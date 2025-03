Kätte on jõudmas see aeg aastas, kus meelelahutust on rohkem kui vaba aega: lähiajal valitakse välja Ameerika tippkossuliiga NBA võitja, Euroopa kossus Euroliiga võitja, jalkas selgitatakse välja Meistrite Liiga superstaarid ja rahvusliigade parimad klubid.

Spordisündmustele kaasaelamiseks on kodus mõnusalt teki sisse mässituna istumine küll mugav valik, kuid need spordifanatid, kes soovivad end vahetevahel tuulutamas käia, võivad kohtumistele kaasaelamiseks seada sammud kohtadesse, kust ei puudu ei megaekraanidel näidatud otseülekanded ega teised spordifännid. Koos on alati lõbusam!

Hasartmänguportaale arvustav www.playin.ee räägib lähemalt Harjumaal elavaid spordijälgijaid kõnetavatest asutustest, kus rahvas rõkkab telerite ees iga penalti või korvitabamise korral.

Spordibaarid

Alates 2010. aastatest on Tallinnasse riburadamise juurde ilmunud spordibaare – spetsiaalselt spordifännide unistuste täitmiseks mõeldud uhked megasaalid, kus on piisavalt ruumi kõigile, kes soovivad sündmusele live-ülekande vahendusel ja teiste seltsis kaasa elada. Spordibaarid kannavad üle kõiki spordimaailma kihama panevaid sündmuseid korvpallis, jalgpallis, tennises, jäähokis, käsipallis, golfis – esindatud on kõik armastatud spordialad.

Spordisündmustele ei pea tühja kõhuga kaasa elama, sest spordibaaris saab kõhtu täita nii pisisnäkkide kui toekamate einetega, joogikaardilt leiab nii kraadiga kui kraadita rüübet. Pea kõik Tallinna spordibaarid on avatud 24/7, kuid enne baari suunas sõitmist tasub järele kontrollida, kas sinu valitud lokaal on öise NHL-i matši vaatamiseks avatud või tuleb liikuda mõnda teise asukohta.

Vanad head pubid

Spordibaar jääb kaugeks? Ehk aitavad hädast välja läheduses asuvad pubid, kus saab pea igale spordi suursündmusele kaasa elada. Ehkki pubis ei pruugi olla sama palju ja sama suuri ekraane kui spordibaaris, räägib pubide kasuks hubasus ja võrreldamatu atmosfäär. Pubileti taha istumine on tänapäeval haruharva loomulikult ette tulev võimalus, seega on tegemist tõesti kaalumist väärt valikuga!

Pubi on spordi jälgimiseks eriti sobiv koht, kui soovid matšile kaasa elada sõprade seltsis – kokkusaamise orgunnimine on tänapäeval vaid grupivestlusesse paari sõnumi saatmise küsimus. Küsimusele “miks mitte istuda semudega elutoas teleri ette?” saab vastata küsimusega “kes viitsiks kodu kokkusaamise nimel läikima lüüa?”. Pubivisiit jätab ära nühkimise ja mopitamise kohustuse ning vabastab teised pereliikmed väravatele või korvitabamustele kaasaelamise möiretest. Suurepärane valik neile, kes lähevad lemmiktiimi edu nähes ka ise äksi täis!

Säästuvariant: mine sõbra poole

Kui sinu sõprusringkonnas on inimesi, kes ei pane pahaks kogu seltskonna võõrustamist ning kelle naabrid ei hakka lärmi tõttu seintele ja põrandatele-lagedele kopsima, võite kambaga pubi asemel hoopis lahke võõrustaja koju minna. Sõprade seltsis ja kellegi kodus spordi vaatamisel tasub alati näppu võtta mõni näks või maiuspala, et mitte ilmuda kohale tühjade kätega.

Sõpradega kellegi pool kokkusaamine sobib ennekõike neile, kes unistavad pubis valitsevast intiimsest õhkkonnast, kuid ei soovi võõraid asjasse segada. Samuti on on pubist ja baarist loobumine reeglina kokkuvõttes odavam variant, eriti, kui seltskonnale meeldib mängu käigus pidevalt näksida või keelt kasta.

Kõige autentsema elamuse saab ikka kohapeal

aastal peetakse Tallinnas jalgpallimatše, mille mahamagamine on tõsiselt Eesti koondiseid toetavate jalkafännide jaoks häbiasi! Kõik järgnevad sündmused toimuvad Eesti esindusstaadionil A. Le Coq Arena , erandiks on maikuine naiste jalkamatš.

4. aprillil saab UEFA naiste Rahvuste Liiga austaja kohapeal jälgida, kuidas lõppeb Eesti koondise kohtumine Bulgaaria jalkanaiskonna vastu.

30. mail saavad Kadrioru Staadionil kokku Eesti ja Iisraeli rahvusnaiskonnad.

6. juunil toimub esindusstaadionil 2026. aasta jalgpalli MM-i valikturniiri kohtumine Eesti ja Iisraeli vahel (jah, Iisrael sattus Eestiga samasse loosipatta ka MM-is!).

9. juuni on oluline kuupäev neile, kes tahavad näha, kuidas lõppeb Eesti- Norra MM-i turniirimäng.

11. oktoobril läheb Eesti koondis vastamisi kas Saksamaa või Itaalia meeskonnaga – tõotab tulla aasta mäng!

14. oktoobril vahetab meeskoondis sakslased ja itaallased välja Moldova vastu.

Neil kuupäevadel saavad areenil kokku kõik tulihingelised jalkafännidest eestlased ning meelelahutust on oodata täie raha eest! Rahast rääkides – UEFA naiste Rahvuste Liiga kohtumiste piletite hind jääb vahemikku 3–5 eurot, MM-i valikmängudest huvitatud jalkasõbrad peavad arvestama vastavalt valitud sektorile kuni 30-eurose väljaminekuga.