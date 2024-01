Eesti idufirma Plugfree tooteportfellis olev uuenduslik lahendus võimaldab nii eraisikutel kui ka kommertsoperaatoritel oma kodulaadija avalikuks teha ja ka passiivset tulu teenida. Selleks oma autolaadija Plugfree või mõne muu rakenduse kaudu avalikku kasutusse andes.

Tänaseks on tehnoloogiahiid ABB-ga koostööd tegeva Plugfree nutika laadimisrakendusega liidestatud juba üle 500 eralaadija terves Baltikumis ning hetkel tegeleb startup Soome ja Poola turgude vallutamisega. Ettevõtte esindaja sõnul võib suure tõenäosusega peatselt leida Plugfree teenuseid ka pankade rohetoodete nimekirjast.

„Oleme esimesed, kes tulid turule universaalse lahendusega nii era- kui kommertslaadijate avalikuks tegemiseks. Meie teenuse teeb eriliseks see, et rakenduse kaardil on olemas nii avalikud kui ka eralaadijad ja nende arv Baltikumis kasvab. Meie konkurendid nagu Hubject, Driivz ja has·to·be on lõpptarbija jaoks väga palju kallimad võrreldes meie teenusega,“ rääkis Aleksandr Karasjov, 2021. aastal Ajujahi konkursil auhinnatud idufirma asutaja ja lisas, et klientide huvi on suur.

„Plugfree rakendusega saavad koduomanikud laadida odavamalt ja isegi laadimise ajal tulu teenida. Rakendus analüüsib NordPooli hindu, võimaldades laadimist kõige kulutõhusamatel aegadel ja teenida laadimiskrediiti 2 senti kWh. Koostöös ABB-ga valib Plugfree välja elektrisõiduki laadija, mis vastab erakliendi vajadustele ja on kooskõlas OCPP 1.6 standardiga, võimsusega 3,7kW kuni 400kW. Plugrfee haldab ka laadija kiiret paigaldust ja vajalikke elektritöid,“ selgitas Karasjov.

Lihtsustatult öeldes, saab teenust kasutada näiteks läbi pargi.ee ja snabb.ee äppide, samuti Plugfree enda rakenduse. Läti turul on populaarseks laadimisrakenduseks Mobilly.lv, Leedus kasutatakse pigem Plugfree teenust.

„Teeme koostööd väga mitmete rakendustega, Eestiski on neid veel. Mida rohkematesse müügikanalitesse laadija lisada, seda kiiremini kommertslaadija paigaldamine end ära tasub. Mida rohkem on äppe, kus sinu laadijad on nähtaval, seda rohkem kliente ka tuleb ja seda kiiremini kulud tasa teenitakse. Uudne ongi näiteks see, et ka naabrid saavad läbi meie pilverakenduse sinu laadijat kasutada,“ lisas Karasjov.

Dainius Bruzas, ABB elektrifitseerimise ärisuuna Baltikumi juht.

„Valime hoolega oma partnereid, Plugfree näol on tegu innovaatilise ja paindliku ettevõttega, mis on välja tulnud lahendusega kuidas e-mobiilsus tarbijatele mugavamaks ja soodsamaks teha. ABB alustas Euroopa esimeste autolaadijate toomisega 2010. aastal ja eelmisel aastal tähistasime oma miljonda autolaadija müüki. ABB toodab AC ja DC laadijaid ning investeerimine käib arendustöödesse jooksvalt. Tänaseks on ABB arendanud Terra 360 mudeli, mis tarnib elektriautole kolme minutiga sellise hulga voolu, millest piisab 100 km vahemaa läbimiseks – seda juhul, kui auto tehniliselt selleks võimeline on,“ kommenteeris Dainius Bružas, ABB Baltikumi elektrifitseerimise ärisuuna juht.

„ABB autolaadijad on meie ettevõtte kogemusel kõige töökindlamad, samuti on selliste toodete puhul oluline kiire tagasiside ja kliendi tugiteenus, mis ABB laadijate puhul on tagatud,“ rääkis Karasjov ning lisas, et ABB kvaliteet ja garantii kõnetab nende klienti.

“ABB toodetavate elektriautode AC- ehk üleöö-laadijate tarkvaraline backend‘i lahendus, mille töötas välja auhinnatud Eesti idufirma Plugfree, liidestab nüüd DLM-i ja autolaadijad nii, et näiteks korteriühistu, teenusepakkuja või väikeettevõte saab ABB laadijaid kasutada ja jagada oma autopargi sõidukite vahel ka piiratud võimsuse tingimustes. Seda tänu DLM-i ehk dünaamilise koormusjuhtimise funktsionaalsusele,“ rääkis Urmas Laine, ABB Eesti e-mobiilsuse müügispetsialist.

ABB tegutseb Balti riikides aastast 1991 ning on siin tööandjaks üle 1200 inimesele. ABB juhib Eestis kahte, mootorite ja generaatorite ning sagedusmuundurite tehast. ABB tooteportfelli kuuluvad kesk- ja madalpinge elektriseadmed ning -süsteemid, elektriajamid ja tööstusautomaatikalahendused, korrashoiuteenus. Konkureerides peamiselt Hiina ja India tootjatega eristub Eesti tehas insenerilahenduste, kõrge kvaliteedi ja kiirema tarneajaga, millele lisandub globaalne jätkusuutlikkus ning ESG agenda, mis on olnud argumendiks just Euroopa, sh Eesti toodangu eelistamisel. Ka on ainulaadne Eestis asuv ABB sagedusmuundurite tehas, mis on valdkonna suurim ABB Grupi tehas maailmas. Hiljuti pälvis ABB tööandjat tunnustava Vaimse Tervise hõbemärgise, mis räägib ettevõtte mainest ihaldatud tööandjana. ABB on käesolevast aastast Eesti Elektroonikatööstuse Liidu liige.