Eesti Pank annab täna välja Konstantin Pätsi 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbemündi.

• Mündi tiraaž on 5000

• Ühe mündi hind on 55 eurot, nimiväärtus 15 eurot

• Mündimüük algab täna kell 12 Omniva e-poes ja Eesti Panga muuseumipoes

Eesti Pank annab täna välja hõbedast meenemündi, mis on pühendatud iseseisva demokraatliku Eesti riigi ühe rajaja Konstantin Pätsi 150. sünniaastapäevale. Pätsi peetakse kahe maailmasõja vahelise aja kõige olulisemaks Eesti poliitikuks. Ta oli korduvalt riigivanema ja peaministri ametis, valiti riigikogu esimese viie koosseisu liikmeks ja oli esimene Eesti Vabariigi president.

Mündil on Konstantin Pätsi portree, tema allkiri ja vapilõvide fragment. Hõbemündi kujunduse autor on Heino Prunsvelt. Münt vermiti Leedu rahapajas.

Konstantin Pätsi peetakse kahe maailmasõja vahelise aja kõige olulisemaks Eesti poliitikuks, kelle aktiivne ja mitmekesine tegevus meie poliitikas ning ühiskonna- ja majanduselus kestis ligemale 40 aastat. Peale selle tegutses Päts juristi, ajakirjaniku ja ettevõtjana.

Tahkurannas 23. veebruaril 1874 sündinud Konstantin Päts oli iseseisva demokraatliku Eesti riigi üks rajaja – 1918. aasta veebruaris asutatud Eestimaa Päästekomitee esimees, Ajutise Valitsuse peaminister ja riigikogu esimese koosseisu esimees. Valitud rahvaesindajana oli Päts Eesti Vabariigi Asutava Kogu liige ja riigikogu 1.–5. koosseisu liige. Päts teenis neli ametiaega riigivanemana, samuti oli ta peaminister riigivanema ülesannetes ja riigihoidja.

Pärast 1938. aasta valimisi sai temast Eesti Vabariigi esimene president. 1940. aastal vangistati Päts Nõukogude Liidu võimuorganite poolt ja küüditati koos perega Venemaale. Ta suri vangistuses 1956. aastal Buraševos Kalinini vaimuhaiglas ja 1990. aastal maeti tema säilmed ümber Tallinna Metsakalmistule.

Hõbemündi kujundanud Heino Prunsvelt on graafiline disainer, kes on lõpetanud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi (tänase Eesti Kunstiakadeemia) tööstuskunsti erialal. Ta on arvukate logode autor ning kujundanud tunnuseid ka riigi, ühiskonna ja kultuuriga seotud üritustele. Aastate jooksul on ta kujundanud raamatuid, pakendeid, märke, postmarke jpm ning õpetanud tudengeid Eesti Kunstiakadeemias.

• Konstantin Pätsi sünniaastapäevale pühendatud münt on meenemünt. Meenemündid on enamasti valmistatud väärismetallist ja jäädvustavad meie riigi jaoks tähtsaid sündmusi või isikuid. Meenemündid kehtivad maksevahendina üksnes selles riigis, kus need on käibele lastud. Need mündid ei ole mõeldud ringluse jaoks, vaid pigem kogumiseks ja kinkimiseks. Tavaliselt on meenemündi hind mündi nimiväärtusest kõrgem.

