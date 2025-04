Tavaliselt valivad omavalitsused koolibusside vedajaid odavaima hinnapakkumise alusel. Nii jäävad aga nõuded ohutusele sageli tähelepanu alt välja.

Hansabussi Eesti juhatuse esimees Indrek Halliste ütleb, et tegelikult peaksid lastevedude nõuded olema oluliselt rangemad kui tavalistel liinivedudel.

„Üks põhjus selleks on, et lapsed on meie tulevik, aga põhiprobleem seisneb siiski selles, et lapsed ei taju ohtusid ja riske nii nagu täiskasvanud ning nende fookus ja tähelepanu on väga tihti hoops kõrvaltegevustel. Seetõttu on turvalisusele ja ohutusele tähelepanu pööramine väga oluline teema. On ju vanemad usaldanud oma laste transpordi võõrastesse kätesse ning kõik tahavad, et lapsed jõuaksid punktist A punkti B elusalt ja tervelt,“ ütleb Halliste.

„Mõne vedaja pakkumine võib olla turuhinnast isegi kuni poole odavam, mis peaks koheselt küsimuse tekitama, et kuidas see on võimalik ja mille arvelt tuleb hinnavõit. Milliseid järeleandmisi turvalisuse nõuete täitmisel nende madalaimate hinnapakkumistega tehakse? Milline on teenuseosutaja bussipargi seisukord ja selle korrasolekut tõedavad dokumendid ning kas bussijuht on kehtiva pädevustunnistusega?“ küsib bussiettevõtja.

Vastutavad ka õpetajad ja lapsevanemad

Kuna peagi on algamas ekskursioonide ja väljasõitude aeg, juhib Halliste tähelepanu, et täielikult kontrollimata valdkond on veel koolide ja lasteaedade tellimusveod. „Siin on otsustusõigus puhtalt klassijuhatajatel ja lapsevanematel – kuid kas nemad kasutavad oma õigust nõuda turvalist transporti lastele või on siingi otsustavaks puhtalt hind? Kui võtta bussitransporditurult pakkumisi, on hinnakäärid tihti kahe- kuni kolmekordsed, mis peaks olema ohu märgiks ning siis tuleb pakkujailt hakata küsimusi küsima. Kas sel firmal on ette näidata kõigile turvalisuse nõuetele vastavat bussi, kas see sisaldab sõiduki tehnilise korrasleku garantiid, kvaliteetset lastesõbralikku teenust ja ausalt makstud makse? Sest kui tellija seda ei küsi, võib kergesti nii jäädagi.“

„Just lapsevanemad ja klassijuhatajad peaks olema need, kes ilma ohutuse kohta küsimusi esitamata ja teenuse kvaliteedile tähelepanu pööramata ei peaks andma oma nõusolekut, et odavaima turuhinnaga pakkuja bussi mahutatakse 50 õpilast hinnaga 1 euro lapse kohta, samas kui teiste pakkujate hind on vahemikus 1,50 kuni 2 eurot lapse kohta. Tihti otsustab õpilaste väljasõidu transpordi kõige aktiivsem lapsevanem, kes on valmis ostma endale espresso machiatot hinnaga 3,5 eurot, kuid klassi väljasõiduks otsib ta välja madalaima hinnaga teenuseosutaja ilma muid küsimusi esitamata. Kas teadmatusest?“ küsib Halliste.

Sel kevadel näitasid koolibusside kontrollid Lääne-Virumaal ja Saaremaal, et nõuete mittetäitmist võib esineda isegi kõigil maakonna õpilasliinidel. Halliste rõhutab, et sellest on oluline õppida. Seetõttu paneb Hansabuss tellijatele ja hangete läbiviijatele südamele, et põhimõte, usalda aga kontrolli, on kõige alus.

„Isegi kui teile on oluline hind, peab igal juhul nõudma hinnapakkumist tegevalt bussifirmalt teenusele ohutuse- ja kvaliteedigarantiisid. Samal põhjusel liitub Hansabuss Autoettevõtete Liidu pöördumisega riigi ja kohalike omavalitsuste, õppeasutuste ja lapsevanemate poole sõnumiga, et olukord peab muutuma. Kooli- ja lasteaialaste vedamine peab riigi, kohaliku omavalituse või lapsevanema raha eest toimuma mitte ainult vastavalt hinna-, vaid ka turvalisus- ja kõigile kvaliteedinõuetele,“ ütleb Halliste.

Hansabussi soovitused koolibussihangete korraldajatele ja busside tellijatele:

Loobuda bussihangete läbiviimisel ainult madalaima hinna nõudest. Lisada ühistranspordi hangete ja hinnapakkumiste nõuetesse kvaliteedi ja ohutuse miinimumnõuded. Muuta lasteaialaste ja kooliõpilaste transportimisel nõuded karmimaks. Endiselt on liiga palju hankeid, kus ainsaks nõudeks on tehnoülevaatuse olemasolu. Karmimad nõuded koolibusside tehnilisele seisukorrale. Bussidele, eriti aga koolibussidele, kehtestada nõuded vanuse ja tehnilise seisukorra kohta ning jälgida regulaarselt nende täitmist. Lisaks peaks koolilaste vedusid teostatavatel bussidel peavad olema alkolukud. Reaalseid rikkumisi trahvida rangelt ning määrata lepingus võimalus see enne lõpptähtaega üles öelda. 10-aastane hangetel osalemise keeld firmadele, kel on raskeid rikkumisi. Kehtestada motiveerivalt pikk hangetel osalemise keeld bussifirmadele, kellel on kontrollide käigus tuvastatud raskeid rikkumisi (hooldamata ja ohtlikud bussid, mis on kontrolli käigus saadetud erakorralisse kontrolli, kutsetunnistuseta ja aegunud dokumentidega bussijuhid jne). Raske rikkumisena võrdsustada ka bussijuhtide alkoholijoobe juhtumid. Karistused rikkumiste eest olgu praegusega võrreldes rangemad. Kui buss sõidab ette ja see ei ole korras. Kui ilmneb, et ette tellitud buss ei vasta kriteeriumitele (rehvid kulunud, turvavöösid pole), siis tasub sõitu mitte alustada, vaid võtta bussifirmaga ühendust ja lasta saata uus buss. Kogukonna kontroll oma piirkonna busside üle tagab, et piirkonna teedel sõidavad korras bussid. Kasuta oma piirkonna usaldusväärset ettevõtjat. Kohaliku omavalitsuse ametnik on ka tihti sama piirkonna lapsevanem. Kasutades oma kogukonna jaoks oma piirkonna inimeste teenuseid tagatakse kontroll selle üle, mis on bussijuhi keskmine palk ettevõttes ja vähendatakse ümbrikupalga võimalust.

Hansabuss kutsub üles kõiki vedajad, lapsevanemaid ja tellijaid üles tegema ettepanekuid hangete korraldajatele, jälgides, et nad seaks esikohale turvalisuse ja kvaliteedinõuded.