Eesti laevandushiiglane Tallink Grupp ja TalTech Eesti Mereakadeemia kutsuvad keskkoolinoori saabuval koolivaheajal, 26. aprillil, Tallinna-Stockholmi liini laevale Baltic Queen, et tutvustada peagi karjäärivalikuid tegevatele õpilastele tehnilisi mereameteid ja meretööd.

Tallinki ja mereakadeemia ühine meretöö karjääripäev on kolmapäeval, 26. aprillil, kell 12–16, mil Baltic Queen seisab Tallinna Sadama D-terminali kai ääres.

Karjääripäeval teevad mereakadeemia üliõpilased laeval põnevaid ja praktilisi töötubasid, kus saab teadmisi ja oskusi proovile panna Eesti ja rahvusvaheliste veeteede projekteerimises, laevateekonna planeerimises ja sõlmede tegemises. Tallinki laevameeskond viib huvilisi laevaekskursioonidele Baltic Queeni telgitagustesse, kuhu tavalise kruiisireisi ajal naljalt ei satu ning erinevate tehniliste ametite esindajad jagavad enda kogemusi ja karjäärilugusid haaravates paneelvestluses. Samuti on saab uurida, kuidas endale vajalik kvalifikatsioon väljakutseid täis meretööks saada.

„Ootame karjääripäevale väga just 16–18-aastaseid noori, kes on oma õpingutes ja eluteel peagi jõudmas punkti, kus tuleb teha edasiõppimise ja karjäärivaliku otsuseid. Meie eesmärk on noortele näidata mereametite mitmekesisust, arengupotentsiaali, karjäärivõimalusi ja kõike muud, mida mereelukutse valik endaga kaasa toob,“ kommenteeris karjääripäeva tagamaid Tallink Grupi personali ja kliendikogemuse valdkondade juht Age Vanajuur.

„Sel korral keskendume koos mereakadeemiaga eelkõige just laeva tehnilise poole ametikohtade tutvustamisele ehk siis neile ametitele, mis hoiavad laeva igapäevaselt töös ning juhivad laeva punktist A punkti B, näiteks kaptenid, tüürimehed ja -naised, madrused, elektrikud, mehhaanikud, puusepad ja teised. Nende ametite tuleviku pärast valutame me praegusel hetkel koos mereakadeemiaga eriliselt südant, sest huvi nende erialade ja ametite vastu on viimastel aastatel järk-järgult vähenenud ning järelkasvu teema on meil, sarnaselt teistele oskustöö ja spetsialistide puuduses vaevlevatele valdkondadele, tõsine probleem,“ sõnas Vanajuur.

„Paljude noorte unistus on juhtida laeva ja saada ühel päeval kapteniks, kuid oluline on mõista, et laev toimib nagu üks väike riik, mis vajab sihtkohta jõudmiseks paljude erinevate oskustega inimeste sujuvat koostööd, seda nii merel kui ka maal. Tehnoloogia, sh autonoomsete lahenduste kiire edasiminek suunab ka merendusvaldkonna arenguid, mistõttu muutuvad traditsiooniliste meremeheoskuste kõrval järjest olulisemaks ka uued tehnoloogilised teadmised. Täna pakutav mereharidus ühendab endas nii harjumuspärased teadmised kui ka tööturu tänapäevased vajadused, mida on kõikidel noortel võimalik Eestist lahkumata õppida,“ lausus õppedirektor Katre Koit, TalTechi Eesti Mereakadeemiast.

Meretöö karjääripäeval saab osaleda vaid eelnevalt registreerides hiljemalt 24. aprillil siin. Karjääripäeva vabade kohtade arv on piiratud. Karjääripäev algab kogunemisega D-terminali 2. korrusel kell 11.00. Osalemiseks tuleb tingimata kaasa võtta ID-kaart.