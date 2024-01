„48 projektile jagati „Loome koos“ toetust summas 1,2 miljonit eurot, et kõik linna kodanikud, ettevõtted ja mittetulundusühingud saaksid rohelisest pealinnast osa ning oma keskkonnaalaseid ideid ellu viia,“ lisas ta.

Euroopa rohelise pealinna aastal oli Tallinna prioriteet ka elanike kaasamisel erinevate uute formaatide kasutamine ja katsetamine. „Esimest korda korraldati rohelise pealinna rahvakogu, millega kutsuti linlasi arutlema linna rohevõrgustiku ja haljastuse planeerimise teemadel. Rahvakogu tegi 39 ettepanekut ja andis need linnale üle novembris,“ lausus Kampus.

Rohelise pealinna aastal käivitati taktikalise urbanismi projekt „Rohejälg“, et katsetada linnaruumi arendamisega seotud erinevaid lahendusi ja saada nende kohta elanikelt tagasisidet. Näiteks loodi Raekoja platsi suvepark, mis osutus nii menukaks, et avatakse taas ka järgmisel suvel. Uued avalikud vaba aja veetmise alad loodi Pirita ranna juurde ja linnahalli ümbrusesse. Uudsete lahendustena istutati ümber ehitusele ette jäänud puid, kuumal suveperioodil vähendati linnale kuuluval maal niitmise intensiivsust.

„Lisaks algatas linn möödunud aastal programmi Test in Tallinn , mille raames katsetavad 13 ettevõtet oma uusi tehnoloogiaid liikuvuse ja energeetika vallas. Kõikide muutuste alus on aga mõtteviisi muutus, mille tõi rohelise pealinna aasta,“ lisas Kõlvart.

Euroopa rohelise pealinna aasta saab küll läbi, aga aasta jooksul tehtud muutused jäävad. „Kasutasime rohelise pealinna aastat selleks, et teha pikaajalise mõjuga otsuseid. Koostöös Utilitasega investeeris Tallinn uutesse taastuvenergia allikatesse ehk reo- ja merevee soojuspumpadesse, et tagada soojusenergia hinnastabiilsus, energiajulgeolek ja vähendada oluliselt linna süsinikujalajälge,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart täna rohelise pealinna aastat kokkuvõtval pressikonverentsil.

