Tabasalu gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga Hanna Kübard. Hõbemedalid said Eliise Ilves., Karl Künnapas, Kelly Urbala, Kris Jette Piht. Mentorid Jüri Käosaar ja Kalli Hein.

Saue riigigümnaasiumi lõpetasid kuldmedaliga Andra Ojapõld, Brita Männaste, Eliise Kiisler, Hanna-Liina Palu, Jan Rasmus Rohtla, Karina Kongo, Liisi Mets, Lisete Roasto, Marii Anett Soots, Norton Reintam ja Otto Kaur Pappel. Hõbemedaliga lõpetasid Birgita Sälik, Grete Soon, Helene Vainumets, Holger Kitt, Maria-Brett Tammist, Merilyn Ann Lippur. Õpetajad Alli Salusaar ja Veiko Klaan.

Saku gümnaasiumi lõpetasid kuldmedaliga Andra Bergmann, Diandra Tubli, Janeli Lants, Johanna Rannaveer, Katarina Pärnsalu, Kristiina Bulgarin, Kristiine Kullat, Laule Sinisaar, Mai-Triin Rubin ja Silver Erik Sepp. Hõbemedali said Deelia Maivel, Kelly Jaakson, Kirke Tammis, Mari Grete Pajuste ja Rico Mathias Puna. Õpetajad Anna Kikkas ja Taivi Õigus.

Kiili gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga Ragnar Neltsas. Hõbemedali said Aliise Plado, Ardi Prääm, Eliisa Suurväli, Helena Vello, Isabel Mäger, Luise Lotta Sarv ja Nora Eliis Liiva. Õpetajad Kersti Varblane ja Rauno Alev.

Keila kooli lõpetasid kuldmedaliga Adele Mara Arengu, Egle Erm, Kerttu Leibenau, Mari Meigas, Mia Virunurm. Hõbemedali said Alexandra Pennaste, Anne-Mari Kohava, Helis Laasma, Liisa-Lotte Hein, Maria Tammeaid, Markkus Oppo ja Mia Riin Kadastik. Õpetajad Kadi Härma ja Madis Loorents.

Kehra gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga Markus Veerbaum, hõbemedali said Annika Kaljumäe, Karoliine Vijard, Kirke Tammiste, Merilin Arumets. Õpetaja Terje Aruoja.

Harjumaa omavalitsuste liidul on traditsioon tunnustada maakonna parimaid lõpetajaid ja nende klassijuhatajaid, juhendajaid, õpetajaid, mentoreid. Sel aastal toimub tänusündmus Tallinna vanalinnas 30. mail.

Kõige rohkem ehk 18 medalit noppisid Viimsi gümnaasiumi õpilased – 6 kuldset ja 12 hõbemedalit. Järgneb uue koolina Saue riigigümnaasium, kus on 17 medaliga lõpetajat (11 kulda, 6 hõbedat). Saku ja Jüri gümnaasiumis on kummaski 15 medalisti. Sakus 10 kulda ja 5 hõbedat ning Jüris 6 kulda ja 9 hõbedat.

