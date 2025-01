„Alustasin oma firmaga ligi üheksa aastat tagasi. Seitse esimest kuud tegin nädalas ühe saaretuuri, siis tuli soovijaid juba kahe tuuri jagu. Kui veel ka üritused lisandusid, palkasin ühe inimese abiks, avasin kontoriruumid peatänavale – Tenerife saare populaarseima kuurordi Las Americase südamesse. Nüüd on meie tiim juba viieliikmeline!“

Nii meenutab 17 aastat Tenerifel elanud Eike Feigenbaum oma firma Tenerife24 algusaegu. Start oli järsk. Nagu paljud mäenõlvad Kanaari saartel. Või nagu tema enda läbipõlemine Eestis, kus ta võrukana enne Eestist ära kolimist Põlva kultuurikeskust juhtis.

„Rabelesin seal kõvasti, kuni korraga tundsin – jõudsin piirini, vaim on läbi, keha kurnatud. Elus oli vaja teha muutus,“ räägib blond keskeas Eike oma reisist Võrumaa kuplite vahelt Kanaaridele, kus esimesed aastad läksid ennast turgutades ja saari avastades.

Kanaari arhipelaag koosneb kaheksast suuremast ja viiest väiksemast vulkaanilisest saarest, millest kaheksa on asustatud. Suurim saar Tenerife jääb pindalalt natuke alla meie Saaremaale. Kokku elab neil väikesaartel aga ligi 2,2 miljonit püsielanikku, lisaks miljonid turistid. Turistide mekat Tenerifet külastas läinud aastal rekordarv turiste – seitse miljonit inimest. „Reeglina maksujõulist inimest,“ lisab Eike Feigenbaum teadvalt.

Imeline loodus

Kui Eestis saab enamikku saartest iseloomustada kahe sõnaga – kadakad ja kivid –, siis Kanaaridel on iga saar oma näoga. Tenerife puhul räägitakse lausa kuuest mikrokliimavööndist. Ja looduski on samavõrd mitmekesine – rannikualal laiuvad kõrbelaadsed tasandikud, mis saare kirdetipus kasvavad kõrgeteks endeemsete taimedega vihmametsadeks. Saarel kõrguv Pico de Teide mäetipp on oma 3715 meetriga Hispaania, aga ka Atlandi ookeani kõrgeim.

„Fuerteventura – see on minu jaoks kõige romantilisem saar, kus on ka saarestiku kauneimad rannad,“ ütleb Eike Feigenbaum. Tema oma maitset aga kellelegi peale ei suru – näiteks kauaaegsele Saksamaa kantslerile Angela Merkelile ja meie kunstnikule Ave Nahkurile on lemmiksaareks rohelusse uppuv La Gomera. See saar peidab oma vihmametsades võluveega allikat, mida isegi kõik kohalikud ei oska leida. Võib-olla just sellest lättest tuli Merkeli jõud poliitikuna ja Nahkuri vitaalsus kunstnikuna? Nali naljaks, aga saar on siiani hipide lemmik, kus ka matkasellidele meeldib rännata.

La Palma köidab esmajoones ekstreemsusi armastavaid turiste – sealne vulkaan on just hetkel elujõudu täis, viimane purse toimus aastal 2021. La Palma džunglirahus varjub aga maaliline kosk. Et sellel saarel on kõige maitsvam toit – erilise maitse saavad siin ookeanist püütud kalad ja saarel kasvav kartul –, seda kinnitavad ka kohalikud ise. Lanzarote on aga kenasti keskelt kuum nagu praepann – meenutamaks, et kogu saarestik on vulkaaniline …

Eike Feigenbaum

„Ega Eesti turismifirmad oma kliente nendesse salapärastesse kohtadesse vii, käiakse tavaliselt ikka mööda turismilõkse. Meie, kes me oleme Kanaaridel aastaid elanud, teame nii džungliteid kui ka kohalikke kombeid. Marsruudid oma klientidele paneme firmas ise kokku, ikka nii, et ka saartel juba käinu midagi uut avastaks,“ kõneleb Eike Feigenbaum, kelle firmas on turistidele saarestikku tutvustamas juba kaks giidi, kõik Kanaaridel mõnda aega elanud. Turismiettevõtja rõhutab, et kõik ekskursioonid tehakse eesti keeles. „Ja kui vaja, siis ka võru keeles,“ naerab ta.

Mis aga kõiki saari ühendab ja mille pärast siia enim tullakse, need on lõputud liivarannad. Ja päike. Üle 300 päikesepaistelise päeva aastas!

Tenerife24 aitab klientidel leida meelelahutust absoluutselt igale maitsele, alustades ratsutamisest ookeanirannas kuni Eesti kapteniga vaalavaatluseni.

Kinnisvarahinnad kasvavad

Hispaania, eriti Tenerife saar on paik, kuhu kogu maailm, ka eestlased armastavad oma raha paigutada. Et osta keset lokkavat korruptsiooni ja hirmkõrgeid paberihunnikuid (loe: bürokraatiat) võõras riigis korter või villa, otsitakse vahendajaks usaldusväärset, riske maandavat maaklerit.

„Mina vahendasin esimese korteri koos firma asutamisega,“ meenutab Eike Feigen­baum. Esimene ostja oli armas Eesti proua, kelle ees maakler ei teinud saladust, et see on tema esimene iseseisev tehing. Ega proua sellest teadmisest vähem nõudlik olnud – sorteeris algaja maakleriga kogu saarel müügil olnud kinnisvara põhjalikult läbi, käis paljusid kortereid vaatamas, mis oli super koolitus ka maaklerile. „Kui paljud kinnisvarafirmad tahavad portfellis omada võimalikult palju objekte, siis meie teeme vastupidi – kuulame esmalt ära kliendi soovi ja siis vaatame, mis siinsel kinnisvaraturul parasjagu müügil on,“ kõneleb Eike Feigenbaum, eitamata samas, et ka nende firma kinnisvaraportfellis on „üht-teist alati varuks“.

Nüüdseks on Eike Feigen­baum tegutsenud kinnisvaraäris aastaid, aga ikka ainult Tenerifel, mida ta väidab end tundvat nagu oma mahukat ridiküli – teab, kust puhuvad millisel hooajal tuuled, millise hoone keldrid on mägedest tulevad tulvaveed aastaid tagasi juba üle uputanud, kus on oht mudalaviinideks, millise kvaliteediga on üks või teine arendus ehitatud. Oma teadmisi ta ostjatega ka jagab.

Kinnisvarahinnad kasvavad igal pool, Kanaaridel aga eriti kiiresti. 15–20 aastat tagasi sai Tenerifele kahe magamistoaga korteri 55–75 000 euro eest, kolme magamistoa ja merevaatega villa maksis 300 000. Täna saab Tenerife kalleimas kuurortpiirkonnas näiteks 250 000 euroga avara stuudio, see tähendab suurt tuba koos köögiga rannapiirkonnas. Mida kaugemale keskusest ja rannast, seda odavamaks hinnad lähevad. Maksumus sõltub sellestki, kas bassein kuulub arenduse juurde ja milline on vaade terrassilt. Vaade ookeanile maksab!

„Hea stuudio võib olla broneeritud 80–90% päevadel aastast. Hetkel väljarentimisega mingeid probleeme ei ole – tahetakse nii lühiajaliselt puhkuserenti kui ka soovivad kohalikud kortereid rentida pikaajaliselt elamiseks,“ jagab Eike Feigenbaum oma teadmisi.

Kokkupõrked kohalikega

Palju on ajakirjanduses juttu hispaanlaste vastumeelsusest turismile ja turistidele. „Ometi kerkib Tenerife kuurortpiirkondades üks luksushotell teise järel,“ kõneleb Eike Feigenbaum, lisades, et kuigi ta on giidide ühingu APIT liige, kes toetab neid meeleavaldusi, ei ole ta meeleavaldajatega ühel nõul. Tegemist olevat tema kinnitusel valitsuse enda planeerimisveaga. Hispaania valitsus, lubades ehitada piiramatult hotelle, pole planeerinud elamuehitust ega nõua arendajailt, et hotellitöötajaile piirkonda ka elamuid ehitatakse. „Nii liigubki Tenerife kuurortide tänavail katkematu vool hotellitöötajate autodest,“ on eestlasel Hispaanias meeleavalduste suhtes oma arvamus.

Kui palju äsja Hispaania valitsuse poolt vastu võetud puhkusemajutust reguleeriv uus seadus teiste Euroopa riikide kodanikele turismipiirkonnas kinnisvarahinda muudab, eks seda näita tulevik. Turismi see Kanaaridel kindlasti olematuks ei tee. Sest turist on hispaanlase jaoks sama oluline nagu päike – kus on turism, seal on tööd, seal on raha. Valdavalt on kohalikud rõõmsad ja lahked. Ja Eike Feigenbaum, võrukas Tenerifel, aitab eestlastel saada tuttavaks Tenerife ja Kanaaridega, sealse mitmekesise ja imekauni loodusega.

Tenerife24 toimekasse meeskonda kuuluvad Rainers Balcus (vasakul), omanik ja tegevjuht Eike Feigenbaum, Genno Pool, Marika Balcus ja Mikk Surva. FOTOD: erakogu

HEA TEADA

Kanaaride tuntumad saared

Kanaari arhipelaag koosneb seitsmest suuremast ja kuuest väiksemast vulkaanilise päritoluga saarest. Saarestiku suuremad saared on Tenerife (2034 km²), Fuerteventura (1660 km²) Gran Canaria (1560 km²), Lanzarote (846 km²), La Palma (708 km²), La Gomera (370 km²) ja El Hierro (269 km²). Iga saar on omanäoline, avastamist väärt. Turistide meka on siiski suurim saartest – Tenerife.