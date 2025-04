Eesti toiduaine konkursil on selgunud väikeettevõtete parimad toidutooted. Enam kui 50 toote seast selgitati parimad nelja piirkonna lõikes. Konkursitoodetest peegeldub väiketootjate ekspordiusk, suund tervislikkusele, maailmatrendide järgimine ja toodete kõrge kvaliteet.

Hindamiskomisjoni esimees Rain Kuldjärv toob välja, et traditsiooniliste maitsete kõrval olid tänavusel konkursil ülekaalus trendikad tooted, mis järgivad maailmas valitsevaid toidutrende. „Näiteks peegeldavad rahvusvahelist suundumust populaarsed Aasia maitsed ja funktsionaalsus ehk tähelepanu tervise ja heaolu toetamisele,“ märgib Kuldjärv.

Tema sõnul näitab väikeettevõtete tootevalik, et terviseargumendid pole enam toredaks lisaboonuseks, vaid üha enam hädavajalik eeldus, et konkurentsis püsida. „Otsitakse komponente, mida toodetele tervisenüansiks lisada ja välja tuua. Olgu see siis suhkru vähendamine, lisatud vitamiini-, mineraalainete ja kiudainete rikkad komponendid või näiteks oomega-3-rasvhapped,“ kirjeldab Kuldjärv suundumust toetada tervislikku toitumist.

Ka toiduliidu juht Sirje Potisepp toob välja, et konkursitooted näitavad väiketootjate ekspordiusku ja püüdlust suuremas mahus jaekaubanduse lette vallutada. „Näeme, et vähem rõhutatakse toodete käsitöö aspekti. Ka pakendid on domineerivalt ingliskeelsed, mis sobivad mitmes riigis turustamiseks,“ selgitab Potisepp.

Tema sõnul juhib hindamiskomisjon jätkuvalt väiketootjate tähelepanu korrektse märgistuse vajadusele. „Võrreldes käest kätte müügiga on ka toodete märgistus poeriiulitel rohkem silma all. Märgistusele on toidutoodetel väga ranged nõuded – olukord nende järgimisel on läinud üha paremaks, kuid kohtades, kus näeme puudujääke, juhime sellele kohalike tootjate tähelepanu,“ lisab Potisepp.

Komisjoni esimehe Rain Kuldjärve sõnul oli esitatud toodete palett väga kirev ja tooted eriilmelised. „Toodete kvaliteet tervikuna on väga hea. Maitsetest jäi silma taas mango, nagu ka suurtootjate puhul, aga ka näiteks must küüslauk. Oli põnevaid tooraineid, näiteks ebaküdoonia. Tähelepanu tekitasid ka silmud ning tore oli näha mitmeid tooteid kvaliteetsest kohalikust, kuid üldsuse poolt natuke vähemtuntud kalast – säinast! Silma jäid ka ägedad, pilkupüüdvad ja kvaliteetsed pakendid,“ ütleb Kuldjärv.

Lõuna-Eesti parimaks väikeettevõtte tooteks sai Nopri Talumeierei kohviga panna cotta, parimaks joogiks Tõnuvitsa Quincello; Lääne-Eesti parimaks väikeettevõtte tooteks tunnistati OÜ Chrislin S. Saarema toortatramüsli ja parimaks joogiks Öun Drinks sinikuslapuu-tüümiani alkoholivaba vahujook; Põhja-Eesti parimaks väikeettevõtte tooteks sai La Muu mango-passionijäätis ja parimaks joogiks NOËP Distillery džinn SÜNK London Dry Gin; Virumaa parima väikeettevõtte toote tiitli pälvis Vinkymoni musta küüslaugu kaste pohlaga ja parimaks joogiks tunnistati Vinkymoni ebaküdoonia jõululimonaad.

Eesti parima toiduaine konkursi väiketootjate voorus osales tänavu 38 kodumaist ettevõtet, kes seadsid konkursile üles enam kui 50 uudistoodet, mis on turule tulnud 2024. aastal.

Eesti toiduliidu korraldatava iga-aastase toiduainete konkursi eesmärk on rikastada tarbijate toidulauda ja innustada tootjaid tegelema tootearendusega. 2025. aasta konkursi üldvõitja, samuti parim mittealkohoolne ja alkohoolne jook ning parim lisandväärtusega toiduaine selguvad 23. aprillil. Rahva lemmiku valimisel saavad kõik soovijad osaleda 9.–15. aprillini Eesti Parima Toiduaine Facebooki lehel.