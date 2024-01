Südamlik heategevussaade „Inglite aeg“ kogus lahkete inimeste toel viiele perekonnale annetustena kokku üle 250 000 euro. Kogutud summa läheb abivajajate vahel võrdselt jagamisele.

„TV3 heategevuslik saade andis taas kinnitust, et koos oleme tugevamad ja võime korda saata imesid. Südamlik tänu kõigile annetajatele, kes andsid oma panuse, muutes üheskoos saates osalenud perede elu,“ on TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur kõigile annetajatele tänulik. „Ühises panustamises peitubki jõud ja on tõeliselt südantsoojendav, et Eestimaal elab nii palju häid inimesi, kes hoolimata keerulisest aastast on valmis toetama neid, kes on oma muredega üksi jäänud,“ lisab Suur.

TV3 tänab imelise saate eest ka kogu „Inglite aja“ meeskonda, muusikaprodutsenti Maikenit ja armastatud muusikuid, kes sel aastal saates osalesid: Alika Milova, Eleryn Tiit, Daniel Levi, Uku Suviste, Jüri Pootsmann, Marta Lotta Kukk ja Birgit Sarrap. Eriliselt suur tänu imearmsale saatejuhile ja toimetajale Tuuli-Ann Freienthalile.

„See on sõnulseletamatult ilus, kui ühtehoidev ja hooliv on Eesti rahvas. Annetajaid oli nii tohutult palju, et saab üpris kindlalt väita – väga paljud inimesed otsustasid aidata saates osalenud peresid enda vajadusi tagaplaanile pannes,“ on saatejuht Tuuli-Ann Freienthal südamest liigutatud. „Maani kummardus teie kõigi ees, kes te otsustasite läinud jõuludel kinkida Aronile elutähtsa ravimi, aidata väikest Aleksit ja teisi vähihaigeid lapsi, toetada tulekahjus kodu kaotanud perekonda, rõõmustada ema Railit tütardega ning anda kaksikutele Adeliele ja Emiliele lootust.“

Kokku tehti annetusnumbritele 29 276 kõnet millega koguti 258 541 eurot. TV3 toob kindlasti ka sel sügisel ekraanile saate „Inglite aeg: aasta hiljem“, kus näeme, kuidas annetajate raha on kasutatud ja kui suur on olnud headuse vägi.

