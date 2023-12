Eelmisel aastal Tez Tour‘i poolt käivitatud uus teenus – pakettreisid jõuludeks või aastavahetuseks on käesolevaks aastaks kogunud hoogu ning osutunud Eesti elanike seas ülipopulaarseks. Pühadeperioodil lennatakse Eestist välja terve perega ning võrdselt populaarseks osutusid nii jõulu- kui ka aastavahetuse tuurid.

„Me ei saa veel öelda, et inimesed soovivad ilmtingimata pühade ajaks lennata kodust ära, kuid huvi vahelduse vastu on kindlasti olemas. Paljud, kes käesoleval aastal ei jõudnud või veel polnud valmis jõulude ajaks koduriigist lahkuma, kaaluvad seda järgmisel aastal. Uue teenuse populaarsus Eesti elanike seas ületas meie ootusi ja me kindlasti tuvastasime eesti inimeste soovi,“ selgitas Tez Tour’i müügi- ja turundusjuht Jelena Gavronski.

Antalya rannikul Türgis võib talvisel ajal õhutemperatuur ulatuda kuni 20. soojakraadini ning ilm on enamasti päikeseline. Paljudes hotellides on olemas ka soojendusega basseinid, mis lubavad ka veemõnusid nautida. Lisaks meelitab Eesti turiste kohale ka pidulik programm, hea seltskond ja võimalus valida oma reisi pikkust, sest pühadeperioodil on võimalik puhata alates neljast päevast kuni mitme nädalani.

Pühade ajal toimuva reisipäeva maksumus on võrreldes suvise perioodiga märgatavalt odavam, teenuse kvaliteet aga sama kõrge nagu põhihooajal. Jõulude ja aastavahetuse tähistamine toimub Türgis kooskõlas Euroopa traditsioonidega 23. detsembril ja aastavahetusel 31. detsembril.

„Ilmselt langes pühade pakkumine paljude jaoks kokku sooviga korraldada endale ja kõigile pereliikmetele pidu ilma olmeliste toimetusteta. Teame ju kõik, et pidulikule õhtule eelneb suur ettevalmistus ja palju askeldusi. Ilmselt pole üllatus, et võimaluse tekkimisel soovisid paljud seda vältida ja katsetada uue perepeo formaadiga. Türgi hotellide suutlikkus luua tõelist pidu ei tekita ilmselt kellelegi kahtlust ning pühadeaja puhkajaid ootavad nii erilised meelelahutusprogrammid, rikkalikud õhtusöögid kui ka meeldejäävad ilutulestikud,“ lisas Gavronski.

Tema sõnul vaatamata kõikuvale majandusolukorrale ei ole inimesed siiski veel valmis kokku hoidma oma puhkuste arvelt ning langust pakettreiside nõudluse osas ei toimu. Kõrge huvi saadab ka talvisel ja kevadisel koolivaheajal toimuvaid reise ning paljud teevad ka juba eelbroneeringuid suvepuhkustele.

Lisaks pühade perioodile pakub Tez Tour talvisel ajal reise Kanaari saartele, Egiptusesse, Dubaisse ning Maldiividele. Firma kinnitusel on 2023. aasta kujunenud pärast Covid pandeemiat üheks aktiivseimaks reisihooajaks ning Eesti inimeste huvi puhkusereiside vastu oli ootamatult suur ületades 2022. aasta näitajaid ligi kolmandikku võrra.