Tänane turvalise interneti päev Eestis kannab juhtmõtet „Minu andmed on minu vara“, millega kutsume üles läbi mõtlema, kuidas oma andmeid internetis ja nutiseadmes turvaliselt hoida ning millist infot ja kellega veebis jagada.

Lastele ja noortele toimuvad turvalise interneti päeva tähistamiseks koolides, lasteaedades, noortekeskustes ja raamatukogudes üle Eesti enam kui 85 üritust, millest võtab osa üle 7500 lapse ja noore. Viiakse läbi temaatilisi viktoriine, arutelusid, kutsutakse eksperte külla, mängitakse temaatilisi mänge jmt. Ülevaadet 2023. aasta turvalise interneti päeva üritustest näeb Eesti kaardil.

“Oluline on, et lastel ja noortel ning ka neid ümbritsevatel täiskasvanutel oleksid teadmised ja oskused, kuidas internetis turvaliselt käituda,” rõhutab Kerli Valner, projekti Targalt internetis teavitustöö koordinaator Lastekaitse Liidus. “Tänapäeval on küberturvalisuse õpetamine nii lapsevanemate kui ka õpetajate poolt sama enesestmõistetav nagu liikluseeskirjade selgitamine. Seejuures saame täiskasvanutena olla lastele heaks eeskujuks,” lisas ta.

Õpetajaid oodatakse täna kell 15.00 osa võtma Haridus- ja Noorteameti korraldatavast veebiseminarist “Distantsilt targemaks: andmekaitsest ja küberturvalisusest õpetajale”. Seminaril arutatakse, mida tähendab isikuandmete kaitse ja avalik teave õpetaja töös ning tuuakse praktilisi näiteid küberturvalisuse olukordade kohta koolis.

Lisaks tänastele üritustele oodatakse kõiki lapsevanemaid 9. veebruaril kell 19.00 veebiseminarile “Kuidas meil internetis päriselt läheb?”, kus arutatakse mil viisil võiks lapsevanem teadlik olla oma lapse internetikasutusest, kuidas teha üheskoos lapsega interneti ja nutiseadmete kasutamisega seotud kokkuleppeid, milliseid andmeid, sealhulgas pilte ja videoid jagada endast ja pereliikmetest, mis on mõistlik ekraaniaeg, aga ka lapse arengust ja digitehnoloogia kasutamisest. Seminar toimub Lastekaitse Liidu ja Telia koostöös.

Rahvusvahelist turvalise interneti päeva tähistatakse juba 20. aastat ning selles osalevad üle 180 riigi üle maailma. Eestis koordineerivad päeva üritusi Targalt internetis projekti raames Lastekaitse Liit, Haridus- ja Noorteamet, Tallinna Tehnikaülikool ja Sotsiaalkindlustusamet.

Rohkem infot www.targaltinternetis.ee.

Lisainfo Kerli Valner, projekti Targalt internetis teavitustöö koordinaator, 5341 0896, kerli.valner@lastekaitseliit.ee