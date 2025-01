Äsja lõppenud 2024. aastal kasvas protsentuaalselt kõige rohkem Kiili valla elanike arv, mis tähendab absoluutarvudes endast palju suuremate Rae ja Harku valdade järel Harjumaal kolmandat kohta. Ka kogu Eesti mõistes on Kiili tegija.

Siseministeeriumi hallatava rahvastikuregistri andmetel kasvas Kiili valla elanike arv 2024. aastaga 6791-lt 7121 elanikuni ehk 4,9% ja seda olukorras, kus Eesti rahvaarv vähenes 0,2% (2750 inimese võrra). 2024. aasta tulemus polnud rekord – 2023. aastal lisandus Kiili valda lausa 430 inimest.

Teisel kohal oli 2024. aastal Jõelähtme vald 3,6%-ga (+268) ja kolmandal Harku vald 2,2%-ga (+403). Kõigi teiste Harjumaa valdade elanike arv kasvas alla 2%. Neljas vallas elanike arv vähenes: Anijal (-1,2%), Maardus (-0,9%), Kuusalus (-0,7%) ja Loksal (-0,5%).

Enamikus Harjumaa omavalitsusüksustes muutus elanike arv vähe. Harju maakonnas kasvas elanike arv 1897 võrra: 647 174-lt 649 071-ni ehk 0,3%.

Suurimad kasvajad: Harku, Rae ja Kiili vald

Kiili vallavanem Aimur Liiva ütles Harju Elule, et suurimast protsentuaalsest kasvust palju märgilisem on asjaolu, et tegu on ka absoluutarvudes kolmanda tulemusega Rae ja Harku valla järel.

Rae ja Harku vallas on aga Kiili vallaga võrreldes laias laastus kolm korda rohkem elanikke (vt tabel). Harku valla elanike arv kasvas 18 068-lt 18 471 elanikuni (+403), Rae valla elanike arv 23 668-lt

24 078 elanikuni (+410) ja Kiilis 6791-lt 7121 elanikuni (+330).

Kiili valda lisandus rohkem elanikke kui Tallinna linna, mille elanike arv kasvas 0,2% ehk 256 võrra: 461 346-lt 461 602-ni.

„Harjumaal ja Tallinnas tervikuna tuli elanikke aastaga juurde ainult 1897 – seda on varasemaga võrreldes väga vähe – ja isegi sellest vähesest andis väike Kiili vald teist aastat järjest anomaalselt suure osa,“ kommenteeris Liiva.

Vallavanem: Kiili kasvul on erinevaid põhjusi

Üldist pilti mõjutab kindlasti sündide üldine vähenemine, mis ka Kiili vallas oli -12% hoolimata muudest kasvunumbritest. Kiili valla populaarsusel on vallavanema sõnul erinevaid põhjusi.

„Ühest küljest sattus mitme kinnisvaraprojekti valmimine korraga ühte sobilikku ajaaknasse, mille osas enamik koduotsijatest tegi ostuotsuse ja lepingu juba 2021. või 2022. aastal. Olulist rolli mängib kindlasti asukoht, sh töölesõiduks kuluv aeg, teede seisukord ning liikluspilt üldisemalt. Inimesed peavad elukeskkonda üha tähtsamaks ja teevad kaalutletumaid valikuid, uuritakse tuttavatelt ja sotsiaalmeediast, kuidas kusagil elu on ja võimalik, et mõni leiab üles isegi minuomavalitsus.ee portaali ja sealse KOV rahuloluindeksi. Eks meil ongi hea vald elamiseks ja mitte ainult – ka ettevõtlus areneb hoogsalt. Kestev ja kodune, nagu tunnuslause ütleb,“ märkis Liiva.

Kui aga võrrelda 2025. ja 2018. aasta 1. jaanuari numbreid (2017. a toimus Eestis haldusreform ning eelnevaid andmeid on raske võrrelda), siis on siingi esikohal Kiili vald (+26%, +1819 elanikku), järgnevad Rae (+25%, +6110) ja Harku vald (+22%, +4115). Ainsana on selles võrdluses elanike arv langenud Loksa linnas (-9%, -222).

Ukraina noorte arv kasvab, venelastel vastupidi

Kui uurida statistikaameti andmeid 7–26-aastaste noorte arvu muutuste kohta Harjumaal eestlaste, venelaste ja ukrainlaste lõikes (nende rahvuste puhul on see välja toodud), siis näeme, et eesti noorte arv on mõõdukas kasvus, ukraina noorte arv kasvab mühinal, vene noorte arv aga väheneb.

Kui võrrelda 2024. ja 2023. aastat, siis eesti soost noori tuli Harjumaal juurde 4% (+3750), ukrainlasi 32% (+2406), aga vene noorte arv vähenes 6% (-1729). Kokku on Harjumaal viimastel andmetel 92 223 eesti, 28 717 vene ja 9889 ukraina noort.

Sama trend ilmneb drastilisemalt praegust olukorda 2018. aastaga võrreldes: Harjumaal kasvas eesti noorte arv 11% (+9010), ukraina noorte arv 634% (+8541), vene noorte arv aga vähenes 13% (-4352).

Kogu Eestimaal on noorte arv 2023. aastaga võrreldes kasvanud 3% (+3942) ja 2018. aastaga võrreldes 11% (+14 226).

HEA TEADA

Kiili vald

Kiili vald on kohaliku omavalitsuse üksus Eestis Harju maakonnas Tallinnast lõunas.

Kiili valla pindala on 100,7 km². Vald paikneb Ülemiste järvest lõunas Tallinna–Tartu maantee ja Viljandi maantee vahel. Valda läbib Viljandi maanteelt lähtuv Kiili–Nabala–Tuhala tee. Kiili vald piirneb põhjas Tallinna, idas Rae, lõunas Kose ja läänes Saku vallaga.

Vallal on kool, lasteaed, kunstide kool, noortekeskus, rahvamaja, raamatukogu, eakate päevakeskus, staadion ja terviserajad.

Vallakeskusest Tallinna on 21 km, mis lubab 65% elanikest käia tööl pealinnas ning ühtlasi saada osa suurlinna haridus- ja kultuurivõimalustest. Kiili valla Vaela küla koos Rae valla Kurna külaga (nn IKEA piirkond) on alates 2020. aastast muutunud kõige kiiremini arenevaks ettevõtlus- ja ärialaks Tallinna ringtee ääres. 5. oktoobril 2023. aastal avati Viljandi maantee ääres Luige Keskus.

Allikas: Wikipedia