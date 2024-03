Ämari lennuväljal on märgata tavatut liikumist. Freesitakse rajakatet, lennukite asemel ruleerivad suured transportautod mööda radasid. Käib ehitus.

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis Ämari lennuliiklusala remondilepingu KMG Infra OÜ-ga. 14-aastane lennurada ja ruleerimisteed saavad lepingu järgi uue katte, paigaldatakse ka uus rajamärgistus ja valgustus. Töö peab olema valmis veel selle aasta oktoobris.

„Jõuame,“ ütleb KMG Infra juhatuse liige Indrek Pappel napisõnaliselt – lepingu järgi tellijaga ei tohi ehitaja tema kasutuses olevat informatsiooni avalikustada. Samas kinnitab Pappel, et tööd on hoogsalt käima läinud.

Ämari lennubaasi ülesanne on võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal. Eesti peab olema valmis tegutsema vastuvõtva riigina (host nation) ning selleks on tegutsemisvalmis lennubaas hädavajalik. Et tagada 2010. aastast kasutuses oleva lennuraja jätkuv ohutus ning vältida lennutegevuse ootamatut katkestust, tuleb lennuliiklusala katendeid ja tehnilisi kommunikatsioone plaaniliselt remontida.

Ehitaja on KMG Infra

KMG Infral on suured kogemused infrastruktuuri rajamisel ja remondil. Analoogsetest töödest võib nimetada mõned aastad tagasi tehtud Tallinna lennujaama lennuliiklusala parendamine, Reidi tee täislahendus, Rail Balticu Saustinõmme ökodukti rajamine. Ja veel mitmed militaarrajatised Tapal ja Jõhvis.

Hetkel on KMG Infral käsil Rail Baltica Soodevahe Infra esimene etapp, samuti Ülemiste terminali raudteerajatised ning trammiliin Vanasadamast Ülemiste terminali. Kas nii suurte töömahtude juures ikka jõutakse ka ajakriitilise Ämari lennuväljaga õigel ajal valmis?

„Suurprojektid on alati seotud väljakutsetega ning Ämari puhul on selge, et kitsas ajaraam nõuab kõigilt osalistelt tõhusat koostööd ja kiireid otsuseid, mistõttu on meil hea meel, et töö usaldati just KMG Infrale,“ lisab Indrek Pappel. Huvitavaid infraprojekte võiks Pappeli meelest siin Eestis ikka rohkem olla. Rail Balticust on palju juttu, aga reaalset suuremahulist ehitustegevust ei ole veel käima lükatud. „Jõudu on meil aga kõvasti rohkem teha,“ ütleb Indrek Pappel.

Ämari lennuliiklusala remont läheb maksma ligikaudu 18,5 miljonit eurot. Remondi ajaks kolivad Balti õhuturbe hävitajad Lätisse Lielvārde lennubaasi ning Ämaris maanduvad üksnes liitlaste helikopterid.

„Ämari lennuliiklusala remont on ajakriitiline, tehnoloogiliselt keerukas ning peab vastama kõrgetele kvaliteedinõuetele. Remondi õigeaegne lõppemine on kaitseväe üks prioriteete,“ rääkis RKIKi Lääne taristuportfelli juht Liisi Hallikma. „Lepingupartner on oma töökorralduskava põhjalikult läbi mõelnud ning meie varasemale koostöökogemusele tuginedes saame olla kindlad, et remont valmib kvaliteetselt ja tähtajaks,“ lisas ta.

Luksemburg panustab Ämari remonti 12 miljonit eurot

Jaanuari lõpus Brüsselis toimunud Euroopa kaitseministrite mitteametliku kohtumise ajal allkirjastasid kaitseminister Hanno Pevkur ja Luksemburgi kaitseminister Yuriko Backes kahepoolse leppe, mille alusel Luksemburg panustab Ämari lennubaasi lennuraja remonti 12 miljoni euroga. Luksemburgi rahastuse toel vahetatakse lennuraja katend, renoveeritakse õhuturbe hävitajate angaari perroon, renoveeritakse äravoolu süsteem ja vahetatakse lennuraja märgistused.

„Luksemburgi abiga parandame Ämari lennubaasi kvaliteeti, mis aitab meil paremini toetada ja teenindada nii enda kui liitlaste lennukeid. See on hea näide sellest, kuidas meie liitlased panustavad otseselt terve regiooni julgeolekusse. Oleme Luksemburgile tänulikud Eesti ja laiemalt terve piirkonna kaitsevõime tugevdamise eest,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Luksemburg on ka varasematel aastatel toetanud rahaliselt õhuturbe teostamist Ämaris ja Nurmsi õppevälja mehitamata lennuvahendite väljaõppekeskuse ehitamist.