Ehitustööde maksumuseks on arvestatud 4,65 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitamist kaasrahastatakse riigi liginullenergiahoone ehitamise toetusest 1,7 miljoni euroga. Ehitama hakkab OÜ Tesron Ehitus. Uus hoone peab valmima pooleteise aasta pärast, 2026. aasta suvel.

Viis-kuus aastat tagasi hakati ka Harku vallas uuest vallamajast mõtlema. Kasvava omavalitsuse raha kulus aga lasteaedade ja koolide rajamiseks. „Siis otsustasimegi: kui leiame rahalise toetuse uue hoone ehituseks, teeme ära,“ meenutas Sandla. Mõned aastad tagasi avaneski Euroopa Liidu toetusmeede amortiseerunud hoonete uuendamiseks. Ka Harku vald konkureeris ja osutus toetuse vääriliseks. Uue vallamaja arhitektuurikonkursi võitsid arhitektuuribüroo OÜ Kuu arhitektid. Uus vallamaja tuleb vanast pea kolmandiku suurem, selles on 1747 ruutmeetrit põrandapinda (vanas 1137 m²).

„Siis mõtlesimegi, et mis see kena maja niisama seisab, ostame vallale ära, teeme korda, saab vallavalitsus endale tööruumid,“ meenutas 12 aastat Harku vallavanemaks olnud Sulev Roos .

Läinud sajandi 70-ndail ehitati see hoone Tabasalus asunud pioneerilaagri administratiivhooneks, kus elasid ka kasvatajad. Suviseks perioodiks mõeldud maja jäi korralikult soojustamata, ka polnud seal õiget küttesüsteemi, ventilatsioonist rääkimata.

„Igal asjal on algus ja ots. Täna on meie vana vallamaja viimane õhtu, juba homme algavad lammutustööd,“ kõneles vallavanem kokkutulnuile.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)