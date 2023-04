Must Küüslauk OÜ juht Margus Sarmet läks musta küüslaugu õisikuga veebruaris Dubais toimunud maailma suurimale toidumessile, kus see võitis mahetoidu preemia. Foto Rene Lutterus / Must Küüslauk OÜ

Must Küüslauk OÜ juht Margus Sarmet läks musta küüslaugu õisikuga veebruaris Dubais toimunud maailma suurimale toidumessile, kus see võitis mahetoidu preemia. Foto Rene Lutterus / Must Küüslauk OÜ

Toiduliit valis konkursi Eesti parim toiduaine 2023 üldvõitjaks erilise maitsestusega kuivmarinaadis käsitsilõigatud seakaelakarbonaadist rabarberi-mündi vardaliha, mille on tootnud HKScan Estonia, rahva seas paremini tuntud Rakvere kaubamärgiga.

Tunnustuse said ka mitmed Harjumaa tootjad. Õigupoolest polegi lihtne vahet teha, kes on Harjumaa tootja, sest suurematel ettevõtetel võib olla tootmine mitmes kohas. Nii on ka HKScan Estonial broilerifarmid Harjumaal Sahal ja Ülgasel, kuid võidutoodet tuleb siiski pidada Rakverre kuuluvaks. Vardalihas, mille lihasisaldus on 95%, on karges marinaadis kasutatud naturaalset rabarberipüreed, sidrunimahla, rohemünti ja teisi maitsetaimi.

Žürii hinnangul on tegu ainulaadse ja värskendava uudistootega ning see pälvis ka kaupmeeste lemmiku auhinna. Tallinnas on tootmine Liviko AS-il, mis võitis Crafter’s Wild Forest Giniga parima alkohoolse joogi tiitli. Karge ja kohalikku taimestikku väärtustava retsepti südames on džinnile kohaselt kadakamarjad, samuti kuuseokkad ja männivõrsed. Hilissuvine kanarbik ja mustikavõrsed annavad džinnile mesise keha. Puuviljalisust lisavad sidruni ja magusa apelsini koor. Ingver, muskaatpähkel ja iirisejuur rikastavad sügavat vaigust südant, taustal ootamatu kadakasuits ja õrn mereranna mineraalsus.

Jooki eksporditakse rohkem kui 60 riiki üle maailma. Lisaks neile said kuldmärgi veel Aura ökoloogiline filtreerimata õunamahl (A. Le Coq AS) parima mittealkohoolse joogi kategoorias ja Alma Vita+ laktoosivaba virsiku-chia jogurt (Valio Eesti AS) parima lisandväärtusega toiduaine kategoorias.

Olen kindel, et oleme maailmas ainukesed, kes sellist musta küüslaugu õisiku toodet teevad. Margus Sarmet, Must Küüslauk OÜ juht

Aura õunamahl on valmistatud mahepõllumajanduses kasvatatud õuntest, mis on pärit Ungari päikselistest maheaedadest ning neist on mahl pressitud vaid mõne tunni jooksul pärast viljade korjamist. Riknemise takistamiseks mahla hetkeks pastöriseeritakse, mille tulemusena riknemisprotsess peatub, aga mahla väärtuslikud omadused praktiliselt ei muutu.

Alma Vita+ jogurtisse on lisatud piimhappebakterit, D-vitamiini ja kiudainet ning selles on 30% vähem suhkruid võrreldes turul olevate topsijogurtite keskmise suhkrusisaldusega. Magustamiseks on kasutatud datlisuhkrut.

Põhja-Eesti parim – musta küüslaugu õisik

Ent vahest on huvitavam vaadata, millised Harjumaa väiketootjad tunnustust pälvisid. Põhja-Eesti väikeettevõtte parima toote ning rahva lemmik vegan toote auhinna sai Musta küüslaugu õisik, mida toodab Tänassilmas, Saku vallas asuv Must Küüslauk OÜ, mille kaubamärgiks on Must Umami. Perefirma juht Margus Sarmet rääkis Harju Elule, et ettevõte on musta küüslauguga tegelenud juba 2016. aastast alates, kuid musta küüslaugu õisik on täiesti uus toode.

Musta küüslaugu õisik sobib salatisse või soolaste toitude juurde, kuid on hea ka niisama näksimiseks. Foto Must Küüslauk OÜ

„Küüslaugult tuleb õisik maha lõigata nagunii, et ramm mugulasse koguneks, kuid tavaliselt visatakse see niisama vaovahele kompostiks. Meie aga kogume õisikud kokku, et neid musta küüslaugu õisikuks töödelda,“ ütles Sarmet. Kokku kogutud õisikuid töödeldakse musta küüslauguga samal viisil, fermenteerides õisi ligi kaks nädalat küpsetusahjus lisaaineid lisamata. Tulemuseks on veelgi nüansirikkam maitsebukett kui mustal küüslaugul, sisaldades hapukaid, magusaid ja umami nüansse.

„Olen kindel, et oleme maailmas ainukesed, kes seda teevad. See on küüslaugu maitsega, aga õrnem, hapukam, struktuur on venivam, samas on see hästi aromaatne ja sobib kergemate toitude, näiteks salati või soolaste toitude juurde,“ kõneles Sarmet. Õisik on tema sõnul hea ka niisama näksimiseks ja heaks täienduseks veini või õlle kõrvale, see maitseb mõnusalt ja struktuur on nagu kummikommil.

Sama tootega võitis firma veebruaris Dubais toimunud maailma suurimal toidumessil Gulfood, kus osales 120 riiki, parima mahetoidu innovatsiooni preemia. Firma ekspordib oma põhitoodangut, musta küüslauku, Soome, Saksamaale, Lätti ja Dubaisse.

Parim valmistoit – Chef Lundeni kapsarullid kanalihaga

Eesti parimaks valmistoiduks 2023 valiti Chef Lundéni kapsarullid kanalihaga. Kuigi kapsa aurutamine ja kapsalehtede ettevalmistumine on väga aeganõudev, valmistatakse Lundeni kapsarulle täielikult käsitööna just nii, nagu koduski. Toode ei sisalda säilitusaineid ning kasutatav kana ja kapsas on kodumaised. Toodet soovitab oma toitumisprogrammis ka Fitlap.

Lool, Jõelähtme vallas asuva ettevõtte müügi- ja turundusjuht Evelin Toomela sõnul on kapsarullid vana hea taaselustatud klassika, osade inimeste või põlvkondade jaoks nostalgiline maitsev toit, nooremate generatsioonide jaoks suure tõenäosusega üsna võõras.

„Tahame elus hoida eestlaste toidulauale kuuluvat klassikat ning ühtlasi tahame tarbijale pakkuda võimalikult puhast toitu. Kapsarulle valmistatakse meie tehases täielikult käsitööna. Kuna meie elutempo on läinud väga kiireks, siis meie kapsarullid on geniaalne võimalus valmistada korraliku toidukorda kiiresti,“ ütles Toomela. Toodet võib soojendada samas pakendis, kuhu see on pakitud, soojendamise juhised on pakendiümbrisel olemas.

Parim kuivsnäkk – Balsnacki Ossi tšillimaitselised seakamarakrõpsud

Eesti parim kuivsnäkk 2023 on Balsnacki Ossi tšillimaitselised seakamarakrõpsud, mis on Eesti turul täiesti uue maitsega. Ossi krõpsud on žürii hinnangul hea alternatiiv kartulikrõpsudele, sest need sisaldavad 70% valku ja rohkelt kollageeni. Tegu on rasvast puhastatud seakamaraga, mis ei sisalda küllastunud rasva ning toote üleüldine rasvasisaldus on väiksem kui klassikalisel seakamaral.

100g OSSI krõpsu sisaldab 21,4g kollageeni. Kuna päevane soovituslik kogus on 5–10 grammi, sisaldub ühes 40g OSSI pakis juba päevane soovituslik kogus kollageeni, mis on üks keha tähtsamaid ehitusvalke.

Balsnack asub Ääsmäel, Saue vallas.

Parim kondiitritoode – Kalevi piimašokolaad

Eesti parim kondiitritoode 2023 on Orkla Eesti ASi Kalevi piimašokolaad, mis sisaldab purustatud metspähklit, piimatäidist ning toffeed. Šokolaadi tootmisel on kasutatud uudset tehnoloogiat, mis võimaldab lisada tahvlitesse rohkem täidist ning lisandeid.

Tootearenduse faasis püütakse jätkuvalt anda toodetele sobivaid lisandväärtuseid.

Šokolaad ei sisalda säilitusaineid, asovärve (looduses mitteesinevaid sünteetilisi orgaanilisi värvaineid) ega osaliselt hüdrogeenitud rasvu ning on valmistatud Rainforest Alliance’i sertifitseeritud kakaost. Orkla tootmiskompleks asub Lehmja külas, Rae vallas.

Uuendused vaatamata kriisiajale

Toiduliidu juht Sirje Potisepp ütles, et kuigi kriisiaegadele koheselt võis tänavu täheldada osalemise aktiivsuse mõningast langust, on tootearendus toidusektoris siiski jätkuvalt tugev ning tootjad suudavad oma innovatsiooni ja ideedega üllatada. Ühe tänavuse trendina tõi ta välja taimsete toodete lisandumise ning suhkrusisalduse jätkuva vähenemise.

„Tootearenduse faasis püütakse jätkuvalt anda toodetele sobivaid lisandväärtuseid, lisades juurde rohkelt kiudaineid, valku, vitamiine ja mineraalaineid või piimhappebaktereid,“ ütles Potisepp. Palju on tema sõnul ka pakendiuuendusi, mille eesmärgiks on muuta see tarbijale võimalikult mugavaks. Uueks hitiks on saanud doy-pack, mis võimaldab pakkuda tarbijale väiksemaid portsjoneid, lisaks on niiviisi vähem pakendit ja tooted võtavad vähem ruumi.

Ka võidutoode, Rakvere rabarberi-mündi vardaliha on nõndaviisi pakendatud. Konkursi hindamiskomisjoni juhtinud toiduteadlase Rain Kuldjärve sõnul domineerisid uuenduslike maitsete üle tänavu kvaliteetsed puhtad ja vahel ka traditsioonilised maitsed.

„Kui varasemalt on olnud rabarber populaarne just jookides, siis nüüd ka magustoitudes ning tõenäoliselt veel teistessegi kategooriatesse tulevikus. Tore on näha ka kodumaiste tuntud aia- ja metsasaaduste populaarsuse kasvu,“ märkis Kuldjärv. Ühtekokku osales sel aastal Eesti parima toiduaine konkursil 137 Eesti toiduainet ja jooki 50 ettevõtetelt: 25 suurettevõtet esitasid konkursile 87 toodet ning 25 väikest piirkondlikku tootjat saatsid hindamisele 50 toodet.

Kõige tihedam konkurents oli tänavu taas lihatoodete kategoorias (20 toodet), millele järgnesid mahu poolest võrdselt magustoidud, piimatooted ja valmistooted – igas kategoorias kümme uut põnevat toodet. Väikeettevõtetest oli enim esindatud Põhja-Eesti 17 tootega ja Virumaa 12 tootega.

Konkursi Eesti parim toiduaine 2023 Harjumaa tegijad

• Parim toode Põhja-Eesti väikeettevõttelt on musta küüslaugu õisik Must Küüslauk OÜ-lt (Tänassilma, Saku vald).

• Eesti parim kondiitritoode on Kalevi piimašokolaad piimatäidise, toffee ja metspähklitükkidega Orkla Eesti AS-ilt (Lehmja küla, Rae vald).

• Eesti parim valmistoit on Chef Lundéni käsitöö kapsarullid kanalihaga (Loo alevik, Jõelähtme vald).

• Eesti parim kuivsnäkk on Balsnacki Ossi tšillimaitselised seakamarakrõpsud (Ääsmäe, Saue vald).

• Parim alkohoolne jook on Liviko AS-i Crafter’s Wild Forest Gin (Tallinn).