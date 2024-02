Laen on mõnikord igal juhul õigustatud ja isegi vajalik. Ootamatuid kulutusi tuleb ikka ette näiteks reisil, auto vajab ootamatult remonti, tervisega seonduvalt ja kas või näiteks remondi tegemise osas.

Ikka on olukordi, kus äkitselt läheb kodus külmkapp katki või vannitoas torud lõhkevad. Ei ole ju kõigil taskust kohe suuremat summat võtta, et nende asjadega tegeleda. Siinkohal tulevad appi väiksema perioodi peale võetud laenud, et asjad korda saada.

Laenupakkujaid on muidugi tänapäeval juba väga mitmeid ja internetis ringi vaadates võib täitsa silme eest kirjuks lüüa, kuna laenupakkujaid on niivõrd palju ning kuidas nende vahel üldse valida. Jube tüütu ja aeganõudev on kõikide laenupakkujate kodulehed läbi uurida, et info saada ja siis neid omavahel võrrelda ning valida neist enda jaoks sobivam. See kõik võib võtta tohutult aega ja energiat.

Õnneks on tänapäeval ka olemas juba lihtsamad vahendid selle kõige jaoks. Siinkohal tulevadki mängu küllaltki populaarseks saanud võrdlusportaalid.

Võrdlusportaalid – aega säästvad abivahendid

Kuna erinevaid teenusepakkujaid on väga palju, siis on järjest rohkem populaarsust kogunud võrdlusportaalid. Sisuliselt on võrdlusportaalid sellised internetiportaalid, kuhu on koondatud vastavalt teenusele paljud, kui mitte kõik turul olevad teenusepakkujad. Üldiselt on võrdlusportaalides välja toodud teenuse parimad omadused, pakutavad võimalused ja mitmesugused teenustega seonduvad tingimused ning funktsioonid.

Võrdlusportaalid tunduvad olevat just eriti populaarsed kulukamate ning riskantsemate teenuste ja toodete osas. Siia alla kuuluvad näiteks elektripakettide pakkujad, veebikasiinod ja laenud. Võrdlusportaale tuleb ka erinevate teenuste valdkondades pidevalt juurde, igaüks neist püüab millegagi erineda ja veelgi paremat ülevaatlikku infot lugejale pakkuda. Üheks selliseks on laenuteenustega seonduv võrdlusportaal nimega Laenkohe, kus on välja toodud kõik parimad laenupakkujad Eestis.

Laenkohe võrdlusportaalist lähemalt

Turul üheks uueks laenupakkujate võrdlusportaaliks on laenkohe.ee, mis toob välja erinevad laenupakkujad ning võrdleb nende võimalusi omavahel. Võrdlusportaal Laenkohe on seejuures välja toonud kõik vajaliku info, mida inimesel otsustamiseks tarvis läheb: minimaalne ja maksimaalne võimalik laenusumma, minimaalne ja maksimaalne laenuperiood, intressi suurus ning laenuvõtja vanusepiirang.

Laenu võtmisel sellised põhiasjad on äärmiselt olulised ning Laenkohe on sättinud kogu info ühe lehekülge peale, et inimesel on kiire ja lihtne ülevaatest info kätte saada. Ei ole mingit pikka ja ülemäärast juttu.

Lisaks on Laenkohe toonud välja erinevate laenupakkujate positiivsed omadused, milleks on näiteks kiired väljamaksed, tasuta maksepuhkus, lai valik laene, soodsad tingimused ning ilma sissemakseta. Kogu info on koondatud kõikide laenupakkujate kohta ühe lehekülje peale ning sealt samast on kohe võimalik minna ka vastava laenupakkuja laenutaotluse leheküljele.

Kuna Eestis on mitmeid erinevaid tüüpi laene, mida on võimalik kohe kätte saada, siis on Laenkohe portaal ka need välja toonud ning nende osas täpsustavat informatsiooni jaganud.

Kõigele sellele lisaks on Laenkohe võrdlusportaal heaks abivahend kõigile, kes väiksemat sorti laenu soovivad võtta, kuna leheküljelt leiab ka palju informatsiooni laenu võtmise ja laenude kohta üldisemalt. Näiteks on seal ära selgitatud erinevate laenude tüübid, sealhulgas kiirlaen, SMS laen ning kiirlaen kohe kätte.

Laenkohe toob edetabelina välja ka parimad laenud, mida Eestis aastal 2024 võtta. Võrdlusportaal võrdleb omavahel Eesti Top 23 laenu. Võrdlusportaali kasutamine on laenuhuvilisele tasuta.

Laenu võtmine on vastutus

Selge on see, et vahel on tarvis mõelda laenu võtmise peale, kuna justkui teistmoodi alati ei saa. Ootamatud juhtumised ja olukorrad võivad rahakoti nii tühjaks tõmmata, et laen näib hea valikuna. Tänapäeval pole laenu võtmine ka enam mingi häbiasi, paljudel inimestel on tooted järelmaksu peale või laenu abil ostetud.

Laenu võtmisel on mõistlik täpsemalt uurida laenutingimusi ja lepingut ning võrdlusportaalid tulevad just selles osas väga abiks. Varasemalt polnud laenupakkumiste võrdlemine niivõrd lihtne kui täna. Võrdlemise lihtsustamisele aitas kaasa aastal 2011. aastal tehtud muudatused võlaõigusseaduses.

Tänapäeval laenu võtmine on küllaltki lihtne ning laene antakse paljudele. See aga ei tähenda, et ülemäärane laenamine oleks mõistlik. Eestlastel on selle kohta hea ütlemine: „Võlg on võõra oma“ ning seda tasub siiski meeles pidada, kui laenuvõtmiseks läheb. Laenust saadud raha kuulub kellelegi teisele ning igal juhul tuleb läbi mõelda laenu suurus ja sobiv laenuperiood, et oleks võimalik see kenasti tagasi maksta.

Siinkohal ei tasu oma võimeid üle hinnata ning vahel on laenupakkujatel kombeks näidata maksimaalset võimalikku summat, mida nad pakkuda saavad, mis loomulikult võib tekitada tunde, et võtaks siis juba kogu summa. Aga kas see ikka mõistlik on, seda peab igaüks ise enda sees arutama, sest ülemäära pole mõtet võtta ja laen kedagi rikkamaks ei tee. Laenuga kaasnevad intressid, mis välja arvutades on tihtipeale küllaltki suur summa, mida peab juurde maksma. Kui laenata, siis vaid nii palju kui vaja ja võimalikult mõistlike tingimuste juures.

