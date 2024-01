Kuigi iga aasta lõpus tabab pensionikogujaid soovituste laviin panna viimasel hetkel oma kolmandasse pensionisambasse nii palju raha, kui maksutagastuse mõttes vähegi kasulik, tasub kolmanda samba maksete osas teha pikem plaan iga aasta alguses.

Aasta lõpus soovitavad investeerimiseksperdid kasutada ära kolmandale sambale rakendatavat maksusoodustust ehk teisisõnu panna kolmas pensionifond nii täis kui vähegi võimalik. Luminori pensionifondide fondijuhi Vahur Madissoni sõnul tasub aga aastalõpu lisamakse kõrval uue aasta alguses oma investeerimisplaanid rahulikult üle vaadata ja läbi mõelda, kas ja kui palju suurendada sel aastal kolmanda samba makset ning milliseid täiendavaid makseid võiks olla võimalik aasta jooksul sellesse sambasse teha.

„Muidugi pole midagi halba aasta lõpus kolmandasse sambasse pilgu heitmisel ja võimalusel selle nö täis kandmisel,“ ütles Madisson. „Samas ei jää ka jaanuaris või muul ajal aastast kolmandasse sambasse tehtud sissemaksed tulumaksutagastuseta, selle saab lihtsalt kätte järgmisel aasta tuludeklaratsiooni koostamise järel.“

Madisson lisas, et läbimõeldud plaani järgi terve aasta jooksul kolmandasse sambasse maksete tegemine tagab ka selle, et detsembris pole vajadust leida niigi suurte pühadekulutuste kõrvalt veel ka täiendavat summat kolmanda pensionisamba tulumaksutagastuse maksimaalseks ärakasutamiseks.

Nimelt rakendub kolmandale pensionisambale maksusoodustus, millega saab aasta jooksul maksustatavast tulust maha arvata kolmandasse sambasse tehtud sissemaksed ja niiviisi 2024. aasta kohta juba 22% tulumaksu tagasi saada.

„Kuna maksusoodustus käib kalendriaasta kaupa ja järgmisele aastale üle ei kandu, võiks tõepoolest aasta lõpus mahaarvamise limiit üle vaadata ning hinnata, kas maksimaalse tulumaksutagastuse teenimiseks on võimalik kolmandasse sambasse üks suurem sissemakse teha,“ rääkis fondijuht. „Samas ei tasu mõelda, et kui detsembri lõpuks ei suutnud mingit suurt täiendavat makset teha, siis pole enam mõtet kolmandale sambale tähelepanu pöörata. Kiirest tulumaksutagastusest olulisem on investeerimise järjepidevus ja investeerivate summade kohendamine vastavalt võimaluste kasvule.“

Kolmandale sambale kehtib tulumaksutagastuse puhul limiit: tulumaksu makstakse tagasi sissemaksetelt, mis on kuni 15% inimese aastatulust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot. Kui sissemakseid inimese kolmandasse sambasse teeb ka tööandja, tuleks ka need arvestusse juurde liita – see tähendab, et tööandjapoolne ja isiklik panus kolmandasse sambasse kokku saavad olla kas 15% aastatulust või mitte rohkem kui 6000 eurot.

Madisson rõhutas, et maksusoodustuse limiit ei tähenda, et kolmandasse sambasse ei võiks aasta jooksul suuremat summat sisse maksta. „Täiendava pensionikogumise peamine mõte pole ju tulumaksutagastuse saamises, vaid oma investeeringutelt täiendava tulu teenimises ja selle läbi väärika pensionipõlve kindlustamises,“ ütles Madisson.

Kuivõrd Arenguseire Keskuse raporti kohaselt peaks selleks, et saada pensionieelsest palgast 70% suurust pensioni, investeerima keskmise palga saaja igal kuul teise või kolmandasse pensionisambasse 18% oma sissetulekust, on Madissoni sõnul loomulik, et tänaste palgatasemete juures on paljudel seda raske teha. „Seetõttu võiks ka tulumaksutagastuse suunata tagasi pensionifondi,“ ütles ta.