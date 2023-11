Eesti iduettevõte RAIKU kaasas Euroopa Innovatsiooninõukogult (EIC) 5,6 miljoni euro suuruse granditoetuse ja omakapitaliinvesteeringu ning 3,1 miljonit eurot erasektori investoritelt.

„Meie konkurendid on mullikile, paber ja papp, mis kõik vajavad tootmiseks tohutul hulgal ressursse – sealhulgas puitu, kemikaale, meeletus koguses vett ja energiat,“ sõnas RAIKU kaasasutaja Karl Pärtel.

RAIKU on välja arendanud uuendusliku pakenditäitematerjali – sisuliselt puidust vedrud. Ettevõtte esindaja sõnul on tegemist pealtnäha lihtsa tootega, kuid keerukus peitub selle tööstuslikus tootmises. Toote võlu seisneb selle väga suures ressursiefektiivsuses – toormaterjalile suudetakse anda 15–20 korda mahtu juurde, pole vaja ühtegi kemikaali ning väga vähe vett ja energiat.

RAIKU eesmärk on vähendada pakkematerjalide ressursside kasutust kümnetes kordades. „Euroopas suudetakse ainult ca 60% pakenditest taaskäidelda ning meil tekib miljonites tonnides pakendijääke aastas. Lisaks tuleb veel vaadata ka tootmise jalajälge,“ rõhutas Pärtel.

Toetus ja investeering annavad RAIKU-le vahendid arendada lõpuni välja kemikaalivaba ja komposteeruva pakkematerjali tehnoloogia, luua esimene tehas ning skaleerida seejärel tootmine laiemasse maailma. „Juba praegu liigub meie esmane toodang peamiselt ekspordiks üle Euroopa ja huvilistena on järjekorras ootamas veel kümned rahvusvahelised ettevõtted. Euroopa Innovatsiooninõukogu nõustus, et meie tehnoloogia suudab anda olulise panuse Euroopa Liidu rohe-eesmärkide täitmisesse ning et meie tooted ja tootmistehnoloogia on unikaalse väärtuspakkumisega,“ ütles Pärtel.

Toetus ja investeeringuga laiendatakse tiimi, tehakse arenduskoostööd, ostetakse seadmeid, panustatakse intellektuaalomandi kaitsemisse ning pannakse püsti tehas.

RAIKU kaasasutaja sõnul on nende peamine väljakutse viia lõpule arendustöö ning jõuda täisautomatiseeritud tööstusliinideni. „Õnneks oleme siiani pannud kõik ressursid arendustöösse ning meil on nii varase faasi ettevõtte kohta seitsme tööstusinseneriga tõsiselt kompetentne arendusmeeskond. Lisaks on meil lai koostöövõrgustik nii erasektorist kui ka akadeemiast,“ selgitas Pärtel.

Arendusprotsessi kiirendamiseks tehakse koostööd näiteks tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE-ga. Taltechi puidulabor toetab neid puiduvaldkonna teadmuse ja toormaterjali töötlemise testidega. Erasektorist on tehisaru ja masinnägemise teemadel arenduspartner ka ettevõte MindTitan.

„Partnereid on veel mitmeid ka inseneeria ja intellektuaalomandi teemadel ning samuti toetab meid väga tugevalt Eesti startup kogukond, riik, EAS ja paljud teised,“ sõnas Pärtel ning lisas, et koostöö ongi neid nii kaugele toonud, sest üksinda ühte suurt sektorit raputada ei õnnestu.

Euroopa Innovatsiooninõukogu toetuste sõel on tihe. Viimases voorus sai toetuse 7,5% taotluse esitanud ettevõtetest ning RAIKU näitel võib taotlemise protsess võtta peaaegu aasta. „See protsess oli tõesti aja- ja töömahukas aga kokkuvõttes seda väärt,“ rääkis protsessist Pärtel.

Positiivse poolena tõi ta välja, et minimaalselt tuleb läbi teha väga põhjalik ärianalüüs, mille põhjal on hea ka otse erasektori investorite jutule minna ning kord juba ettevalmistatud materjali saab kasutada ka teistes toetustes.

„Kokkuvõttes ei tasu karta, soovitan küsida teistelt ettevõtetelt ja EAS-ilt nõu, tutvuda varasemalt toetust saanud projektidega ning siis hinnata, kas tasub see teekond ette võtta või mitte,“ soovitas Pärtel teistele ettevõtetele.

„Arvestades praegust majanduskliimat on selline rahastus meile ideaalne. See on ka väga oluline kvaliteedimärk nii klientidele kui ka tulevastele investoritele, sest me oleme läbi käinud mitmete ekspertide ja investorite hindamise kadalipu. Lisaks kaasatakse meid üritustele, messidele ning üldiselt tehakse tugevat turundustööd,“ loetles Pärtel.

Tema sõnul on see meede selles mõttes huvitav, et EIC teeb granti ning annab omapoolse investeeringu, kuid ootab ka erainvestorite kaasatust. Eelkõige pommitavad RAIKU-t hetkel välismaised fondid, kuid ettevõte on avatud ka Eesti investoritele.

Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator toetab idu- ja kasvufaasis olevaid süvatehnoloogia ettevõtteid, mida erakapital ei ole veel valmis veel rahastama. Kasutades ainulaadset kombinatsiooni avaliku sektori toetustest ja pikaajalisest omakapitaliinvesteeringust on EIC seadnud endale eesmärgiks saada suurimaks varajase etapi süvatehnoloogiainvestor Euroopas.

Rohkem infot ettevõtluskiirendi EIC Accelerator kohta.

