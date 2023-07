Esmaspäevast, 3. juulist alustab Eesti Rahvusmeeskoori juhina tööd aastaid muusikavaldkonnas produtsendi ja projektijuhina tegutsenud Jana Moosar.

Ettepaneku asuda maailma ainulaadseima meeskoori tegevjuhiks tegi Moosarile Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. „Eesti Rahvusmeeskoor on maailmas kõrgelt hinnatud ja tipporkestrid unistavad nendega koostööst. Olgu selle kinnituseks kasvõi äsjane ülesastumine koos BBC filharmoonikutega, kui orkester kiitis koori ülivõrdes. Samal ajal on meeskooril kandev roll Eesti koorilaulutraditsioonide hoidja, kandja ja populariseerijana ning siin on tööpõld lai. Olen veendunud, et Jana pikaajaline produtsendikogemus ja värske pilk aitab rahvusmeeskooril Eestis ja maailmas veelgi nähtavamaks ja kuuldavamaks saada,“ lisas Orro.

„Võtsin pakkumise vastu, sest näen võimalusi, kuidas kasvatada rahvusmeeskoori tuntust; kuidas nii kõrge kvaliteediga koor veel rohkem meie kõigi omaks teha,“ ütles Moosar. Meeskoori esitatava uusloomingu kõrval peab ta oluliseks repertuaari ja ettekandevormide mitmekesistamist ja veelgi tõhusamat tööd järeltulevate põlvedega. „Lapsi köita ning enese juurde tagasi veenda on kõige raskem töö üldse, kuid võtan selle suuna rahvusmeeskoori juhina oma südameasjaks,“ sõnas ta.

Jana Moosar on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal, tegutsenud koormeistri, muusika- ja teatriprodutsendi, tõlkija ja toimetajana ning töötanud ka erinevatel ametikohtadel Eesti Kontserdis. Ta on dirigent Kristjan Järvi Eestis toimuvate muusikasündmuste kaaskorraldaja.

Eesti Rahvusmeeskoor on üks tuntumaid ja mainekamaid meeskoore maailmas. Koori asutas 1944. aastal eesti koorimuusika suurkuju Gustav Ernesaks. Järgnevatel aastakümnetel on koori juhatanud Harald Uibo, Uno Järvela, Olev Oja, Kuno Areng, Ants Üleoja, Ants Soots, Kaspars Putniņš jt. Alates hooajast 2011/2012 on koori kunstiline juht ja peadirigent Mikk Üleoja.