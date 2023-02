Kuigi alates sellest aastast käib erametsatoetuste taotlemine läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK), siis taotlejate jaoks see sisulisi muudatusi kaasa ei too.

Tänavused erametsandustoetuste tähtajad on järgmised:



„Metsaomanike ja metsaühistute jaoks ei muutunud Erametsakeskuse liitumisel KIKiga midagi ning kogu metsandustoetuste taotlemine ja menetlemine jätkub endisel viisil,“ kinnitas KIKi metsaosakonna juhataja Gunnar Reinapu.

KIKI metsaosakond tegeleb jätkuvalt metsandustoetuste andmisega nii siseriiklikest kui ka Euroopa Liidu vahenditest ning samuti jätkub kogu senine töö erametsanduse arendamisel.

„Julgustame metsaomanikke ka tänavu oma metsade eest targalt hoolt kandma. Metsale vajalikud tegevused on sageli üsnagi kulukad, kuid tasub meeles pidada, et metsade hooldamisel ja uuendamisel on erinevate toetuste näol võimalik KIKist ka rahalist tuge saada,“ lisas Reinapu.

Erametsaomanikke ootame juba aprillis taotlema hüvitisi looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu kompenseerimiseks. Looduskaitseliste piirangute hüvitisi saab taotleda 4. aprillist kuni 30. aprillini. „Tänavuse taotlusvooru puhul on oluline meeles pidada, et enam ei ole võimalik hilinenud taotlusi vastu võtta,“ rõhutas KIKi metsaosakonna toetuste üksuse juht Piia Kiivramees. „Toetuse taotlemise viimane päev on tänavu 30. aprill. Seega tasub vältida taotluse esitamist viimasel minutil,“ lisas Kiivramees.

Kui olete kaitsealuse metsa omanik, uurige kindlasti toetuse saamise võimalusi. Rohkem infot taotlemise kohta leiab erametsaportaalist. Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil natura@kik.ee või telefonidel 5668 3263 ja 5683 3428.

Metsa uuendamise toetusel on tänavu samuti plaanis kaks vooru – taaskord tähtaegadega juuli alguses (03.07.2023) ja detsembri alguses (01.12.2023). Kui plaanite tänavu metsa uuendamist ette võtta, siis tasub oma taotlemise soovist metsaühistule aegsasti teada anda. NB! Toetuse taotlemiseks peavad tööd olema tehtud enne taotluse esitamist.

Ka tänavu planeerime metsameetme toetuse taotlusvooru avada 15.09–06.10.2023. Täpsema info toetuse taotlemise kohta avaldame erametsaportaalis nii pea kui võimalik.

Samuti loodame, et näeme sel aastal metsaomanike suuremat aktiivsust ka üraskikahjustuste ennetamise toetuse taotlemisel, sest ennetus on alati parem kui hilisem tagajärgedega tegelemine.

Kui aga metsaomanikul endal jääb puudu ajast või spetsiifilistest oskustest, et ise metsatöid teha, siis soovitame nõu küsida kohalikust metsaühistust. Metsaühistu poole tasub pöörduda nii oma metsa hooldamist puudutavates küsimustes, metsatööde korraldamisel kui ka metsandustoetuste taotlemiseks, et koos leida parim lahendus.

Täpsema info toetuste ja planeeritavate tähtaegade kohta leiad erametsaportaalist aadressil www.eramets.ee/toetused.

Alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid Erametsakeskus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Liitumise järgselt sai Erametsakeskusest KIKi metsaosakond. Metsaomanike ja metsaühistute jaoks ei muutu liitumise järgselt midagi ning erametsatoetuste taotlemine jätkub endisel viisil. Kogu vajaliku info leiab metsaomanik jätkuvalt erametsaportaalist www.eramets.ee. Kõik kontaktisikud erametsandustoetuste teemadel on KIKis samad, mis olid Erametsakeskuses. Samuti ei muutu telefoninumbrid.