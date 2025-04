Kevade saabudes on kõikidel aiaomanikel suurepärane võimalus korraldada aiapidusid. Võtmed kätte maja omanikel ei pruugi veel köök valmiski olla, mistõttu on hea võimalus süüa teha grilli peal ja nautida nii oma maja võlusid.

Kuna kevadised ilmad on sageli salakavalad ning külmavõitu, on Eestis elades kindla peale minek soetada endale aiapaviljon. Igasugused varjualused on praktilised kuivõrd siis ei pea ka väikese vihmasabina tõttu tuppa kolima. Veel praktilisemad on aga aiamajad, kus on mõnus soe ning tuul ei puhu peale. Lisaks saab aiamajas hoida asju, mida ei soovi iga kord edasi-tagasi liigutada. Näiteks aiamööbel, mis ei pruugi olla ilmastikukindel. Samas on tänapäeval müügil ka ilmastikukindlaid laudu ja toole, mis ei karda vihma ega lund.

Selleks, et hoov külaliste tulekuks ette valmistada, võiks alustada muru niitmisest. Kui on murutraktor ja murutraktori käru, on eriti lihtne hoov kiiresti korda saada. Seda, milline on parim murutraktor, võiks juba enne kevade tulekut uurida ja eeltööd teha,et õige aja saabudes oleks murutraktor juba olemas.

Profikeskus müüb ka erinevaid robotniidukeid, mille plussiks on see, et samal ajal võib ise tegeleda teiste toimetustega. Näiteks valmis panna grill, ette valmistada grillitavad toidud – köögiviljad, liha või kala vms. Selleks, et ei tuleks tavaline grillipidu, võib proovida erinevate riikide kööke – nt huvitavaks võiksid osutuda Kreeta maitsed, kus on erineva maitsega oliive, erinevaid kastmeid ning muud põnevat. Põnevaid uusi retsepte tasub enne peo korraldamist internetist otsida, sest võib-olla jääb silma midagi sellist, millega külalisi positiivses mõttes pahviks lüüa.

Kui on tegemist mõne eriüritusega (sünnipäev, kooli lõpetamine vms), võib külalisi üllatada ka sellega, et kohale kutsuda catering. Lisaks ka näiteks alkoholivaba kokteilikoolitus on midagi sellist, mis külalistele võiks meeldida. Sobib igas vanuses külalistele ning alkoholivabasid kokteile saavad nautida ka autoga saabunud külalised. Samas saab nippe ka edaspidiseks kodus kokteilide tegemiseks.

Oakohv.ee veebilehelt saab osta kohvimasina ning kvaliteetsed kohvioad, sest maitsev kohv magustoidu juurde, mõjub nagu kirss tordil. Aiapeol võiks pakkuda magustoiduks mõnda enda küpsetatud kooki või puuvilja, mida oleks mugav süüa.

Selleks, et aiapidu ei kujuneks vaid istumiseks ja söömiseks, võiks eelnevalt mõelda välja erinevaid tegevusi – kas lauamänge, seltskonnamänge vms tegevust, mis sobiks kõikidele külalistele. Ilusama ilmaga saab mängida ka näiteks sulgpalli või noolemängu. Kui ilm aga ei võimalda õues põnevaid tegevusi teha, siis ka garaažid, kus on rohkem ruumi, on sageli kujundatud nii, et seal oleks võimalik näiteks piljardit või koroonat mängida. Seega kogu tegevus aiapeol ei pea iseenesest toimuma aias, sest Eesti ilm on muutlik ja sageli ettearvamatu.