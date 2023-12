Kui lumi on maas, vajab ärkvel olev siil abi. Õnneks ei juhtu seda sageli – enamik okaskerasid on mõnusasti vooderdatud kuivas pesas magusat talveund magamas ega ärka enne kevadet. Kui aga mõni selline tegelane vastu jalutab, tuleks teda aidata.

Siililegi on selge, et külma aja võiks mõnusasti maha magada ja alles kevadel, kui ilmakraadid soojemad, oma nina taas välja pista. Võib aga juhtuda, et mõni neist on oma pesa kehvasti üles ehitanud, koer on peidukoha avastanud ja siili välja kaevanud, või vaevab teda mõni tervisemure, mis magada ei lase.

Siili pesa saab taastada

Siili talveuni kestab ligi kuus kuud, seega võib külmal ajal okaskera leides olla üsna kindel, et tema und on miski seganud. Siili pesa on harilikult põõsaste või hekkide all, puukuurides, terrasside all, kokku kuhjatud materjali (lehtede, ehitusmaterjali, okste) all. Mõni on leidnud hea pesakoha ka kõrvalisemas nurgas vedelevate prügikottide vahel.

Talveund magav siil on nagu üks okkaline pall, ta ei leba külili maas ja tema nägu ei ole nähtaval. Võib juhtuda, et mõni metsloom või koer siili pesa avastab ja looma sealt välja kaevab. Kui okaskera pole vigastada saanud, võib tema pesa taastada või uue sobiliku pesa valmis sättida. Oluline on eelnevalt spetsialistiga konsulteerida ja üheskoos veenduda, et loom on talveuneks piisavas kaalus ning hea tervise juures, ja ehitada pesa vastavalt juhenditele materjalist, mis lume sulades märjaks ei saa.

Ulata abikäsi

Eesti Metsloomaühingu hoiukodudes talvitub igal aastal nii mõnigi siil, kelle pesa on hävinenud või kes on leitud lumelt uitamas. Mõned neist on külma saanud ja vajavad ravi, mõned on liiga väikeses kaalus. Alla 800 grammi kaaluv siil kulutab talveune jooksul ära oma rasvavarud ja ärkamiseks ei pruugi enam jaksu või head tervist olla.

Teistel on aga näiteks mõningate plusskraadide tõttu pesa märjaks saanud ja looma üles ajanud, siil ise on aga täie tervise juures. Nende tarvis on metsloomaühingu hoiukodude metslooma- ja põgenemiskindlates aedikutes sobilikud puidust pesakastid, justkui pisikesed koerakuudid, mis on vooderdatud kuivade lehtede ja sooja pesamaterjaliga ja kus siilid rahulikult oma une täis magavad ning sealt siis taas vabadusse sibavad.

Kuhu pöörduda, kui leiad talvel ärkvel siili?

Kui leiad talvel siili, võta ühendust Metsloomaühinguga numbril 5632 2200 või helista riigiinfo telefonil 1247, siis edastatakse teade Keskkonnaameti spetsialistile.