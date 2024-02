Alanud nädal on kujunenud reisikorraldamise valdkonna tippajaks, mille raames saavad Eesti inimesed leida parimaid reisipakkumisi. Eesti ühe vanima reisikorraldaja TEZ TOURi hinnangul toimub just alanud nädala jooksul aktiivseim puhkusereiside soetamine, milleks ettevõte on omalt poolt ette valmistunud.

TEZ TOURi müügi- ja turundusjuhi Jelena Gavronski sõnul toetab turu aktiivsust nii lai pakkumine kui ka hea hind, mis jõuab alanud nädalal klientideni pakkumiste suure konkurentsi tõttu. „Kuigi edaspidi võivad hinnad kasvada, sest inflatsioon, energia kallidus ja lokaalsed majanduslikud väljakutsed annavad endast märku üle terve maailma, pakume käesoleva nädala jooksul parimaid hindu sõlmides oma koostööpartneritega erakordselt häid kokkuleppeid,“ lisas ta. Pakkumise aktiivsus ja hea hind meelitavad kohale ka reisijad, kellest paljud on juba aastate jooksul harjunud soetama reise just turismimessi pakkumiste ajal.

„Kuna nõudlust ja täpset turuolukorda on hetkel veel raske täpselt prognoosida, tagame alanud nädalal teenuste parimaid hindasid vähemalt tänases vaates. Samas näeme juba väikest kasvu, mis võib aasta jooksul veel koguda hoogu. Just seetõttu on Eesti inimestel alanud nädalal eriti head võimalused soetada endale mõistliku hinnaga ja väga hea valikuga reis. Edaspidi ei pruugi sama pakkumine olla saadaval,“ lisas Gavronski. TEZ TOURi andmetel on eelmisel aastal keskmise reisipaketi hind kasvanud veidi rohkem kui 10% võrra, mis samas ei pidurdanud nõudlust.

8. veebruaril 2024 täitub TEZ TOUR Eestil 16 aastat tööd Eesti turul, mille puhul teeb reisikorraldaja igale kliendile, kes broneerib reisi firma esinduses või läbi TEZ TOURi online süsteemi, sünnipäeva puhul kingitusi. TEZ TOURi sünnipäevapakkumised on saadaval firma kodulehel, nendega saab täpsemalt tutvuda firma esindlustes või Facebook’is.

TEZ TOUR on Baltimaade üks vanimatest reisikorraldajatest, mis töötab Eesti, Läti ja Leedu turul alates 2002 aastast. Esimene esindus avati Riias. Eestis on firma tegutsenud 2008. aastast ja esindatud Tallinnas peakontoriga aadressil Laeva 2 ja otsemüügi bürooga aadressil Poordi 3. Lisainfot ja reisivalikuga saab tutvuda aadressil www.teztour.ee või Facebook’i lehel.