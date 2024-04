Picapaci 8-lahtriline automaat on mõeldud väiksematele kogukondadele, samas kui suur pakiautomaat teenindab suuremat hulka kliente ja on tihtipeale suurema asustusega kohtades.

Kogukonna pakiautomaadid toimivad avatud võrgus, mis teisisõnu tähendab, et seda saavad kasutada kõik Picapaci võrgustikuga liitunud kullerettevõtted. Omniva teenust kasutades on võimalik kogukonna pakiautomaadist pakke saata ning tagastada. Sarnaselt teistele Picapaci toodetele toimib ka kogukonna automaat rendi põhimõttel ja klient maksab Picapacile automaadi kasutamise eest kuupõhist tasu.

Märtsi lõpus avati Harku vallas Rannamõisas esimene kogukonna pakiautomaat. Vallavanemal Katrin Krausel oli au saada Omniva nutipostkastide brändi Picapac tore tunnustuskiri: esimene koht uuendusmeelsete valdade arvestuses. Kogukonna pakiautomaadi eesmärk on tuua pakisaatmise ja -saamise teenus kodule võimalikult lähedale, vähendamaks tarbetut autosõitu ja soodustada liikumist.

Harku vallavanem Katrin Krause on esimene, kes kogukonna postkasti paki sai. Tunnistajaid sellele sündmusele oli palju. Foto Madis Idnurm

