E-kaubandus on tugevalt kanda kinnitanud nii Eestis kui ka mujal maailmas, kuid selle kasv ei näi pidurduvat. Venipaki hiljutise uuringu järgi on Baltikumis e-ostlejate osakaal märkimisväärne: tervelt 94% uuringus osalenud eestlastest, 97% lätlastest ja 98% leedulastest soetavad kaupu veebist.

Venipaki rahvusvahelise äriarenduse juht Sabina Bačiulienė, on24.ee turundusjuht Maarja Lenk ja Apotheka e-apteegi juht Jürgen Jänese räägivad nii e-kaubanduse olukorrast Baltikumis, populaarseimatest kaubagruppidest kui ka sektori probleemkohtadest.

Sabina Bačiulienė hinnangul iseloomustab e-kaubandust järjepidev liikumine digitaliseerimise suunas. „Traditsiooniline, nii-öelda offline-kaubandus on kahanemas. Järgmisel kümnendil kolib suure tõenäosusega märkimisväärne osa ettevõtetest veebi,“ selgitab Venipaki rahvusvahelise äriarenduse juht. Sealjuures toonitab ta, et aina olulisemaks muutub kliendikogemus, mille parandamiseks kasutatakse mitmesuguseid tehnoloogilisi lahendusi. Hea näide on kliendisuhete haldamise ehk CRM-süsteem, mis aitab kogutud andmete abil luua personaliseeritud ostukogemust.

Kliendikogemust peavad tähtsaks ka kohalikud e-poed. On24.ee turundusjuht Maarja Lenk toob välja mugava proovimise ja tagastusvõimaluse olemasolu. „Oleme teinud klientidele tagastuste protsessi väga mugavaks. Julgustame oma kliente tellima ja kodus toodetega tutvuma. Kui toode mingil põhjusel ei sobi või ei vasta ootustele, on neil võimalus see meile tasuta tagastada. Tagastuste hulk on olnud stabiilne ja pole suures osas aastate lõikes muutunud,“ selgitab Lenk ja lisab, et tasuta tagastusvõimalus muudab näiteks diivanite tellimise kliendile mugavaks ja riskivabaks.

Apotheka e-apteegi juht Jürgen Jänese tõstab esile nende veebipoe vestlusakna. „Apotheka e-apteek on selles suhtes eriline netipood, et pakub ka läbi vestlusakna professionaalset apteekri nõustamist ja seda hilisõhtuni,“ rõhutab Jänese.

Baltikumi e-kaubanduses on suur osakaal ka teenustel

Kui võrrelda Balti riikide e-kaubandust USA või Lääne-Euroopaga, siis joonistuvad välja selged erinevused. „Peamine erinevus on ennekõike turu suurus. Balti riikide turg on väike, meil on vähem tarbijaid, kuid see-eest on siin üsna suur piiriülene kaubandus. Ameerika aga paistab silma kõige kaasaegsemate e-kaubanduse lahendustega. Lisaks on sealne e-kaubandusturg kohandanud oma sortimenti ja lahendusi vastavalt USA mitmekesisele ja multietnilisele tarbijaskonnale. Lääne-Euroopas ostetakse internetist praktiliselt kõike: toiduaineid, riideid, majapidamistarbeid. Baltikumis on aga lisaks traditsioonilistele e-kaubanduse toodetele suur osakaal veebi vahendusel soetatud teenustel. Näiteks ostetakse internetist nii kino- kui ka lennupileteid, sõlmitakse kindlustuslepinguid jne,“ loetleb Bačiulienė peamisi erisusi.

Loomulikult ostetakse ka Baltimaade e-poodidest toiduaineid, riideid, jalanõusid ja kodukaupu, seda eriti viimastel aastatel. „Balti riikides sai e-kaubandus väga suure hoo sisse pandeemia ajal, mil enamikes poodides polnud võimalik füüsiliselt käia. Ühtlasi andis see paljudele ettevõtetele tugeva tõuke muutuda offline-ärist veebipõhiseks,“ lisab Bačiulienė.

Eestlased eelistavad e-poode füüsilistele kauplustele peamiselt riiete, jalatsite ja elektroonikakaupade soetamisel, kuid aina enam ostetakse veebi teel ka mööblit ja ravimeid. „Meie mööblivalikust on klientidele kõige eelistatum kaubagrupp kõva mööbel (kapid, riiulid, lauad, voodid). Neid tooteid on ka kõige lihtsam internetist piltide ja tooteinfo põhjal tellida ning neid tooteid ei ole vaja eelnevalt proovida,“ selgitab Maarja Lenk.

Jügen Jänese aga toob välja, et e-apteekide nõutuimad kaubagrupid on apteegikosmeetika ja toidulisandid. „Samas kõige kiiremini kasvab viimasel ajal retseptiravimite müük,“ lisab Jänese.

Maarja Lenk märgib, et kellaajaliselt tehakse kõige rohkem oste päevasel ajal, vahemikus 10–12. „Üldises plaanis on see siiski üsna sarnane terve päeva lõikes. Suvel liigub aktiivsus rohkem õhtusemale ajale. Pigem võib öelda, et nädala alguse päevadel on tellimuste arv suurem kui nädala keskel. Kuu alguse nädalavahetustel on aktiivsus samuti suurem kui kuu lõpus,“ annab Lenk ülevaate.

E-kaubanduse peamised kitsaskohad: logistika ja kõikuvad kütuse hinnad

Bačiulienė peab e-kaubanduse peamiseks väljakutseks logistika keerukust. „Logistikalahendused määravad kliendikogemuse ja kulud, mistõttu on tõhus logistika e-kaubanduses kriitilise tähtsusega. Kuna logistika on e-kaubanduse lahutamatu osa, siis võivad kõik logistikalahendused parandada nii lõplikku kliendikogemust kui ka ettevõtete edukust. Venipak aitab lahendada logistilisi probleeme, kui meie kätte usaldatakse osa tarneahelast, näiteks ladustamine, fulfillment või viimane miil (last mile). Viimast miili ehk kauba transporti lähimast jaotuskeskusest lõppsihtkohta peetakse kõige olulisemaks, aga ka kõige kulukamaks tarneahela lõiguks,“ selgitab Bačiulienė. Ta lisab, et e-kaubanduse sektorit mõjutavad ka kõikuvad kütusehinnad, mis omakorda sõltuvad erinevatest globaalsetest suundumustest.

