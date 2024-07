Kolmapäeval, 26. juunil külastas Eestis ametlikul visiidil olev Singapuri president Tharman Shanmugaratnam Kehra paberivabrikut, tutvudes nii töökorraldusega tehases kui Anija vallaga.

Kehra paberitehas, ärinimega Horizon Tselluloosi ja Paberi AS on Singapuri suurim investeering Eestis. Sestap on mõistetav Singapuri delegatsiooni, kuhu peale presidendi kuulusid veel kaks ministrit, kolm parlamendisaadikut, mõned kõrged riigiametnikud ja ärimehed, huvi ettevõtte vastu.

Kehras võtsid külalisi vastu ettevõtte juhid koos Anija vallavanema Rivo Noorega. Esmalt sai president ja teda saatev delegatsioon ülevaate Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-i tegevusest ning seejärel Anija vallast kui tüüpilisest, heal järjel olevast Eestimaa omavalitsusest. Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-i tegevjuht Bashyam Krishnan sõnas delegatsiooni vastu võttes, et ettevõttel on suur au tutvustada kõrgetele külalistele tehase keskkonnasäästlikke algatusi. „Innovatsiooni investeerides oleme uute keskkonnasäästlike standardite kehtestamise eestvedaja terves paberpakenditööstuses,” sõnas Krishnan.

Järgnes ringkäik tehases, kus külalised nägid nii tootmisprotsessi, tselluloosi ja paberi valmimist, uurisid eestimaist toorainet ja kuulasid selgitusi valmistoodangu turustamisest ja tehase äriplaanidest.

Tolarami Eesti juht Sonny Aswani rääkis Tolaram grupi, kuhu paberitehas kuulub, lähiaja arengutest. „Tolaram on tegutsenud Eestis juba peaaegu kolm aastakümmet. Meie jätkuvad investeeringud kinnitavad, kui pühendunud oleme innovatsiooni ja jätkusuutliku kasvu edendamisele meie siinsetes ettevõtetes. Sarnaselt Singapurile võimaldavad Eesti strateegiline asukoht, digitaalne võimekus, ettevõtluskeskkond ja tehnoloogiliselt vilunud tööjõud ettevõtetel luua uusi võimalusi, mis ühendavad mandreid ja viivad mõlemat riiki edasi konkurentsitihedas maailmamajanduses,” kõneles Aswani.

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS on Eesti ja Baltimaade ainus jõupaberi tootja. Tegu on paberivabrikuga, mis ekspordib oma tooteid enam kui 70 maailma riiki. 2023. aastal kuulus Horizon Eesti enimeksportivate ettevõtete esikolmikusse.

Singapuri delegatsioon tutvumas Kehra paberivabrikus kohaliku tooraine näidistega.

FOTO: Sven Tupits

Ettevõte kuulub Singapuri päritolu kontsernile Tolaram alates 1995. aastast. Tolaram on tänaseks investeerinud Horizoni tehase kaasajastamisse ligi 145 miljonit eurot, millest 75 miljonit on panustatud keskkonna- ja jätkusuutlikkuse projektidesse. Üle 80% Kehra paberivabrikus kasutatavast energiast toodetakse taastuvatest allikatest.

Põgusal jutuajamisel vallavanem Riivo Noorega kuulsid külalised, kuidas toimib valla sotsiaal- ja haridussüsteem. Riivo Noorel oli hea meel teavitada, et ka Singapuri kapitalile kuuluv tehas panustab kohalikku haridusse – toetatakse õpetajate täiendõpet.

Singapuri äridelegatsiooniga mõtteid vahetades tunnetas Riivo Noor, et Eesti on Singapuris tuntud, vähemalt sealses ärimaailmas tuntud ja hinnatud. Delegatsioon ei tulnud tundmatusse kohta.

„Soovisin president Tharman Shanmugaratnamile meeldejäävat viibimist Eestis,“ meenutab Anija vallavanem. President kinnitas vastuseks, et Eestis veedetud aeg on olnud suurepärane. Riivo Noore kinnitusel oli Singapuri president esimene välisriigi president, kes Anija valda seni teadaolevalt külastanud on.

Päev varem oli Eestis ametlikul visiidil olnud Singapuri president kohtunud Eesti vabariigi presidendi Alar Karise, peaminister Kaja Kallasega ja teiste ametlike isikutega. Ta asetas pärja Vabadussõja võidusamba jalamile ning külastas Arvo Pärdi keskust.