestist ja üks kolmandik välismaalt, näitab Eesti e-kaubanduse liidu statistika koostöös Omniva, DPD, Smartposti ja Venipakiga.

Eestlased on pakiautomaadi usku – 80% pakkidest tellitakse pakiautomaati.

Erinevad rahvusvahelised uuringud toovad välja, et suisa 90% esmasest toote- või ettevõtte otsingust ning 60% e-ostudest tehakse mobiiltelefonis. Seda kinnitavad ka E-smaspäeva kampaaniate kokkuvõtted.

Pooled poed ei vasta nõuetele

Eesti e-kaubanduse liidu andmeil on meil üle 9000 e-poe, millest umbes pooled on aktiivselt tegutsevad asutused. E-poode on küll palju, kuid liidu hinnangul ei vasta pooled neist nõuetele ehk nad ei järgi kõiki seadusest tulenevaid tarbijaõigusi. Ostjale annab suurema turvatunde, kui ta ostab poest, mis on „Turvalise ostukoha“ usaldusmärgisega. Neid on Eestis 210.

Eestis teeb e-oste hinnanguliselt 77% elanikkonnast. Koroonapandeemia kasvatas seda suhtarvu oluliselt – 2020. aastal kasvas e-kaubandus tavapärase 20% asemel 50%-ni.

Kui maailmaga võrrelda, siis on kõige aktiivsemad e-ostlejad Suurbritannias (95% elanikkonnast), Hollandis ja Norras (92%) ning Taanis (90%). Euroala riikidest on tagasihoidlikum e-ostlejate osakaal Lõuna-Euroopas: Portugalis (63%), Itaalias (57%) ja Küprosel (55%). Bulgaarias ja Rumeenias teeb e-oste aga vaid alla poole elanikkonnast.

Kuigi meil on üldiselt veebipoodidega lood head, on üks probleemidest ligipääsetavus.

E-poode on küll palju, kuid liidu hinnangul ei vasta pooled neist nõuetele ehk nad ei järgi kõiki seadusest tulenevaid tarbijaõigusi.

„Näiteks kui tekstide kontrastsus on liiga madal, pole seda keeruline lugeda mitte ainult vaegnägijatel, vaid ka näiteks vanemaealistel klientidel, prillikandjatel või inimestel, kes lihtsalt eredas päikesevalguses ekraani vaatavad,“ tõi välja e-kaubanduse liidu projektijuht Kati Rajari. Probleem on ka see, kui veebilehte ei saa kasutada klaviatuuriga. Mõned inimesed ei saa või ei taha kasutada hiirt, näiteks käevigastuse või motoorikahäire tõttu.

Uuringute kohaselt kaotavad ligipääsmatud veebipoed ligipääsetavatele konkurentidele igal aastal kokku 6,9 miljardit dollarit potentsiaalset tulu, kuna kliendid lähevad lihtsalt sinna, kus ostmine on mugavam ja võimalik kõigile.

Tulemas on E-smaspäev

E-kaubanduse liit, mis ühendab u 550 e-kauplejat, korraldab neli korda aastas e-ostlemise päeva ehk E-smaspäeva. Liidu liikmed ja erinevad veebipoed teevad siis 24 tunni jooksul tarbijatele sooduspakkumisi.

E-smaspäev toimub iga märtsi-, mai-, septembri- ja novembrikuu teisel esmaspäeval. Järgmine E-smaspäev toimub 12. mail. Eelmisel E-smaspäeval osales 326 ettevõtet ja suurusjärgus 100 000 inimest. Keskmine soodustus jäi 20–30% juurde.

Soovitav on ka jälgida, kas veebipood osaleb kampaanias ametlikult. Selleks on veebipoele litsentsi alusel väljastatud vastav E-smaspäeva erimärgis ja osalemine on kinnitatud veebilehel esmaspaev.ee, kust leiab ka lisainfot.

2025. aasta märksõnad edukaks e-müügiks on liidu andmeil ühe-kahepäevane tarne ja seitsmepäevane komplekteerimine, kliendisõbralikkus, mugav-kiire-tasuta tagastus, videod toodete juures, piisavad tootekirjeldused, leitavus Google’is, vestlusaknad, automaatturunduse tööriistad ning keskkonnasäästlikkus ja -sõbralikkus müügiargumendina.

Soovitav on ka jälgida, kas veebipood osaleb kampaanias ametlikult. Selleks on veebipoele litsentsi alusel väljastatud vastav E-smaspäeva erimärgis ja osalemine on kinnitatud veebilehel esmaspaev.ee, kust leiab ka lisainfot.

Millele pöörata tellimisel tähelepanu?

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet soovitab enne ostmist alati veenduda, et kaupleja kontaktandmed on leitavad ja korrektsed.

„Kui lehel puudub kaupleja e-postiaadress ning ühenduse võtmiseks on avaldatud vaid kontaktivorm, kuhu tarbija saab sisestada enda andmed ning küsimuse või tagasiside, tuleks ostust loobuda,“ kirjutab amet.

E-poe tippdomeen .ee või lehe eestikeelne sisu ei anna alati alust arvata, et tegemist on Eesti ettevõttega, sama kehtib ka nt .lv ja .de puhul.

„Kui veebipoega puudub varasem kogemus, tasub internetist kindlasti otsida teiste tarbijate kommentaare ja hinnanguid ning kahtluse korral ostu mitte sooritada,“ soovitab tarbijakaitseamet.

Enne ostu sooritamist võib kauplejalt ka mõne täpsustava küsimuse küsida ning tutvuda tellimistingimustega, eriti sellega, kuidas ja millal peab kauba eest maksma ning millised on lisakulud.

Probleemide puhul piiriülese kauplejaga saavad Eesti tarbijad pöörduda EL-i tarbija nõustamiskeskuse poole, mis tegutseb tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti juures.

Mida internetist ostetakse?

42% – kontserdi-, kino- ja teatripiletid;

30% – elektroonika;

25% – riided-jalatsid;

23% – kosmeetika;

23% – mööbel;

21% – parfüümid;

19% – spordikaubad;

18% – mänguasjad ja lasteriided;

12% – toidukaubad;

7% – ravimid.

EESTI PARIMAD VEEBIPOED

Parim veebipood on Weekend

Veebruaris toimunud rahvahääletusel, milles osales ligi 6000 inimest, valiti parimaks veebipoeks Weekend.

„Konkursi üldvõitja Weekend paistab tagasiside põhjal läbi aastate silma oma klienditeeninduse kõrge tasemega. Tarbija peab olulisimaks kasutajamugavust – kauba mugavad proovimisvõimalused, kiire tarne, ostuelamust pakkuvad uuendused, muidugi ka mõistlik hinnatase,“ kommenteeris konkursi korraldaja, Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

„Vanade ja tuntud tegijate kõrval pääsesid konkursil esile täiesti uued ettevõtted ja teised nii suuremad kui ka väiksemad tegijad. Samuti teeb rõõmu, et võiduettevõtete tegevusvaldkonnad on seinast-seina. Eesti e-kaubandus on Euroopas ja maailmas kindlasti esirinnas,“ lisas Väät.

Lisaks üldvõitjale valiti 205 e-poe seast parimad 13 kategoorias.

• Rõivad ja jalatsid: Weekend;

• sport, hobid ja lemmikloomad: Rahva Raamat;

• lasterõivad, -jalanõud ja -tarbed: Xs mängu-asjad;

• auto- ja motokaubad: Aero Motors;

• kaubamajad: Tallinki e-pood;

• toidu- ja tarbekaubad: e-Selver;

• kodutehnika ja audio: Frog;

• ilu ja tervis: Võluhaldjas;

• sisustus ja aed + Swedbanki eriauhind: Maarahva Pood;

• ehitus ja tööriistad: Hammerjack;

• ehted ja aksessuaarid: Goldtime;

• fotod, piletid, kingitused ja vautšerid: Finewine;

• teenused: Shipit24.