Aastaid on Haabneemes, Viimsi valla keskasula keskel, laiunud suur tühermaa. Varem staadioniks olnud ala pole viimastel aastatel enam kasutamist leidnud.

2023. aasta suvel esitas AS K-Projekt Viimsi vallale taotluse algatada detailplaneering aadressil Randvere tee 9b kinnistul. Rahva hulgas on koht tuntud vana Haabneeme staadioni nime all. Ala pindala on natuke üle kahe hektari, täpsemalt 20 999 ruutmeetrit. 13. novembril Viimsi valla volikogu uue detailplaneeringu ka algatas. Selle eesmärgiks seati arendada Viimsi vallale välja uus atraktiivne keskuseala.

Allkirjastati ühiste kavatsuste memorandum

11. detsembril allkirjastasidki Viimsi vallavanem Illar Lemetti ja AS-i GMP Grupp nõukogu esimees Kalle Schultz ühiste kavatsuste memorandumi endise Haabneeme staadioni alale valla keskuseala rajamiseks.

Viimsi vallavanem Illar Lemetti kinnitas Harju Elule, et uue keskuse rajamine elanike arvu kasvu Viimsi vallas ei kiirenda. Elamuehitust arendatavale alale ei tule. 20 protsenti arendatavast pinnast on planeeritud ühiskondlike hoonete all, ülejäänud äri- ja büroohoonete tarvis. Haabneeme asumisse lisanduvad kontoripinnad, kaubanduse ja teenuste pakkumisega seotud asutused. „Uus keskus aitab lahendada viimsilaste probleeme, mitte ei tekita neid juurde. Valda lisandub töökohti ja võimalusi vaba aja veetmiseks, mitte ei lisandu elanikke,“ sõnas Lemetti. Kuna alal on keelatud elukondlik funktsioon, siis tähendab see, et uus planeering peab välistama muu hulgas rendikorterid.

Vajadus inimsõbraliku ja hästi planeeritud vallakeskuse järele tõusis esile mitmel kogukondlikul arutelul. „Vald seisab kindlalt selle eest, et sellest alast kujuneks avatud ja kaasaegne keskus, mille üle viimsilased võivad uhkust tunda,“ ütles vallavanem Illar Lemetti lepingu allkirjastamisel.

Lepingu teine osapool, GMP nõukogu esimees Kalle Schultz on kauaaegse Viimsi elanikuna samuti hästi kursis kohaliku eluga. „Räämas staadioniala kujundamine vallakeskuseks on suur ja põnev väljakutse ning vana staadion on selleks kindlasti ka parim koht,“ sõnas Schults. Tema juhitav GMP Grupp tegutseb alates 1991. aastast ja on olnud osaline paljude elamu- ja äriprojektide arendamisel nii Eestis kui ka lähisriikides. Seekordne partner GMP Grupile on K-Projekt, kes on tellijapoolne tegevuse koordinaator ja juhib äsja algatatud protsessi. Ka K-Projekt on tunnustatud projekteerimisbüroo, nende koostatud projekti järgi toimus näiteks Reidi tee ehitus.

Arvestatakse elanike arvamustega

Valdavalt peavad uude arendusse tulevad hooned olema kolmekordsed, mis varieeruvad kahe- ja neljakordsetega. Kui mõni hoone soovitakse rajada kõrgem, siis selle kõrguspiiriks on praeguse Viimsi SPA hoone kõrgus. „Teatud kõrgemad ja madalamad hooned on vajalikud, et saavutada arhitektuurne terviklikkus,“ selgitas abivallavanem Alar Mik.

Uue detailplaneeringuga on kavas säilitada olemasolev haljastus ja juurde luua erinevaid haljasalasid, avalikke välialasid kohvikutega ning väljakuid, millest ühe suurus peab olema vähemalt 3000 ruutmeetrit. Tellijapoolne soov on, et tulevasse asula südamesse tuleks ka kunsti.

Uus planeering näeb ette maa-aluse 420-kohalise parkla, mis vajadusel võib olla varjumiskohaks 1800 elanikule.

Esialgseid lahendusi ootab Viimsi vald kuue kuu jooksul. Sellele järgneb valla seisukoha andmine ja avalik väljapanek. Täielik planeeringuprotsess on kavas läbi viia järgneva 33 kuu jooksul.

„Kõige varem läheb ehitamiseks kolme aasta pärast,“ uskus Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

