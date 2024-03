Kolmapäeval, 6. märtsil kell 11 avab Viimsi vallas, Randvere külas, aadressil G. H. Schüdlöffeli tee 2 uksed uus Meie toidukaupade pood. Samas hoones alustab avamispäeval tegevust ka pitsaäri Pappa Pizza ja kuu aega hiljem Benu brändi kasutav Tamro Eesti OÜ apteek.

„Loodame väga, et nüüdisaegne kogukonnakauplus koos apteegi ja toitlustusettevõttega moodustab kena sünergia, mis pakub piirkonna elanikele ja teistele külastajatele mugavaid ning kodulähedasi ostuvõimalusi,“ sõnas Meie toidukaupade jaeketi juhataja Rein Reinvee. „Oleme rajanud üle Eesti rohkesti uusi poode, mis on kohalike elanike hulgas kenasti vastu võetud – meie siiras soov on, et samamoodi õnnestuks see ka Randveres.“

„Randvere on Viimsi valla kõige suurem küla ja uue toidukaupluse avamine seal on oodatud sündmus. Tunnustan ettevõtjaid, kes loovad meie vallas uusi töökohti ja pakuvad elanikele kodulähedasi teenuseid. Soovin Meie toidukaupade uuele kauplusele edu,“ ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

Randvere kaupluse riiulitele ja lettidele tuleb rohkesti Eesti päritoluga toiduaineid. Meie toidupoe eesmärk on pakkuda kõige populaarsemaid tooteid soodsate hindadega ja teha kõik selleks, et iga poekülastaja tunneks, et ta on oodatud. „Näiteks on meie jaoks väga oluline inimliku otsekontakti hoidmine klientidega, mistõttu ei ole kauplusesse taotluslikult kavandatud nutikassasid,“ lisas Rein Reinvee.

Uus kauplushoone on rajatud keskkonda sobituva ehitisena, mille puhul on välisviimistluses kasutatud looduslikke materjale – puitu ja kivi. Randvere poe krundil on tavapärasest palju rohkem haljastust. Lisaks ümber istutatud tammepuule on poehoone kõrvale kasvama pandud mitukümmend uut puud – nii haabasid, pooppuid kui ka remmelgaid. Puud moodustavad ühtlasi naaberkinnistu suhtes mürapuhvri.

Hoone ehitas ettevõte VOT & SUN, mis on Meie toidukaupade pikaajaline koostööpartner.

Uude hoonesse ja selle sisustusse suunatud investeering ulatub 1,7 miljoni euroni. Kokku on hoone ehitusalune pind 1100 m², Meie toidukauplus kasutab sellest ca 850 m².

Meie toidukaupadel on üle Eesti enam kui kuuskümmend kauplust. Randvere pood koos eelmise aasta novembris avatud Harkujärve kauplusega on kindel märk sellest, et seni valdavalt väikelinnades ja maa-asulates tegutsenud Meie toiduainete kett on asunud laienema ka pealinna vahetusse lähedusse.