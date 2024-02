Eelmisel nädalal Türil tootmist alustanud kaerajoogitehase mahetoode YOOK Organic pärjati sel nädalal Dubais toimuval maailma suurimal toidumessil Gulfood tervisetoodete kategoorias aasta innovaatilise toote peaauhinnaga.

„Gulfood on sisuliselt meie sektori ehk toidu- ja joogitööstuse ülemaailmne Oscari-gala, konkurents on metsik ja tõesti ainult parimatest parimad tooted saavad esile tõstetud. Oleme alles oma tee alguses, kuid Gulfood’i Best Health Wellness Product’i tiitliga on julge tunne maailma vallutama asuda,“ kommenteeris Yooki tegevjuht Katre Kõvask.

„Suurepärase maitseelamuse pakkumine, allergiavaba kvaliteet ning minimaalne keskkonnajalajälg teevad YOOK’ist mängumuutja kogu sektoris. Aitäh hooandmise ja toe eest Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele, kelleta poleks me muidu siia messile veel jõudnud.“

Gulfood on üks maailma suurimaid toidu- ja joogisektori messe, mis toimub igal aastal Dubai World Trade Centeris. Tegemist on ärimessiga, kus osaleb ligi 5500 eksponenti ja üle 200 000 spetsialisti üle kogu maailma 190 riigist. Nii nagu maailma suurimatel toidumessidel kombeks, korraldatakse ka Dubais konkurss uutele toiduainetele ning üheks konkursikategooriaks on „Best Health Wellness Product“ (kõige innovaatilisem tervisetoode), milles osutus võitjaks YOOK Organic kaerajook.

„Kaerast valmistatud piimaalternatiivid on globaalses kasvutrendis, mõnusa maitsega, allergeenivabad ning väga madala keskkonna-jalajäljega ning tänu sellele ka kõige jätkusuutlikum alternatiiv tavapiimale,“ selgitas Katre Kõvask ning lisas, et kaerajoogi peamised tarbijarühmad on kõikjal sarnased. „Keskkonnateadlikud inimesed, veganid ja need, kes ei saa tervislikel põhjustel lehmapiima juua ning paindliku toitumiskavaga inimesed, kes aeg-ajalt ka piimaalternatiive tarbivad,“ selgitas Kõvask.

Eestis on YOOK saadaval kõigis kaubanduskettides, Kaupmehe ja Sanitexi sortimendis ja ka kohvikutes ning restoranides. „Suudame ühes vahetuses toota aastas maksimaalselt 20 miljonit liitrit kaerajooke ja meie selge siht ning suund on edukas eksport. Alustame oma koduturust – Balti riikidest, kuid selle kõrval on täna sihikul näiteks Aasia ja Laheriigid, samuti soovime kanda kinnitada Põhja- ja Lääne-Euroopa riikides,“ rääkis Katre Kõvask geograafilise laienemise perspektiividest ning viitas samas, et konkurents on väga tihe ning selgelt parem ja nutikam tuleb olla väga tugevatest globaalse haardega ettevõtetest ja brändidest.

„Me jälgime hoolsalt trende, oleme paindlikud ja kavatseme pidevalt tootesortimenti täiendada,“ lubas Kõvask, kelle kinnitusel kasutab YOOK puhtuse, parema maitse ja toodete kõrge kvaliteedi hoidmiseks ainult mahedaid täisterakaerahelbeid ega lisa toodetesse suhkruid. Mahedad täisterakaerahelbed jõuavad YOOKi tööstusse 450 km raadiusest. „Nii on toore kodulähedane ja mahe. Keskkonnajalajälje minimeerimine on üks meie kesksetest tegevusprintsiipidest: võidab keskkond, võidavad inimesed.“

Esmavalikus on kolm toodet: mahedatest täisterakaerahelvestest toodetud gluteenivaba baristajook, mis on eelkõige mõeldud piimavahuga kohvide ja matcha latte jaoks; organic-jook, mis on mahetoode ja sobib nii joomiseks, kohvile valamiseks kui pudru ja hommikuhelveste sisse ning kolmandaks vitamiinide ja kaltsiumiga rikastatud kaerajook, mis on ideaalne kohvile valamiseks, niisama joomiseks kui ka smuutide- lisandiks. Kõik tooted on saadaval üheliitrises kartongpakis.

Vaata fotogaleriid siit!