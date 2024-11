Uuest aastast hakkab Eestis kehtima automaks, mis on juba toonud kaasa nii uute kui ka kasutatud autode müügi järsu kasvu ning kõrgendatud huvi liisingu vastu. Aga ka tähelepanu juhtimise ebaõiglastele maksustamisjuhtumitele ja kõiksugu soovitusi.

Kui kogu Euroopas registreeriti septembris eelmise aasta sama kuuga võrreldes kuue protsendi võrra vähem sõidukeid, siis Eestis seevastu oli tõus rohkem kui 22 protsenti.

Viimase statistika järgi müüdi Eestis oktoobris enam kui poole võrra rohkem autosid kui mullu samal ajal. Täpsemalt leidis omaniku 2673 uut sõiduautot, mis oli 55% rohkem kui 2023. aasta oktoobris.

Lisaks on selge tõusu teinud ka kasutatud autode turg. Kokku registreeriti mullu oktoobris 13 449 sõiduautode omanikuvahetust, tänavu aga 16 890 ehk veerandi võrra rohkem.

Nii nagu uute autode puhul, tuleb ka kasutatud sõidukite puhul juba leppida sellega, et välismaalt tellida enam ei pruugi jõuda. Asi on selles, et esimest korda Eestisse jõudnud sõiduk tuleb enne arvele võtmist transpordiametis lasta üle vaadata. Kui varem järjekordi peaaegu polnud, siis nüüdseks on need veninud rohkem kui kümne päeva pikkuseks.

Pealegi on kasvanud aktiivsuse tõttu probleemiks transport, mistõttu automüüjad ei saa garanteerida, et sõiduki selle aastanumbri sees kindlasti kätte saab.

Hübriidautode müük tegi erilise kasvu

Uute autode osas on eriti kasvanud hübriidautode müügi numbrid, mis moodustasid oktoobris üle poole müüdud uutest autodest. Bensiinimootoriga autode müük vähenes, diiselmootoriga autode müük aga tõusis, tõenäoliselt selle pärast, et vältida hiljem nende pealt suurema registreerimistasu maksmist.

Mercedes-Benzi müügi- ja teenindusettevõtte Veho turuülevaate järgi on Eestis huvi vähekasutatud elektri- ja pistikhübriidtehnoloogial põhinevate sõidukite vastu kasvanud, kuna uuel aastal jõustuva automaksu valguses avaldab just selliste autode lõpphinnale automaks väiksemat mõju.

Veho AS-i kasutatud sõiduautode valdkonnajuhi Andri Uueküla sõnul olid suvised kasutatud autode müügid pigem tavapärased ning ettevõtte lao suurusele vastavad, kuid alates oktoobrist tunneb ettevõte nii päringute kui ka kasutatud autode müükide kasvu.

„Inimesed saavad aru, et praegu tehingusse minnes tuleb tehing registreerimistasu võrra soodsam kui uuel aastal ning see on puhas rahaline võit ja mõistlik otsus. Täna on kindlasti õige hetk kalkuleerida ja otsustada, milline sõiduk automaksu valguses osta tasuks,“ ütles Uueküla.

Tema sõnul turgutab automaks kindlasti autoturgu 2024. aasta lõpus ning mida rohkem tehinguid enne automaksu jõustumist ära tehakse, seda tõenäolisemalt on uue aasta esimene ja teine kvartal vaiksemad.

„Isegi kui turg taastub ja tarbijad kohanevad, võib lisanduv maksukoormus panna inimesi mõtlema ikka rohkem just vähekasutatud, mõne aasta vanuste autode soetamisele,“ lisas Uueküla.

Kuidas maksukoormust vähendada?

Õnneks saab teadliku planeerimise ja sobivate valikutega maksukoormust vähendada.

„Kui plaanid soetada uue auto, on mõistlik valida mudel, millel on madal CO 2 heide ja võimalikult väike täismass, mis vähendab ka aastamaksu. Teatavad soodustused kehtivad ka näiteks elektri- ja hübriidautodele. Mõni auto võib küll olla massi mõttes kobakas, kuid kui tegemist on näiteks pistikhübriidiga, teeb see aastamaksu madalamaks,“ ütles täisteenusrendi firma Mobire Eesti äriarendusjuht Laura Klemmer.

Esimese sammuna soovitas ta siiski olemasoleva auto aastamaks välja selgitada. Seda saab teha internetis, kirjutades otsingusse „automaksu kalkulaator“. Automaks kujuneb CO 2 heitme ja auto täismassi põhjal, kuid lisaks tuleb tasuda registreerimismaks, kui ostetakse uus või ka ühekordselt kasutatud sõiduk.

Citadele Leasingu juhi Rainer Moppeli (pildil) sõnul on registreerimistasu osas paljudel jäänud teadvustamata üks oluline aspekt.

Rainer Moppel

„Registreerimistasu kehtib ühe korra kõikidele autodele, mitte ainult sõidukitele, mis esimest korda Eestis registreeritakse. See tähendab, et ka kõikide juba praegu Eestis registreeritud autode pealt tuleb esimesel omanikuvahetusel maksta registreerimistasu,“ ütles Moppel.

Seega on mõistlik planeeritud omanikuvahetused ära vormistada veel selle aasta sees.

„Registreerimistasu maksab registrisse kandja, kuigi ostja ja müüja saavad selles alati ka teisiti kokku leppida. Seega tuleb uuel aastal sõidukit soetades registreerimistasu maksmine kindlasti müüjaga enne kokku leppida,“ lisas Moppel.

Registreerimistasu ei tule maksta liisinguvõtjal sõiduki liisingufirmalt väljaostmisel ja oma nimele kandmisel ning päranduseks saadud sõiduki oma nimele registreerimisel. Nende puhul rakendub registreerimistasu järgmise omanikuvahetuse korral.

Automaks kujuneb CO2 heitme ja auto täismassi põhjal. Ka kõikide juba praegu Eestis registreeritud autode pealt tuleb esimesel omanikuvahetusel maksta registreerimistasu.

Autot soetades tasub aga hinnata auto kogukulu – lisaks liisingule ja maksudele kaasnevad auto omamisega püsikulutused, nagu näiteks rehvid ja rehvivahetused, hooldused, kindlustused jms.

Ka tasub vähe kasutust leidev auto veel enne 2024. aasta lõppu maha müüa või registrist eemaldada, sest see vähendab tulevasi automaksukohustusi ning aitab vältida liigseid kulusid.

Võib saada ebameeldiva üllatuse

Võimsa mootoriga Ameerika autode omanikel on suur võimalus maksta tuhandeid eurosid automaksu rohkem kui mõnel teisel täpselt samasuguse auto omanikul, kirjutas Delfi Ärileht. See oleneb sellest, kas registreerimisel sai kunagi passi märgitud sõiduki CO 2 näit või mitte.

Kõigil autodel ei pruugi CO 2 näitu registreerimistunnistusel olla, sest EL-i liikmesriikidel ei ole kohustust seda lahtrit registreerimistunnistusel täita. Automaksu loojad suutsid välja mõelda valemi, mis arvutab õiglaselt vaid „keskmiste autode“ maksu, võttes arvesse sõiduki võimsuse, massi ja vanuse.

Näiteks kui 2020. aasta Dodge Challengeri omanik võrdleb oma sõiduki andmeid, kus on CO 2 näit olemas, automaksu kalkulaatoris maksuga, mis oleks arvutatud ilma CO 2 näiduta, leiab ta, et peab esimesel korral edasi müües maksma ligi 7000 eurot rohkem, aastamaksu aga üle kahe korra rohkem.

Transpordiamet on olukorrast teadlik, kuid leiab, et see on paratamatus, sest kõiki erijuhtumeid ei saa arvesse võtta ning valem sobibki vaid „keskmistele“ sõidukitele. Kuna keskmisest võib erineda mõlemale poole, siis mõnel juhul võib võita, mõnel juhul kaotada.

HEA TEADA

Soodsama automaksuga uued sõidukid

Mõned automaksu kalkulaatori järgi soodsama hinnaga autod automaksu kontekstis:

Škoda Octavia 1,5 TSI ACT DSG m-Hybrid – aastamaks alates 50 € (CO 2 heide 112 g/km, täismass 1930 kg);

Volkswagen Passat Variant 1.5 eTSI 110kW – aastamaks 120 € (CO 2 heide 123 g/km, täismass 2130 kg);

Škoda Kodiaq 1,5 TSI PHEV 150kW 6-DSG PLUG -IN – aastamaks 143 € (CO 2 heide 8–12 g/km, täismass 2431 kg).

Allikas: Mobire Eesti