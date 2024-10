Seened on imelised elusolendid, mille hulgas on rohkelt söögiseeni, aga lisaks on olemas funktsionaalsed seened, mille abil saab turgutada oma keha ja vaimu. Ühtlasi aitavad seened ka keskkonda päästa!

Mulgimaal asuv ettevõte Shroomwell on võtnud oma südameasjaks jagada inimestele teadmisi seenemaailma kohta, turgutada rahva tervist ja lahendada ka mitmesuguseid keskkonnamuresid. Räägime OÜ Shroomwell tegevjuhi Silver Lausiga (pildil) seentest ja nende kasuteguritest.

Isiklik vajadus määras tee

Seenemaailma asusime uurima puhtalt isiklikust vajadusest, olles tol ajal keskendunud siinse piirkonna tuntuima meditsiiniseene chaga kasutamisele. Meie ettevõtte asutaja pereliikmel oli tõsine terviseprobleem, mille raviks kasutati kõiki pakutavaid tänapäevaseid meditsiinilahendusi, kuid miski ei toiminud ja haigus oli juba väga kaugele arenenud. Hakati abi otsima mujalt ja taaselustati vana retsept, mida põlvest põlve nende peres edasi anti. Selleks oli chaga-eliksiir. Paari kuuga oli vanaema vaevanud vähk kontrolli all ja mõni kuu hiljem ka taganemas. Tegu oli haruldase juhtumiga meditsiinivaldkonnas.

Aastaid hiljem tekkis sarnaseid olukordi ühiskonnas rohkem ja otsustasime, et eliksiir võiks jõuda laiema kasutajaskonnani. Meie eesmärk oli ja on inimkonna ja keskkonna tervist parendada. Kuna huvi meie toodete vastu kasvas hooga, jõudsime tõdemuseni, et säärase nõudlusega toimetulekuks on meil vaja chaga’t kui tervisetoodete üht põhilist toorainet hakata ise kasvatama. Nii sai meie ettevõtte teekond uue suuna – olime esimesed Eestis, kes hakkasid chaga kasvatusi rajama ning pakkusid seda uudset lahendust ka metsaomanikele.

Kasu tervisele ja keskkonnale

Shroomwelli tegevus jaguneb kaheks. Üks suund tegeleb tervisetoodete turule toomisega teaduse ja tehnoloogia toetusel. Ettevõtte teine fookus on suunatud innovatsioonile, mida juhivad funktsionaalsed seened. Shroomwell rajas Eestisse esimese seente kompetentsi- ja innovatsioonikeskuse ning on tõusnud maailma üheks juhtivaks mükotehnoloogia eestvedajaks. Eesmärgiga lahendada suuri keskkonnaprobleeme, mis toovad planeedile ja inimkonnale täna miljardeid eurosid kahju.

Näiteks saab seenetehnoloogiate abil katta turbarabasid ning kõrvaldada naftareostusi. Lihtsalt öeldes on seentel omadus korjata endasse keskkonnareostust – nad toimivad kui käsnad, korjavad kahjuliku aine kokku ja töötlevad ümber. Naftareostuse puhul korjab seeneniidistik kogu reostuse kokku ja töötleb selle keemilise struktuuri ümber. Pärast korjatakse seene viljakeha pinnaselt kokku ja saadud materjali taaskasutatakse.

Sisetingimustes kasvavate seente kasutegur on kordades võimendatum.

Tähtis koht pärimustes

Enamik Shroomwelli toodetes kasutatavatest seentest kasvab ka Eesti looduses, aga kuna seened on väga pirtsakad elusolendid, siis siseruumides tehistingimustes kasvanuna on nende head omadused tunduvalt võimendatumad. Kuigi Shroomwell alustas oma tegevust chaga kasutamisega tervisetoodetes, on tänaseks lisandunud uued superstaarid funktsionaalsete seente nimekirjas, mida toodetesse lisatakse. Need on näiteks Lion’s Mane ehk lõvilakk, reishi ja shiitake.

Funktsionaalsete seente kaugem ajalugu pärineb teadaolevalt Hiinast. Reishi ehk seente kuninganna on seen, mida on Hiina meditsiinis mainitud üle 2000 a tagasi. Chaga ehk seente kuningas oli samuti igapäevases tervishoius kasutusel.

Eestis on dokumenteerimine hilisem. Chaga’t on mainitud 1600. aastatest ühes ülikooli teadustöös. Meie pärimuses on seened ravieesmärgil juba aastasadu olnud, eelkõige chaga, aga teisi vanu kultuure vaadates on pea igas vanas hõimus üle maailma olnud seened tähtsal kohal ja keskses rollis. Kõik seened, mis meie looduses kasvavad, on funktsionaalsed. Kõik nad alustavad kehas mingit protsessi ja minu teada ei ole ühtegi viljakehaga seent, mis inimese tervist ei mõjutaks. Nii nagu taimi, on ka seeni, mida ei tohi süüa, aga jällegi on palju neid, mis on väga kasulikud. Kukeseen näiteks on väga kasulik seedetrakti bakterite ja viiruste vastu.

Tänaseks on inimeste mõtteviis muutunud ja seentes nähakse lisaks toidule võimalust toetada tervist ja keskkonda.

Enamik seeni, mis on meil kasutuses, võitlevad oksüdatiivse stressi vastu. Chaga-ekstraktis on kõige rohkem inimesele häid antioksüdante, ta on selle poolest pea­jagu teistest ees. Põhilised kasutegurid on vabade radikaalidega võitlemine, immuunsüsteemi rakkude aktiveerimine ja vananemisvastane toime.

Teavitustöö paneb inimesed arvamust muutma

Kui 2014. aastal chaga-eliksiiriga alustasime ja hakkasime seent pudelisse panema, oli eestlane väga skeptiline. Tänaseks on inimeste mõtteviis muutunud ja seentes nähakse lisaks toidule võimalust toetada tervist ja keskkonda.

Kui vaadata tarbimisharjumusi, kulutame regioonis kõige vähem raha toidulisanditele. Baltikumis kulutame võrreldes leedulastega 3–4 korda vähem raha, võrreldes soomlastega kuni 9 korda vähem. Eestlastel on sees vana harjumus – täisväärtuslik toit tuleb põllult ja vajadust toidulisandite järele ei ole. Paraku on tänapäeva elu väga linnakeskne ja toidu töötlemine tekitab vajaduse lisandite järele. Inimese kiire elutempo juures on vaja ajutööd kiirendada ja stressiga toime tulla. Praegu otsitakse lahendusi oma vaimu toitmiseks; arusaamad, mõttemaailmad ning harjumused on viimase 3–4 aastaga muutunud. Maailm on avastanud seente võime ja omadused tervist toetada. Tohutult on kasvanud rahvusvaheliste teadustööde arv, mis käsitlevad seeni ja nende mõju tervisele.

Järjest enam jõuame me vanast mõttemaailmast välja ja kuna maailm on pidevas muutumises, siis peame sellega paratamatult kaasa minema. Täna on haigeks jäämine kulukam kui kunagi varem, mis paneb mõtlema küsimusele: mida saan teha, et ma ei jääks haigeks? Me võime elada silmaklappidega, aga paratamatult me sööme vähem ja toitainevaesemat toitu. Elu on stressirohke ning et olla edukamad ja elada paremat elu, peame olema avatud meelega.

Väsimuse all kannatavad tänapäeva inimesed mitmel tasandil. Meid vaevab füüsiline ja vaimne väsimus, mis on praegu kõige suuremad probleemid. Elame pidevas müras, probleemiküllases ja sagivas maailmas. Rohkem kui kunagi varem vastutame me ise oma tervise eest. Seened pakuvad lahendusi kõikidele nendele probleemidele.

Ajutöö kiirenemine ja vähem stressi

Kui võrrelda inimese DNA-d taimede või teiste naturaalsete elementidega, siis need sarnanevad 10–20%, seentega aga kuni 50% ja seetõttu need nii hästi ka toimivad. Meil on ühised esivanemad ja ka tänapäeval oleme jätkuvalt sarnased. Sarnane DNA aitab rohkem bioaktiivseid aineid tööle panna, sest need pole organismi jaoks võõrkehad.

HEA TEADA

Valik seeni

Lõvilakk – erakordselt hea seen ajutöö turgutamiseks. Aitab ajul taastuda, taastab närvirakke ja sünapse. Lõvilakk aitab saavutada fookust ja toime tulla stressiga ajus.

Reishi – aitab taastuda füüsilisest stressist, mis kandub üle väsimuseks. Samuti aitab taastada hormonaalset balanssi ja paremini magada.

Korditseps – annab naturaalset energiat, sidudes rohkem hapnikku punaste vereliblede sekka. Ca 30 minutit pärast tarbimist annab mõnusa ja värskendava energialaengu.

Chaga – chaga ehk must pässik on tuntud kui seente kuningas tema erakordselt paljude ning mitmekülgsete bioaktiivsete ainete tõttu. Chaga’t on hinnatud juba aastatuhandeid, kuna toetab keha vastupanuvõimet.