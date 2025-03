Oma vara kindlustamine ei ole miski, mida peaks võtma kui järjekordset igakuist tüütut rahalist kulu. Kindlustus aitab katta ootamatud kulutused ja suurema kahju korral saab ennast tänada, et oled otsustanud oma vara kaitsta.

Eesti kindlustusseltside liidu andmetel otsustasid oma kodu 2014. aastal kindlustada 472 000 inimest, kindlustuse on valinud üle 80% Eesti koduomanikest. Seda, miks kindlustada ja mida seejuures arvesse võtta, selgitavad IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht Pille Plees ning PZU Kindlustuse tootejuht Kristo Õunapuu.

Pille Plees

Kindlustamine lisab turvatunnet

„Majanduslikult ebastabiilsetel aegadel kaaluvad paljud kulude kärpimist, kuid kindlustusest loobumine võib tähendada hoopis suuremat finantsriski. Ootamatu kahju korral võib ebapiisav kaitse viia keerulisse olukorda, kus tuleb katta remondi- või asenduskulud täielikult omavahenditest. See võib oluliselt mõjutada igapäevast toimetulekut ning tuua kaasa suure rahalise koormuse,“ kõneleb Pille Plees. Näiteks võib torm kahjustada kodu katust, põhjustades ulatusliku veekahju. Kui kindlustuskaitse puudub, võib remondikulu ulatuda tuhandetesse eurodesse ning tuleb tasuda omast taskust.

„Kindlustada tasub igal juhul, et vältida olukordi, kus näiteks tulekahju tagajärjel on kodust järel vaid vundament ja hunnik tuhka või on näiteks autole tormiga peale murdunud puu,“ soovitab Kristo Õunapuu. „Tihtilugu satume sotsiaalmeedias abipalvetele, kus pere on kaotanud oma kodu ning kindlustus oli tegemata, olgu selleks siis mis tahes põhjus,“ lisab ta.

Kindlustustingimused tuleb hoolega üle lugeda

Kodukindlustus tagab kaitse põhiliste riskide vastu, nagu näiteks tulekahju, loodusõnnetused, veeavariid, vargus ja vandalism. Soovituslik on lisada ka vastutuskindlustus ning hoolikalt läbi mõelda koduse vara kindlustussumma. „Korterelamus elades on vastutuskindlustus eriti oluline, kuna see katab kahjud, mis võivad tekkida naabritele näiteks torustiku lekke või muude ootamatute õnnetuste korral,“ selgitab Plees.

Kristo Õunapuu

Samuti ei tohiks unustada kodust vara, mille väärtus võib osutuda suuremaks, kui esialgu arvatakse. Koduse vara hulka kuuluvad näiteks nutiseadmed, mööbel, kodutehnika, kunst, nõud, riided, jalanõud ja sporditarbed. Plees rõhutab, et ennekõike tuleb arvestada, et kindlustus aitab juhul, kui aset leiab ettenägematu ja ootamatu sündmus. Ootamatu ei ole näiteks hoone ja koduse vara tavapärane kulumine või määrdumine, ega pikaajalised protsessid, nagu majavamm, asjade kaotamine.

Tihti arvatakse, et koguriskikindlustus katab kõik võimalikud kahjud, kuid igas lepingus on alati välistused või piirangud. Näiteks ei pruugi kõik kindlustused hüvitada kahjusid, mis on tingitud läbi hoone konstruktsioonide tunginud sademetest, lume raskusest, näriliste või lemmikloomade tekitatud kahjustustest ning hoone vajumisest või vigasest ehitustööst.

Mõlema kindlustusfirma esindajad soovitavad pettumuse vältimiseks hoolikalt lepingutingimustega tutvuda, et veenduda, millise juhtumi puhul kindlustus aitab. Samuti võivad kindlustustingimustes olla piirangud väljas hoitavale ja kaasaskantavale varale, mistõttu on oluline lepingutingimustega eelnevalt tutvuda. „Näiteks kui jalgratas varastatakse väljaspool kodu, siis hüvitab kindlustus kahju vaid siis, kui ratas asus lukustatud ruumis või oli rattalukuga kinnitatud,“ lisab IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht.

Paketi valikul küsi abi spetsialistilt

Kindlustuse puudumisel soovitatakse pöörduda ennekõike spetsialisti poole, kes aitab valida sobiva. „Oluline on mõelda, mida ning millises ulatuses kindlustada. Näiteks mõelda läbi, kui palju läheb maksma kogu kodusisustuse taastamine alates riietest ning lõpetades kardinatega, kui peaks tekkima tulekahju, aset leidma veeavarii või juhtuma loodusõnnetus,“ räägib PZU kindlustuse tootejuht.

„Kindlustada tasub igal juhul, et vältida olukordi, kus näiteks tulekahju tagajärjel on kodust järel vaid vundament ja hunnik tuhka või on näiteks autole tormiga peale murdunud puu.“

PZU Kindlustuse tootejuht

Kristo Õunapuu

Kindlasti ei tohiks lähtuda vaid hinnast, sest erinevate kindlustusandjate tingimused ja kindlustuskaitsed võivad märkimisväärselt erineda. „Sageli keskendutakse kõige soodsamale pakkumisele, kuid oluline on aru saada, mida ja millises ulatuses kindlustatakse, et koduga seotud riskid oleksid päriselt kaetud,“ rõhutab Pille Plees.

Kahjuks saadakse vahel alles kahju toimumisel aru, et kindlustuskaitse ei vasta ootustele. „Näiteks võib koduse vara või vastutuskindlustuse summa olla valitud liiga väike või valitud piiratud kaitsetega kindlustuspakett,“ selgitab Plees.