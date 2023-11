Eesti Talleks AS ja Swedbank AS on sel poolaastal sõlminud kaks lepingut, millega Swedbank aitab ärikinnisvara arendajal ellu viia ettevõtte pikaajalist strateegiat ning tuua portfellis olev vananev kinnisvara uuele ja kaasaegsele tasemele.

„Praeguses väljakutseterohkes majanduskeskkonnas võtavad uusi suuremahulisi investeeringuid ette need, kes näevad, et head kriisi ei saa raisku lasta – eelkõige tugevad arendajad, kes investeerivad hoolikalt läbimõeldud tugevatesse projektidesse. Meil on väga hea meel oma olulist klienti tema teekonnal toetada,“ kommenteeris Swedbanki korporatiivpanganduse osakonna juhataja Mihkel Utt koostööprojekte Talleksiga.

Swedbanki ja Talleksi koostöö üheks finantseeritavaks projektiks on neli miljonit eurot maksva büroohoone ehitus Mustamäel, Pirni tänaval. Talleksi juhi Jaano Vinki sõnul võib Pirni tänava uut büroohoonet pidada koguni eksperimentaalmajaks – ettevõte on võtnud hoone rajamisel eesmärgiks katsetada Eestis esmakordselt uudseid jätkusuutlikke lahendusi nagu näiteks vihmavee kogumist ning puhastamist joogiveele sobilikule tasemele ning erinevaid energia-, keskkonnasäästu- ja nutilahendusi, mis võiksid eduka läbimise korral kanduda üle ka teistesse arendustesse.

„Pirni tänava hoone näol on meie jaoks tegemist äärmiselt põneva projektiga, mis toob tugevalt esile Talleksi ja Swedbanki ühiseid jätkusuutlikke väärtusi. Meil on suur rõõm aidata kaasa taoliste tulevikumudelite arendamisele,“ sõnas Utt.

Talleks ja Swedbank sõlmisid ka lepingu, mille kohaselt kerkib ligikaudu aasta pärast Tallinnasse Mustamäele hoone, kuhu seab end sisse Saksa populaarse kaubandusketi Lidl uus kauplus. Kaheksa miljonit eurot maksvas projektis osaleb Swedbank peafinantseerijana ettevõtte omafinantseeringu kõrval.

Pirni tn büroohoone kavand. Foto Ehitusõigus OÜ / Talleks

„Antud projekti juures rõõmustab meid eriliselt asjaolu, et ehituse ettevalmistustööde käigus likvideeriti nõukogude ajal kinnistule tekkinud suuremahuline pinnasereostus,“ rääkis Utt, kuidas finantseering aitab kaasa elukeskkonna parandamisele.

Talleksi juht Jaano Vink tunnustas koostööd Swedbanki professionaalse meeskonnaga. „On heameel tõdeda, et juba headel aegadel alanud konstruktiivne ning sisukas koostöö jätkub ka pingelisemas majanduskliimas. Pank on kaasa mõelnud ning süvenenud meie soovidesse, leides mõlema projekti puhul ettevõttele sobiliku lahenduse,“ rääkis Vink.

Septembris läbi viidud uuringu kohaselt plaanib, vaatamata väljakutsete rohkele majanduskeskkonnale, viiendik Eesti ettevõtetest kaasata järgneva aasta jooksul kapitali investeeringute tegemiseks. 67% plaanib investeeringute tegemiseks võtta laenu pangast, suur osa finantseerib investeeringuid ka omavahenditest.

„Oleme alati valmis toetama oma klientide ambitsioone, mõtlema igakülgselt kaasa ja leidma rahastusvõimalusi, mis aitaksid nii ettevõtet kui ka laiemalt Eesti majandust ja ühiskonda edasi. Meeldiv on näha kasvavat suunda jätkusuutlikule ettevõtlusele, mis ühtib Swedbanki väärtustega ning Eesti Talleks on selles valdkonnas suurepärane näide,” lisas Utt.