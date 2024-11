Rae vallavolikogu valis oma 19. novembri istungil uueks vallavanemaks Tarmo Gutmanni Reformierakonnast (RE). Vallavanema hääletus toimus seoses Madis Sariku (RE) tagasiastumisega tervislikel põhjustel.

Tarmo Gutmann on üle 20 aasta osalenud Rae valla poliitikaelus, 2023. aasta maist oli ta Rae vallavolikogu aseesimees, eelarve- ja arengukomisjoni ning haridus- ja kultuurikomisjoni liige, samuti Rae spordikeskuse nõukogu esimees ja AS-i Elveso (100% Rae valla omandis olev elektri-, vee- ja soojusettevõte) nõukogu liige.

Valimiste napp enamus: 13 versus 12

Samal ajal esitasid 12 volikogu opositsiooni kuuluvat saadikut vallavanema kandidaadiks Gerli Lehe (Isamaa). Isamaa fraktsioon nägi opositsioonijõudude koostöös võimalust Rae valda tõhusamalt juhtida. Reformierakonnal on Rae vallavolikogus 13 saadikut; opositsiooni moodustavad 12 saadikut erakondadest Isamaa, Eesti 200, Parempoolsed, Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid ning Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Gerli Lehe

„Reformierakonna ainuvõimu all on Rae vald muutunud uuendusmeelsest ja peresõbralikust omavalitsusest tagurlikuks ja kiuslikuks. Selle tõestus oli ka ETV „Pealtnägija“ lugu, kuidas vald sunnib lapsevanemaid oma seadusest tulenevate õiguste kaitseks ühekaupa kohtus käima – seda vaatamata tõsiasjale, et otsused tulevad järjepanu valla vastu. Nii kulutatakse tarbetult valla maksumaksjate raha,“ ütles Gerli Lehe.

2017. aastast Rae vallavolikokku kuuluv Lehe, kelle vallavanemaks saamisest jäi puudu vaid üks poolthääl, ütles Harju Elule, et Rae vallas kümne aasta jooksul tehtud 50 kohtulahendit valla kahjuks näitavad süsteemset probleemi, mis vajab kiiret sekkumist. Ta pakkus ühe võimaliku lahendusena välja Ülemiste promenaadi projekti ärajätmise, kuna kaitseala vööndi piirangud ei võimalda sinna rajada sellist jalutusteed, nagu elanikud on soovinud.

„Paari miljoni euro eest rajataks soise lepiku vahele jalgrada, kust ei avane mingit vaadet. Sama raha võiks kasutada perede ebavõrdsuse lahendamiseks,“ selgitas Lehe, kelle sõnul oleks tema eesmärk vallavanemana tugineda kohalike elanike tegelikele vajadustele, kaasata kogukonda ja ühendada erinevaid osapooli Rae valla hüvanguks. See kõik on opositsiooni hinnangul praegu puudu.

Kahe tähtsama küsimusena lisaks eelmainitutele nimetas Lehe eelarveprobleeme ja õpetajate palgaküsimust. Harju Elu esitas nende küsimuste kohta päringu ka uuele vallavanemale.

Uus vallavanem: prioriteet on lapsed ja noored

Tarmo Gutmanni sõnul on Rae vald õpetajate palgale lisaks riigipoolsele töötasule juba aastaid omalt poolt juurde maksnud, praegu on see summa 140 eurot kuus.

„Mis puudutab Rae valla 2025. aasta eelarvet, siis see on koostamisel ja läheb detsembrikuu vallavolikogu istungile esimesele lugemisele,“ ütles Gutmann.

Gutmann tõi seoses „Pealtnägijas“ tõstatatud probleemidega välja, et Rae vald on aastaid tegelenud lasteaiakohtade juurde loomisega ja nüüd on vallas juba üle 2100 lasteaiakoha. „Neile lisandub järgmisel aastal veel 260 – kui valmib valla 14. lasteaed ja veel ühe lasteaia laiendus ehk lasteaiakohtade nappus hakkab juba lahenema,“ lisas Gutmann.

Uue vallavanema prioriteediks saavad olema laste ja noorte kasvuks ning arenguks vajalike tingimuste loomine.

„Rae vald on Eesti noorim omavalitsus, kus elanikest 34% on alaealised. Igal lapsel ja noorel peab olema võimalus kasvada turvalises ja toetavas keskkonnas, kus on loodud parimad tingimused õppimiseks ja arenemiseks. See on valla tuleviku vundament,“ kõneles Gutmann.

Samuti peab ta oluliseks valla juhtimise ja kodanikele pakutavate teenuste tõhustamist innovaatiliste digilahenduste abil. Kogukondlik koostöö on vallavanema sõnul veel üks teema, mis väärib esiletõstmist.

„Vallamaja suhtlus elanikega ning ka ettevõtjatega peab olema sujuv ning pakkuma osapooltele positiivseid lahendusi,“ sõnas Gutmann, märkides, et talle lähevad korda ka lihtsad, ent olulised teemad, nagu kergliiklusteede pingid ja prügikastid, valgustatud terviserajad ja korrastatud tänavad, mis kõik mõjutavad elanike heaolu.

Rae vallavolikogu esimehe Tõnis Kõivu sõnul oli Tarmo Gutmanni valimine vallavanemaks kindla peale minek.

„Tarmo on põhjalikult kursis valla erinevate eluvaldkondadega, olles olnud kolme volikogu alatise komisjoni liige ning tegutsedes Reformierakonna Rae piirkonna esimehena. Lisades siia veel paljude aastate jooksul erasektorist omandatud kogemused, saame kokku tervikliku ja väärtusliku pagasi valla juhtimiseks,“ lausus Tõnis Kõiv.

Mis puudutab nüüd juba endise vallavanema tagasiastumist, siis ei pea sealt mingeid vandenõuteooriaid otsima.

„Keerulised ajad täis tõsiseid väljakutseid, intensiivne töökoormus ja kasvav vastutus hakkasid terviselt lõivu nõudma,“ selgitas Madis Sarik Rae Sõnumitele oma tagasiastumist ning seda kinnitasid Harju Elule ka teised allikad.

HEA TEADA

Tarmo Gutmann on Jüri elanik

Tarmo Gutmann on põline Jüri elanik. Lõpetanud Jüri gümnaasiumi (tänane Jüri kool), omandanud seejärel EBS-is bakalaureuse­kraadi majanduses ja täiendanud teadmisi TTÜ magistrantuuris personalijuhtimise valdkonnas.

Tema töö­kogemus pärineb peamiselt tootmisettevõtetest, kus ta on viimase 20 aasta jooksul tegelenud valdavalt tootmise juhtimise-

ga.

Kõige pikemalt, 12 aastat oli ta ametis rahvusvahelises suurettevõttes ABB. Gutmannil on olnud võimalus juhtida nii väiksemaid kui ka suuremaid meeskondi, neist suurim koosnes ligi 500 inimesest.