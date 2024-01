Ainuüksi esimese nädalaga otsustas juba üle 2000 koguja Swedbankis suurendada tulevast aastast oma igakuiseid makseid teise pensionisambasse. Avaldusi maksete suurendamiseks alates 2025. aastast saab teha käesoleva aasta algusest.

„Teise samba senine 2+4 skeem, kus inimesed panustavad 2% brutopalgast ja riik lisab sellele 4% juurde, sai nüüd olulisi täiendusi. Alates selle aasta jaanuarist on võimalik suurendada oma sissemakseid sambasse kas 4 või 6% peale brutopalgast, säilitades samas riigi panuse 4%,“ selgitas Swedbanki investeerimise ja pensioni valdkonnajuht Kaire Peik.

Üle 2000 inimese, kes on juba teinud avalduse maksete suurendamiseks järgmisest aastast, valis suur osa enda tulevaseks panuseks teise pensionisambasse just maksimaalse määra ehk 6%. „Praegu kehtiv 2+4 kogumise süsteem võimaldab koguda pensionipõlveks täiendavat rahapuhvrit, kuid selliselt näiteks 45 aastat panustades hakkab pension moodustama kõigest 40% viimasest palgast ja seda on väga vähe. Enda maksete suurendamine 4 või 6% peale võimaldab pikemas plaanis tagada oluliselt kindlama pensioni,“ lisas Peik.

Kui võtta näitena Eesti keskmine brutopalga teenija, kelle brutokuupalk on täpselt 1800 eurot, siis temal läheb praegu teise sambasse igas kuus 108 eurot. Sellest 36 eurot ehk 2% on tema enda panus ning riik maksab juurde 72 eurot ehk 4%. Kui sama pensionikoguja otsustab enda sissemakseid suurendada 6 protsendini, siis koguneb tal edaspidi igal kuul teise sambasse 180 eurot ehk 108 eurot oma brutopalgast ja lisaks riigi makstav 72 eurot.

„Üks asi, mis tihti saab teenimatult vähe tähelepanu, on teise pensionisamba maksusoodustus. Teise samba sissemaksed on nimelt tulumaksuvabad, võimaldades kogu summa kohe pensionifondi suunata ja liitintressil kasvada,“ ütles Peik.

Sissemakse suurendamiseks piisab vaid paarist minutist netipangas. Avaldused, mis esitatakse enne novembri lõppu, hakkavad kehtima järgmise aasta jaanuarist. Sissemakse suurust on võimalik soovi korral muuta korra aastas.