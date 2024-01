„Mina olen see nõid, kes teeb koostööd nii tervendajate kui ka arstidega. Annan edasi soovituse ja juhised, mis inglitelt saan ja sellega see juhtum ka piirdub.“ Nii kõneleb enda kohta selgeltnägija Ruth Pukman.

Et aasta alguses on ikka kombeks ette vaadata ja mõelda, tegi Harju Elu intervjuu Ruth Pukmaniga, kes ei räägi ainult eesootavast aastast, vaid ka iseendast.

Miks osadel inimestel on sensitiivsed võimed, teistel mitte?

Sensitiivsed võimed on suures osas instinktid, mis on igale inimesele kaasa sündinud. Lihtsalt ühed inimesed arendavad neid. Need on instinktid, mis on ka loomadel, kes kasutavad neid igapäevaselt ellujäämiseks. Näiteks koer tajub juba 15 minutit enne peremehe koju saabumist, et peremees on tulemas.

Kui inimesed vähem ringi sahmerdaks, vaid oleks kannatlikumad, keskenduksid oma sisetunnetele ja tajudele, siis nad aduksid, et neil on tegelikult sünnipäraselt olemas rohkem kui nad seda igapäevaselt tunnetavad. Me kõik oleme ühesuguse ülesehitusega, meil kõigil on olemas bioväljad, energiasüsteem. Eraldi oskus on neid lihtsalt kasutada. Lisaks on osadel inimestel võime näha teispoolsuse olendeid, tunnetada hingesid, kes on siit ilmast lahkunud. Seda ei ole kõigile antud.

Kui aga teha iseendaga piisavalt tööd, siis on võimalik ka need võimed endas avada. Samas suhtlemine teispoolsusega võib tekitada raske vaimse või psühholoogilise trauma. Seega on suhtlemine teispoolsusega vaid valitud inimestele.

Millal taipasite, et teil on mingi eriline võime?

Ma olin juba lapsena selline, et ma nägin ingleid, haldjaid, deemoneid ja surnuid. Minu jaoks oli see maailm kogu aeg avatud ja ma arvasin, et nii peabki olema. Ma ei ole kunagi pööranud mingit tähelepanu sellele, et osadel on see teistmoodi. Päeval olin ma tavaline laps nagu kõik teisedki ja öösel sisenesin ma teise maailma, kus mul oli teine kodu ja lähedased.

Kas olete oma võimeid kuidagi arendanud?

Ma olen umbes 15 aastat ennast igapäevaselt arendanud, omal käel. Mul ei ole olnud kunagi mingit õpetajat või mentorit. Võin öelda, et maagia tehnikad ja vaimne maailm ei ole lihtsalt miski teadmine minu sees. See on omaette suur teadus, kus on väga palju nüansse, mida tuleb teada, et saaksid üldse ukse avada ja sinna siseneda.

Palju spetsiifilist on siiski inimkonna eest varjatud ja seda põhjusel, et neid oskusi ja teadmisi ei kasutataks inimkonna kahjustamiseks, omakasu eesmärgil. Nende teadmisteni jõudmiseks on vaja eelnevalt omandada palju teadmisi ja oskusi. Julgen võrrelda selle maailma teadmiste omandamist ülikoolis õpitava kõrgharidusega, samapalju on vaja lahendada võrrandeid, osata erinevaid keeli, järgida seadusi.

Kas vahel toovad sensitiivsed võimed kaasa ka mingeid negatiivseid kogemusi?

Kuna ma tegelen ka deemonite väljaajamisega ehk eksortsismiga, siis puutun kokku ka kõige negatiivsemate energiatega. Paratamatult jätab negatiivne energia mingiks perioodiks jälje ning see ei ole kunagi meeldiv. Neid lugusid ei saa ja ega tohi ma üksikasjalikult lahata. Kindlasti teen ma seda siis, kui kellegi elu on ohus. See ei ole tegevus, millega tahaks huvist või põnevusest tegeleda.

Kui keegi tahaks samuti asju ette näha, millest peaks alustama?

Kui see on kellelegi määratud, leiab ta ise selleni tee.

Mida toob uus aasta, kellele tuleb hea aasta, kellele halb?

Algav saab olema ühest küljest keerulisem, kui oli möödunud aasta. Tekib rohkem konflikte ja tülisid. Seda nii inimeste kui ka riikide vahel. Ego võidutseb ja oma põhimõtetele jäävad kõik kindlaks. Kui kellelgi on midagi öelda, siis seda ka öeldakse, olenemata tagajärgedest. Samas kistakse maha palju maske. Sellepärast tuleb alanud aastal olla äärmiselt aus. Iseenda ja teiste suhtes.

Energiad soosivad loomingulisi ja hakkajaid inimesi. Kuulata tuleb iseenda sisetunnet.

Valedele kindlalt pinnast ei ole ning ühest või teistest nurgast tuuakse tõde lauale. Paljud juhtival positsioonil olevad isikud võivad teha vigu või samme, mis toob nad tõe eredasse valgusesse. Mitmed saladused kistakse rambivalguse ette ning nii mõnigi kõrge ametnik peab astuma oma positsioonilt tagasi. Inimesed on muutumas teadlikumaks, reetlikkusele ja valskusele kergekäeliselt ei andesta.

Ka rahaasjades peab olema väga tähelepanelik ja aus. Need, kes rahadega skeemitavad ja liigkasu üritavad võtta, saavad karmalise õppetunni ning peavad andma vastust. Kes aga rahaga käib ausalt ja tasakaalukalt ringi, saab panna oma raha korralikult kasvama. Riiklikud süsteemid hakkavad rohkem kontrollima inimeste rahalisi sissetulekuid. Tuleb olla aus, et vältida hilisemaid probleeme.

Keda ootab edu?

Energiad soosivad loomingulisi ja hakkajaid inimesi. Kuulata tuleb iseenda sisetunnet. Mida rohkem kasutada sisemist loovust, seda edukam on inimene ja tema ettevõtmine. Kes hirmu ei tunne ja läheb kindlal sammul edasi, seda ootab pikaajaline edu. Kui aga jätta sellel aastal oma plaanid tegemata, siis järgnevatel aastatel sellist võimalust ja edukust enam ei pakuta.

Saladus on see, et edu ootab neid, kes loovad midagi, mis on kooskõlas sisemiste unistustega. Kui aga kedagi kopeerida vaid raha teenimise eesmärgil, siis on kukkumine kiire. Karma annab õpetunni. Küllust ei saa luua kellegi teise, vaid üksnes iseenda arvelt. Seda tuleb meeles pidada.

Kuna suhetes on palju konflikte, siis suhtealaselt võib tulla palju rohkem lahkuminekuid, kui tuli eelmisel aastal. Inimesed, kes keskenduvad rohkem oma peredele ja kaasavad lähedasi oma tegemistesse, on kindlasti palju edukamad. Perekond ja lähedased on võtmeks keerukate olukordadega toimetulemiseks. Need, kes oma kaaslasi petavad või reedavad, olge valmis – see tuleb rambivalgusesse.

Draakoni aasta toob kaasa kindlasti ka palju lahkumisi ning vahetusi. Surmasid on üldiselt rohkem kui muidu ning pinnale tuleb rohkem karmalisi õppetunde, mida tulevad meile näitama üldiselt rasked haigused. Hästi läheb pigem just nendel inimestel, kes ei lähe erinevate konfliktidega kaasa ning keskenduvad rohkem iseenda unistuste ja soovide realiseerimisele.