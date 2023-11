Hiljutisest Norstati läbiviidud uuringust selgub, et üle poole ehk 51% tööl käivatest inimestest on enda töökoha tuleviku suhtes ebakindlad.

Citadele panga tellitud uuringust selgub, et enda töökohal tunneb end kindlalt vaid 49% tööl käivatest inimestest. Viiendik vastanutest märgib, et ettevõte, kus töötatakse, on stabiilses seisus, kuid oma positsiooni suhtes tuntakse ebakindlust. Iga seitsmes vastanu märkis, et on ebakindel ettevõtte tuleviku suhtes ning on mures väljavaadete osas leida vajaduse korral uus töö. Inimesi, kes ei tunne kindlust enda praeguse töö osas, kuid ei muretse teise töökoha leidmise pärast, oli 13% vastanutest.

Kõige suurem kindlus praeguste töökohtade püsimise suhtes valitseb Läänemaal, Järvamaal ja Lääne-Virumaal. Ebakindlust praeguse töö osas tuntakse enim Võru- ja Valgamaal. Kõige enam muretsetakse vajadusel uue töö leidmise pärast Ida-Virumaal, nii vastas 30% sealsetest vastanutest. Aasta tagasi oli Ida-Virumaal sama näitaja 25%.

Kõige enam tunnevad muret uue töö leidmise pärast inimesed, kes teenivad netopalka vahemikus 750–1000 eurot. Kõige kindlamalt tunnevad end üle 2000 eurost netopalka teenivad inimesed.

Ametikohtade vaatest tunnevad end kõige kindlamalt juhid, kellest 61% vastas, et tunneb end praegusel töökohal kindlalt. Kõige suuremat ebakindlust kumab lihttööliste poolt, kellest 21% muretseb vajadusel uue töökoha leidmise pärast.

Ebakindlus on aastaga tuntavalt kasvanud

Citadele pank tellis samateemalise uuringu ka eelmise aasta oktoobris. Toona tundis end töökohal kindlalt 63% vastanutest. Iga seitsmes vastas, et ettevõte on stabiilne, kuid oma töökoha suhtes end kindlalt ei tunta. Inimesi, kes olid töökoha pärast mures, kuid ei tunneks stressi uue töö leidmise osas oli 8% ning 12% ei tundnud end töökohal kindlalt ning muretses ka uue töö leidmise pärast.

Aastaga on enim langenud kontoritöötajate ja ametnike kindlustunne. Kui mullu tundis end kindlalt 71% antud ametis töötanud vastanutest, siis praeguseks on osakaal kukkunud 39%.

„On näha, et hirm töö kaotada on aastaga märgatavalt tõusnud, lausa 12 protsenti. Paljude ettevõtete majandustulemused on aastaga kukkunud ning töötajad tunnetavad ebakindlust. Eneseusku aitab tõsta senini õpitud teadmiste täiendamine näiteks mikrokraadi kujul. Tehes teistest mõned sammud rohkem on võimalik tööturul endiselt eristuda hoolimata keerulisest majandusolukorrast. Kindlasti tasub üle vaadata ka oma igapäevased kulutused ning koguda rahapuhvrit ootamatuteks olukordadeks,“ märgib Citadele panga jaekaubanduse juht Marina Hakiainen.

