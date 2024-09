Viimase poole aasta jooksul on korterite ja majade pakkumiste arv märgatavalt kasvanud ning kodulaenuvõtjate jaoks on euribor langenud 3,4 protsendini. See loob soodsamaid tingimusi uue kodu leidmiseks. Kinnisvaraportaali Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe jagab seitset soovitust, mida tasub praegu uue kodu ostmisel silmas pidada.

1. Uuri laenuvõimalusi põhjalikult

Esimene samm kodu ostmisel on mõista oma finantsvõimekust. Võta ühendust erinevate pankadega ja uuri, millised on sinu võimalused kodulaenu saamiseks. Pangad võivad pakkuda erinevaid tingimusi, seega tasub küsida pakkumisi mitmest kohast. Euribori langus võib tähendada soodsamaid intresse, kuid tähtis on selgeks teha, milline on sinu laenuvõimekus ning kui suur laen on sinu pere jaoks mõistlik.

2. Pane plaan paika

Enne kui hakkad aktiivselt kinnisvara otsima, tee endale selgeks, millist kodu sa tegelikult vajad. Mõtle läbi, millises piirkonnas soovid elada, millised mugavused peavad olema lähedal ning milline eluase sobib sinu elustiiliga – olgu selleks siis korter, ridaelamu või hoopis eramu. Arvesta ka perelisa, lemmikloomade ja muude vajadustega. Samuti mõtle lisandväärtuste peale, nagu panipaik, rõdu, parkimiskoht, terrass või saun, mis võivad tulevikus olulised olla.

3. Alusta senise kodu müügiga varakult

Kui plaanid olemasolevat kodu müüa ja uue osta, alusta müügiprotsessiga võimalikult varakult. Praegusel ajal võib kinnisvara müügiperiood olla tavapärasest pikem, mistõttu on mõistlik panna oma kodu müüki enne, kui alustad aktiivselt uue kodu otsingutega. See aitab vältida olukorda, kus oled leidnud uue kodu, kuid vana pole veel müüdud. Kui oled leidnud oma praegusele kodule ostja, saad temaga kokku leppida kõigile osapooltele sobivas kinnisvara üleandmise kuupäevas. Nii ei pea sa välja kolima enne, kui uus kodu on olemas.

4. Ole põhjalik ja väldi emotsioonioste

Kodu valides ole põhjalik ja ära lase end juhendada ainult emotsioonidest. Korterit või maja külastades küsi alati võimalikult palju küsimusi – mida rohkem teavet saad, seda kindlamalt tunned end otsuse tegemisel. Küsi kindlasti kommunaalkulude, varjatud kulude, remondifondi ja muude oluliste detailide kohta. Kui midagi jääb ebaselgeks, ära kõhkle seda täpsustamast. Samuti tasub uurida naabrite kohta, kuna head suhted naabritega on elukvaliteedi oluline osa. Kui oled autoga liikleja, katseta sõitmist tööle või teistesse igapäevastesse sihtkohtadesse oma valitud kinnisvara juurest erinevatel kellaaegadel. Nii saad parema ülevaate töölesõidule kuluvast ajast ning teede olukorrast ja liiklusoludest.

5. Pööra tähelepanu hoone üldisele seisukorrale

Lisaks korteri või maja detailidele tasub alati uurida ka hoone üldist seisukorda. Vajadusel kaasa ehitusekspert. Küsi, kas majal on laene ja millised probleemid võivad esineda. Tutvu kindlasti ka ehitaja pakutavate garantiitingimustega uue maja puhul.

6. Kasuta äärmuslike objektide puhul spetsialistide abi

Kui silmapiirile jääb vana talumaja või kapitaalremonti vajav objekt, ära alahinda spetsialisti abi. Ehitusspetsialist võib aidata hinnata objekti tegelikku seisukorda ja selgitada, millised kulud sind remondi käigus ees ootavad. See võib säästa sind ootamatutest väljaminekutest ja pettumustest tulevikus.

7. Uuri parimaid pakkumisi

Kui oled kindel, et kodu ostmine on sinu järgmine samm, hoia silm peal parimatel pakkumistel. Näiteks Kinnisvara24 portaalis on pakkumisi, mida ei leia ühestki teisest kohast.

Kuigi euribori langus võib luua soodsamad tingimused laenuvõtmiseks, tasub kinnisvara ostmisel olla kaalutlev ja põhjalik, et leida just see õige kodu, mis vastab sinu ootustele ja vajadustele.