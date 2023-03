Üldhariduskoolide õpetajatele ja õpilastele loodud innovatiivsed audio- ja videofailid koos töölehtedega on tasuta kättesaadavad nii Opiq keskkonnas kui Eesti Pärimusmuusika Keskuse kodulehel.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse õppevideod on loodud erinevas vanuses ja tasemel muusikaõppijatele ning harrastajatele. Opiq keskkonnast on leitavad rahvapille, rahvalaule ja pärimustantse tutvustavad ning illustreerivad õppevideod, digitaalsed töölehed ja refleksiooniülesanded. Õppevideod on jaotatud seitsmeks eraldi peatükiks, mis tutvustavad rahvapille, rahvalaule, pärimustantsu, koosmängu, rahvakalendri tähtpäevi, rahvajutte ja pärimusmuusikat ning pärimusmuusika koolikontserte.

„Õppematerjalide väljatöötamisel oli meie soov sammu pidada tänase kiire tehnoloogilise arengu ja digiõppe võimalustega,“ ütleb Eesti Pärimusmuusika Keskuse juht Tarmo Noormaa. „Tulime pärimusmuusika õpetamise ja õppega nendesse kanalitesse, mida noored ja õpetajad kasutavad. Kõige lihtsamalt öeldes kaasajastab uute ja innovaatiliste e-õppematerjalide loomine pärimusmuusikaõppe sisu. Videod, mis on valminud Eesti väljapaistvaimate pärimusmuusikutega koostöös, annavad elavale eeskujule kõige lähedasema kogemuse,“ lisas Noormaa.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse loodud õppekomplektis on 30 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 22 ülesannet. Lisaks Eesti Pärimusmuusika Keskusele on õppematerjali autorid Kaja Kaus ja Cätlin Mägi. Ülesanded on koostanud Meelika Hainsoo, Kaja Kaus, Kairi Leivo, Kadri Lepasson, Cätlin Mägi, Annika Mändmaa, Tarmo Noormaa, Janika Oras, Aime Reier, Juhan Suits, Arno Tamm, Juhan Uppin, Toomas Valk ja Lauri Õunapuu. Õpikeskkonna tutvustavad tekstid pärinevad Kaja Kausilt ja videomaterjali koostajatelt, toimetas Janika Oras.

Õppevideod on loodud Eesti Pärimusmuusika Keskuse eestvedamisel, koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga ning tänu Kultuuriministeeriumi toetusele. Väljaandes on kasutatud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Rahvusringhäälingu arhiivi materjale.

Videote valmimisele aitasid kaasa Meelika Hainsoo, Kaja Kaus, Cätlin Mägi ja Arno Tamm ning videod on salvestatud TÜ VKA videostuudios koostöös Zbanski Kino režissööri ja monteerija Taavi Arusega. Videote helirežissöör on Mark Markus.

Rahvapille tutvustavates videotes teevad kaasa tuntud pärimusmuusikud Cätlin Mägi, Villu Talsi, Merike Paberits, Juhan Suits, Toomas Valk, Juhan Uppin, Tarmo Noormaa, Aime Reier, Annika Mändmaa, Karoliina Kreintaal. Rahvalaulude tutvustamisel osalevad Meelika Hainsoo, Annika Mändmaa, Janika Oras, Meel Valk, Minni Oras, Hanna Miina Kivisäk, Lauri Õunapuu, Kulno Malva ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid. Pärimustantsu juhendab Kadri Lepasson.

Koosmängule keskenduvas õppematerjalis on kaasatud ansamblid Lepaseree, Zene, Tintura, Tradimus, RandmarMihkelThomas ja Duo Mann & Juula, videote valmimisele aitas kaasa Arno Tamm. Rahvakalendri kombeid ja laule tutvustavad Meelika Hainsoo, Lauri Õunapuu, Kulno Malva ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid. Rahvajutte koos pärimusmuusikaga esitavad Piret Päär ja Cätlin Mägi. Koolikontsertide peatükis viivad pärimusmuusikaga sinasõpruse juurde TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid koos Juhan Suitsuga ning elektroonilist pärimusmuusikat tutvustab Cätlin Mägi.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse õppevideod.

Lisainfo Kristjan Priks, Eesti Pärimusmuusika Keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht, 516 7730, kristjan.priks@folk.ee