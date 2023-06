Selgusid Harjumaa aasta õpetaja finalistid galale „Eestimaa õpib ja tänab”, mis toimub 7. oktoobril Vanemuise kontserdimajas. Parimate haridustöötajate valimise komisjon selgitas 173 kandidaadi seast välja kaks finalisti igas kategoorias.

Harjumaalt esitatakse aasta õpetaja 2023. aasta finalistideks: aasta lasteaiaõpetaja Maie Adamson (Saku lasteaed Terake) ja Margit Kanter (Saku lasteaed Päikesekild); aasta klassiõpetaja: Kati Tuulis (Saku gümnaasium) ja Lea Jaansoo (Saue kool); aasta klassijuhataja: Elve Mäekivi (Lagedi kool) ja Leena Lumi (Vääna mõisakool); aasta põhikooli aineõpetaja: Kaija Seepter (Järveküla kool) ja Sigrid Tilk (Muraste kool); aasta gümnaasiumiõpetaja: Indrek Birkan (Loo keskkool) ja Inga Nurme (Saku gümnaasium); aasta õppeasutuse juht: Karmen Paul (Viimsi gümnaasium) ja Margit Toomlaid (Rannamõisa lasteaed); aasta huvialaõpetaja: Grete Põldma (Saue kool) ja Raigo Tatrik (Rae huvialakool); aasta tugispetsialist: Henri Ige (MLA Viimsi Lasteaiad) ja Terje Isok (Kajamaa kool); aasta hariduse sõber: Lauri Soosaar (Merkuur OÜ) ja VEPA käitumisoskuste mängu metoodika koordinaatorid (Tervise Arengu Instituudi vanemõpetaja Pille Prey); aasta haridustegu: lastevanemate klubi „Lapsepõlve pärusmaa“ (Paldiski lasteaed Sipsik) ja „Ideest teostuseni“ (Peetri lasteaed-põhikooli käsitöö ja kodunduse õpetajad Inga Veskimägi ja Margit Alesmaa).

Tegija päev on pikk: Harju Elu küsis kaks küsimust ühelt finalistilt, Kiili gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajalt Raigo Tatrikult, kes on ühtlasi ka võrkpallitreeneriks nii Rae kui Kiili valla noortele.

Kes te rohkem olete, Raigo Tatrik, kas võrkpallitreener või kehalise kasvatuse õpetaja?

Tegijal on päev pikk, mõlemat olen. Pool päeva olen õpetaja ja teise poole päevast tegelen huviharidusega ehk olen treener. Ajaliselt kulutan oma aega enam-vähem pooleks. Kiili gümnaasiumis olen kehalise kasvatuse õpetaja, oma võrkpallikoolis Tats ja Rae spordikoolis olen treener. Mõlemad spordikoolid teevad tihedat koostööd, hõlmates ühe ja sama piirkonna noori.

Milline oli teie jaoks lõppenud hooaja väärtuslikuim võit?

U18 tüdrukud tegid puhta töö, võites omavanuste Eesti karikavõistlused, Eesti võrkpalliföderatsiooni karikavõistlused, Eesti meistrivõistlused ja Baltimaade karikavõistlused. Nii et neljast neli. Ja need on kõik kõva konkurentsiga võistlused. Võtta sealt neli kulda – see on päris hea tunne.

Ülo Russak