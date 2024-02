Baltikumi suurima ärifestivali iduettevõtete võistlusel sTARTUp Pitching 2024 võitis Swedbanki auhinna, 10 000 eurot, teadusel põhinev enneolematut võimsust pakkuvate kütuseelementide tootmise iduettevõte GaltTec.

GaltTec toodab väikeseid ja võimsaid energiaallikaid, tahkeoksiidseid kütuseelemente, mida saab kasutada ükskõik milles, mis vajab energiat. „Meie lahendus annab enneolematut võimsust väikeses vormis, sobides hästi droonidele, kaasaskantavatele aga ka väljaspool võrku töötavatele seadmetele, ja asjade internetile, kui tuua mõned näited. Nad on väikesed, kestavad kaua, füüsiliselt väga vastupidavad ja nendega saab kasutada ükskõik millist kütust, mis reageerib hapnikuga,“ selgitas finaalis projekti esitlenud GaltTec’i kaasasutaja Laura Elise Arvisto.

„GaltTec’i loodud tehnoloogia on tulevikku suunatud, lahendades maailma mõistes olulist väljakutset. Meeskonna pühendumus jätkusuutlikkusele ja innovatsioonile on igati väärt tunnustust,“ ütles Swedbank’i iduettevõtete valdkonnajuht Triin Preem.

GaltTec on veidi üle aasta tegutsenud Tartu Ülikooli hargettevõte, mille ajalugu ulatub aga 15 aasta tagusesse aega. Just nii kaua on Tartu Ülikooli materjaliteaduse kaasprofessor PhD Tanel Tätte selle patenteeritud kütuseelemenditehnoloogia kallal töötanud. „Meie näol on kokku saanud maailmaparandajatest materjaliteadlased, keemik ja füüsik. Kestlik lahendus on kõige alus ja nii koosnevad meie kütuseelemendid peamiselt inimestele ja keskkonnale ohututest materjalidest, säästavad kütust ja nende kasutamise käigus tekib heitmeid vähemalt poole vähem kui sisepõlemismootoriga lahenduste puhul,“ lisas Arvisto.

Hetkel testib ettevõte oma esimest tööstuslikku prototüüpi ja kaasab raha, et aastaga jõuda 100W võimsuseni. „Oleme Swedbankile auhinna eest väga tänulikud. Iga euro, mis me saame, läheb tootearendusse, et jõuda võimalikult kiiresti sellise võimsuseni, mida turg meilt juba väga ootab,“ rääkis Arvisto, et nõudlus on turul tugevalt tunda.

sTARTUp Day raames toimunud pitchingu võistlusele registreerus 322 ettevõtete 36 riigist. Võistlusel osalesid iduettevõtted, kellel on valminud esmane prototüüp. Neljakümnele eelvooru edukalt läbinud ettevõttele avanes sTARTUp Day raames võimalus tutvustada end investoritele, partneritele ja klientidele.