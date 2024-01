Uue Toyota GR Yarise maailma esmaesitlus toimus Tokyo Auto Salon 2024 autonäitusel, kus ta püüdis pilku oma värske välimuse ning tehniliste ja konstruktsiooniliste uuendustega, mis võimaldavad veelgi paremat sõiduelamust.

Peamiste uuenduste hulka kuuluvad kolmesilindrilise turbomootori edasiarendus, mis pakub veelgi rohkem võimsust ning suuremat pöördemomenti ja kaheksakäiguline GAZOO Racing Direct automaatkäigukast, mis on loodud võistlusautole omaseks kiireks käiguvahetuseks.

GR Yarise šassiid on veelgi tugevdatud ning salongis on muudetud armatuurlaua paigutust ja juhi sõiduasendit, et lisada veelgi sportauto tunnetust. Parema juhitavuse ja suurema jõudluse tagamiseks on samuti muudetud auto vedrustust ja tugevdatud esimeste amortisaatorite kinnitusi.

Uus GR Yaris jõuab Eestisse alates 2024. aasta sügisest.

Rohkem võimsust, rohkem pöördemomenti, rohkem kontrolli

Juba praegusel GR Yarisel on maailma võimsam kolmesilindriline mootor. Nüüd suudab see veelgi rohkem – võimsust on suurendatud 19 DIN hj võrra ning juht saab kasutada täiendavalt 30 Nm pöördemomenti ehk siis maksimaalsed näitajad tõusid 280 DIN hj ja 390 Nm-ni.

Mootori võimsuse kasvades on samaaegselt tehtud samme selle vastupidavuse tagamiseks. Mootori võimekust on katsetatud Jaapani autoralli meistrivõistlusel ning Jaapani kestvussõidu sarjas.

Uut mudelit pakutakse ainult „Circuit“-versioonis, mis sisaldab jahutuspaketti. Selles on lisaradiaator, et parandada mootori jahutust täisgaasiga sõites, samuti on muudetud õhu sisselaskeava ning lisatud vahejahuti pihusti.

GAZOO Racing Direct automaatkast toob ülikiire käiguvahetuse

Olulisemaks muudatuseks uue GR Yarise juures on uhiuue kaheksakäigulise GAZOO Racing Direct automaatkäigukasti kasutuselevõtt, seda pakutakse alternatiivina juba kasutusel olevale kuuekäigulisele manuaalkastile. Automaatkäigukast võimaldab juhil keskenduda roolimisele ning piduri- ja gaasipedaali kasutamisele.

Kui tavapärane automaatkäigukasti käiguvahetus sõltub sõiduki käitumise tunnetamisest, näiteks aeglustamisel tekkivast raskusjõust ja kiirusest, siis uue käigukasti tarkvara on häälestatud tajumaks seda, kuidas juht kasutab pidurit ja gaasipedaali. Sel moel toimub käiguvahetus enne sõiduki käitumise muutust ning käiguvahetus peegeldab juhi kavatsusi, just nagu professionaalsed rallisõitjad käike vahetavad.

Ringrajakatsetes saavutati uue süsteemi abil kiiremaid ringiaegu kui manuaalkastiga. Juhitavust toetavad samuti Torseni piiratud libisemisega esi- ja tagadiferentsiaalid.

Võistlusautodest inspireeritud juhiala

GR Yarise sees on tehtud olulisi muudatusi, et anda armatuurlauale autentne sportauto ilme. Juhi vaateväli parenes, kuna armatuurlaua ülemist serva langetati 50 mm võrra. Samuti muudeti tahavaatepeegli asendit ning juhtpaneel pöörati 15 kraadi võrra juhi suunas.

12,3-tollisel digitaalsel näidikupaneelil on kaks vaadet – Normal ja Sport, millest viimane kuvab sportlikul sõidul vajaminevat informatsiooni. Graafika on selge ning teave kohe nähtav ja arusaadav.

Juhile parema isteasendi tagamiseks on istet langetatud 25 mm võrra ning ka rooli asendit on vastavat reguleeritud.

Välised disainidetailid

Muudatused GR Yarise välisilmes pole ainult kosmeetilist laadi. Auto esiosas on alumiseks iluvõreks uus, optimaalsete omadustega terasvõrk. Külgvõred on suurema avaga ja esistange on uue, kaheosalise konstruktsiooniga, mis muudab selle parandamise või asendamise lihtsamaks ja odavamaks.

Udu- ja tagurdustuled on ümber paigutatud kõrgemale ning integreeritud tagalaternatesse, et vähendada nende kahjustamise ohtu. Samamoodi on ülemine pidurituli liigutatud tagaspoilerilt allapoole tagaluugi peale, nii et kõik tagumised tuled oleksid joondatud ja tagapool sõitjale selgelt näha. Piduritule nihutamine muudab ka spoileri vahetamise või kohandamise lihtsamaks.

Uus GR Yaris saab lisaks juba väljakujunenud värvidele Emotional Red 2, Precious Black, Pure White ja Platinum Pearl White juurde ka uue, milleks on Deep Metal Grey.

GR Yarise galerii.