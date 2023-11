Eestimaal varsti metsa enam pole, metsa raiutakse palju rohkem kui juurde kasvab – need on ammu kuuldud käibefraasid. Tõde on aga see, et mitu saeveskit üle riigi on viimasel ajal töö lõpetanud.

Vastab Aegviidu Puit AS-i juhataja Martin Heintalu.

Kas vastab tõele, et Eestimaa metsi ähvardab maha raiumine ja saetööstust tööta jäämine?

Eestimaa paljaks raiumine ja saetööstuse töötuks jäämine on kaks ise asja. Tuginedes keskkonnaagentuuri avaldatud andmetele on metsa juurdekasv ja raiemaht Eestimaal täitsa erinevad numbrid, kusjuures juurdekasv on oluliselt suurem kui raiemaht. Selles mõttes töö otsa ei saa.

Nii et need, kes metsade üleliigse raide juttu levitavad, teevad seda kas teadmatusest või pahatahtlikult?

Kui kuski l maantee ääres on mets maha raiutud, siis hakkab see loomulikult paljudele silma. Seda, mida varem märkas üks-kaks möödasõitjat, näevad sotsiaalmeedia ajastul varsti tuhanded. Nii need kuulujutud tekivad. Ja leidub ka pahatahtlikke võimendajaid.

Aegviidu Puit AS kuulub Nordwood gruppi. Mida see grupp endast kujutab?

Kaubamärk Nordwood ühendab kolme saeveskit. Emaettevõte on Viiratsi Saeveski AS, tütarettevõtted Aegviidu Puit AS ja Viru-Nigula Saeveski AS. Meil on ühised omanikud, samuti ühine müügiorganisatsioon ja mitmed grupiülesed töötajad.

Aegviidu Puit AS juhataja Martin Heintalu.

Kust tuleb puit teie saeveskisse?

Ostame saeveskisse palki sisse. Ostame kõigi käest, kes müüvad, enamasti on need metsafirmad ja RMK. Saeveskitel on selline praktika, et ostetakse kuni 70, maksimaalselt 100 kilomeetri kauguselt. Kaugemalt ei tasu vedu ära. Kuigi maikuus tõime palki sisse laevaga ka Soomest, võime laias laastus öelda – töötleme ümber kohaliku piirkonna metsa.

Kas Vene turg on sanktsioonide tõttu lukus või lõpetas Venemaa juba varem puidu väljaveo?

Alates pronksiööst Venemaalt enam palki ei tule, sõda Ukrainaga lõpetas ka saematerjali sisseveo.

Kui palju te palki ümber töötlete?

Tahaksime ennast nimetada 90 000 tihumeetri saeveskiks ja seda me ka olime. 2021. aastal tegime veel 86 000 tihumeetrit saematerjali, 2022. aastal vähenes toodang 76 000 tihumeetrile. Kui sel aastal 70 000 tihumeetrit täis tuleb, siis on hästi.

See on väga suur vähenemine. Kas pole siin vasturääkivusi? Ühest küljest ütlete, et metsa kasvab meil rohkem peale kui raiutakse, ometigi on saeveskitel toorainenappus?

Piirangute maht kasvab, raiemaht väheneb. Juba umbes kolmandik Eesti metsadest on erineva staatusega kaitse all, kus raied on keelatud või piiratud. Kõik see kokku ongi meie toodangut vähendanud.

Mida see teie saeveskile tähendab?

Tootmismahu vähenemine tähendab tööseisakuid. Sellel aastal oleme ära puhanud kõik oma selle aasta puhkused, ka jõulupuhkused, ja lisaks oleme oma inimestele kodusolemise eest palka maksnud. Nimekirjas on 46 töötajat. Viimastel aastatel see oluliselt muutunud ei ole.

Juba umbes kolmandik Eesti metsadest on erineva staatusega kaitse all, kus raied on keelatud või piiratud.

Tootmisliinilt kedagi vahelt välja võtta väga hästi ei õnnestu. Pooliku meeskonnaga aga liini ei käita. Tean, et mõnes teises saeveskis on sellel aastal tööseisakuid veel rohkem olnud.

Kuidas seda vältida saaks?

Riik peaks metsamajandusele rohkem tähelepanu pöörama. Mitte nii palju vähendama riigimetsades majandusmetsade osakaalu. Kuna riigimetsad on pea pool kogu meie metsade pindalast, siis sellisel vähendamisel on ulatuslik mõju. Pealegi neid muudatusi raiemahtudes tehakse äkki, metsatööstustele ette teatamata. Nii ei julge keegi varsti enam metsatööstusesse investeerida – ei saa ju milleski kindel olla ega mingeid plaane teha.

Mida Aegviidu saeveski toodab?

Oleme tüüpiline, klassikaline saeveski. Meie tooraine on metsast tulev palk, meie toodanguks aga prussid ja lauad, tehnoloogiline hakkepuit ja saepuru.

Kas Eesti vajaks tselluloositehast, mille ehitamisest vahepeal palju juttu oli?

Kindlasti vajaks. Praegu läheb enamus paberipuitu ja tselluloosi haket laevaga riigist välja. Selle kõik võiks kohapeal väärindada. See oleks oluline sissetulek ka riigile, luues kõrgema lisandväärtusega toodangut, mida saaks eksportida. Ja muidugi ka tasuvaid töökohti.

Anija (ka endise Aegviidu valla) vallavanem Riivo Noor: Aegviidu Puit on kogukonnale hea partner

Aegviidu saeveski on üks suurimaid tööandjaid vallas ja vallale väga hea partner, toetanud valda juba pisikese Aegviidu valla aegu ja toetab praegu suurt Anija valda. Näiteks on ta Aegviidu spordisaali nimeline sponsor, toetanud Anijas mitmeid terviseprogramme. Olnud alati kogukonna tegemistel jõu ja nõuga abiks.

See, et suured palgiautod sõidavad, kohalikke ei häiri. Saeveski asub elava liiklusega Piibe maantee ääres, liiklus käib seal nagunii. Kes arvab, et kui piirkonnas on suur saeveski, siis on metsad maha raiutud, see küll eksib. Metsaraie toimub ikkagi RMK raidekava alusel, mitte saeveski tahtmist mööda. Aegviidu Puit on väga meeldiv ja kõrge eetikaga ettevõte.